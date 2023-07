Los alimentos que empeoran los resfríos y cuadros gripales, según los especialistas

escuchar

Congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, tos y en algunos casos, fiebre. Estos son los síntomas más frecuentes que aparecen en esta época en la que llegan los meses invernales. Algunos son malestares mínimos que duran unos días y permiten seguir con la rutina diaria; otros llegan a ser inaguantables y obligan al afectado a quedarse en su casa y llamar a un médico. En síntesis, agarrarse un resfrío es “moneda corriente” durante la temporada de bajas temperaturas; sin embargo, no es grato sufrir de su clásica sintomatología.

A menudo, los profesionales suelen recomendar reposo y remedios para acelerar el proceso de mejora del paciente... no obstante, algo fundamental para el mantenimiento de la salud queda fuera de estas “recetas médicas”. ¿Qué es esto que hace falta? La alimentación; es indiscutidamente importante para conseguir energía, desarrollarse y lograr que el sistema inmunológico se refuerce y pueda defender al organismo de los virus y bacterias. Por esta misma razón, hay ciertas comidas que pueden ayudar a disminuir y aliviar los síntomas de malestar como también alimentos que se aconsejan no consumir para que no empeore el cuadro de resfrío.

Alimentación ⇒ aliada de la salud para combatir malestares físicos

Dado el aumento de resfriados durante estos meses, evitarlos puede ser un gran desafío, por eso, es un buen momento para refrescar qué se sugiere comer y evitar mientras se lucha contra esta afección.

Por un lado, una buena nutrición permite que el cuerpo responda a los invasores externos de manera rápida y eficiente. Y para que esto ocurra, las células del sistema inmunológico necesitan muchas vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos esenciales que se encuentran en una gran variedad de alimentos. “Algunos estudios comprueban que los nutrientes en ciertas cantidades son esenciales para la síntesis de factores y mediadores del sistema inmunitario, incluso el déficit de nutrientes está relacionado con el aumento de padecer enfermedades autoinmunes y alergias”, dice la licenciada en Nutrición, Maria C. Santaliz (UCES 83922). En la misma línea, la profesional agrega que nutrientes como el Omega 3, vitamina A, D, B6 y B12, además del hierro y el zinc, entre otros son algunos de los componentes infaltables que tienen que estar presentes en la dieta diaria.

En cuanto a los alimentos que se deben evitar, los profesionales de la salud advierten que los siguientes no son prohibitivos, pero su consumo puede agudizar el cuadro gripal, provocando que se intensifique el malestar y se prolongue por más días.

1) Café y alcohol

Según señala la Facultad de Medicina de la Universidad de Ohio, la cafeína y el alcohol pueden empeorar síntomas característicos de la fiebre como: las temperaturas elevadas, el aumento de la sudoración y la deshidratación. ¿Por qué ocurre esto? Estas bebidas contribuyen a la inflamación, afectan los glóbulos blancos -partes del sistema inmunitario del cuerpo que ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades- y conducen a la deshidratación. Sumado a esto, destacan desde la universidad estadounidense que el alcohol puede interactuar con algunos de los medicamentos más recetados para combatir el resfriado ya que la mayoría contiene altos niveles de histamina -una sustancia química presente en algunas células del organismo que provoca muchos de los síntomas de las alergias- que puede contribuir a una mayor congestión nasal.

Coincide con esto último la Lic. Santaliz quien a su vez destaca que, justamente, no se recomienda la ingesta de bebidas con alcohol en estos casos por que al interferir con el efecto de los medicamentos pueden generar vasoconstricción y vasodilatación; ambas condiciones en las que se desencadenan procesos de estrechamiento o ensanchamiento de los vasos sanguíneos y se altera el flujo de sangre en el cuerpo.

