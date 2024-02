escuchar

El sobrepeso y la mala alimentación son factores de riesgo comunes para las enfermedades cardiovasculares. Las personas que no se alimentan bien y no hacen ejercicio regularmente necesitan cambiar sus comportamientos. En un estudio reciente publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, investigadores revisaron los efectos del consumo de palta en los factores de riesgo cardiometabólicos.

La fruta es rica en grasas insaturadas y su consumo puede influir en los factores de riesgo modificables para las enfermedades cardiovasculares. Los informes sugieren que los consumidores de palta en Australia y Estados Unidos (EE.UU.) tuvieron una mayor ingesta de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, vitamina E, fibra, potasio y magnesio, y una menor ingesta de alimentos no saludables.

Los investigadores analizaron 10 estudios, incluyendo uno de cohorte prospectivo y nueve estudios de intervención (ensayos clínicos aleatorizados). Los ensayos incluyeron 503 participantes y reportaron los efectos del consumo de palta en varios resultados.

Explode - Shutterstock

Entre los participantes, en tres estudios solo se incluyeron mujeres, cuatro tenían individuos con sobrepeso/obesidad, dos reclutaron personas con hipercolesterolemia y dos reclutaron individuos diabéticos con hipertrigliceridemia.

Los estudios se realizaron durante tres a 24 semanas. Las dosis/cantidades de palta variaron de 99 gramos a 330 gramos por día. Además de las dietas de intervención y control, otras dietas incluían alimentos moderados en grasa, habituales, ricos en ácidos grasos monoinsaturados y con restricción energética.

El estudio de cohorte prospectivo incluyó a más de 55.000 participantes que fueron seguidos durante cuatro a 11 años.

Los científicos afirmaron que no hubo diferencias significativas en el colesterol malo (LDL) entre los grupos de palta y control. Sin embargo, hubo diferencias significativas entre los subgrupos, por ejemplo, el colesterol malo disminuyó significativamente en el grupo de palta en comparación con el grupo de individuos con hipercolesterolemia. Además, el colesterol total también fue significativamente menor en los consumidores de palta.

No se observaron diferencias significativas en los triglicéridos o en el colesterol bueno (HDL) entre los grupos.

Racool_studio en Freepik