Según la Facultad de Medicina de la Universidad de Ohio, la cafeína y el alcohol pueden empeorar síntomas característicos de la fiebre como: las temperaturas elevadas, el aumento de la sudoración y la deshidratación Pixabay

2) Jugo de naranja o cítricos

Se dice popularmente que la Vitamina C combate todo tipo de malestar, sin embargo esta creencia fue desaprobada por una investigación titulada “Vitamina C para prevenir y tratar el resfriado común” que demuestra que este nutriente característico de los cítricos tiene poco efecto para prevenir la aparición de un resfriado o reducir sus síntomas. Asimismo, los profesionales advierten que en los casos de personas que sufren de acidez o de dolores de estómago durante el cuadro gripal deben evitar a toda costa consumir grandes dosis de Vitamina C ya que puede desencadenarles malestar estomacal. Asimismo, puede hacer que los síntomas del resfriado sean más severos al irritar la garganta y dañar el sistema inmunológico debido a su alto contenido en azúcares.

“A pesar de los estudios en curso, los científicos todavía están deliberando sobre si verdaderamente algunos remedios populares para el resfriado, como la vitamina C contribuyen a la mejora del malestar. Por el momento, no se ha demostrado que los alimentos que la contienen ayuden a la persona promedio a prevenir o tratar los resfriados”, enfatizan los profesionales de Mayo Clinic.

Una investigación titulada “Vitamina C para prevenir y tratar el resfriado común” demuestra que este nutriente característico de los cítricos tiene poco efecto para prevenir la aparición de un resfriado o reducir sus síntomas Archivo Jardín - Jardín

3) Comida picante

Los alimentos picantes suelen hacer que la nariz gotee más de lo normal y, si bien se puede reflexionar con que esto mismo puede ser beneficioso para la congestión nasal, en verdad empeora el malestar. “De la misma manera que el alcohol, los alimentos picantes pueden provocar vasodilatación y vasoconstricción vascular, empeorando el estado de salud del paciente en ese momento”, dice la Lic. Santaliz.

Además, la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. resalta que la comida picante podría ser un desencadenante o agravante de los estornudos que son característicos de los resfríos. En la misma línea, Mayo Clinic informa que este tipo de alimentos suelen desatar la rinitis no alérgica, una afección parecida a la fiebre del heno que se caracteriza por continuos estornudos, congestión y secreción nasal.

Los alimentos picantes pueden provocar vasodilatación y vasoconstricción vascular, empeorando el estado de salud del paciente en ese momento GETTY IMAGES

4) Alimentos con azúcar

Entre los principales alimentos que se sugieren evitar durante un resfriado son aquellos que contienen azúcar. Según explica el médico inmunólogo Leonard Calabrese para la Clínica de Cleveland en Estados Unidos, el azúcar puede suprimir el sistema inmunológico al atacar activamente las células que combaten las bacterias.

Esto mismo se demuestra en una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition en la que investigadores ponen de manifiesto que el azúcar disminuye significativamente la respuesta neutrofílica dentro de una a dos horas después de su consumo. Los neutrófilos son glóbulos blancos que eliminan los microorganismos invasores al atraparlos o al liberar enzimas que los destruyen, según el Instituto Nacional del Cáncer; por eso es que desempeñan un papel clave en la función inmunológica.

Según explica el médico inmunólogo Leonard Calabrese para la Clínica de Cleveland en Estados Unidos, el azúcar puede suprimir el sistema inmunológico al atacar activamente las células que combaten las bacterias Shutterstock

5) Lácteos

El mito popular dice que quien está congestionado debe evitar el consumo de lácteos porque estos tienden a producir mayor mucosidad. “Recomiendo limitar la ingesta de lácteos ya que la mayoría contienen azúcar lactosa y pueden interferir con las secreciones de las vías respiratorias y crear una mezcla espesa y pegajosa. Incluso, algunas personas que se recuperan de cuadros virales y que sufren dolores estomacales pueden tener problemas para digerir la lactosa”, señala el Dr. Calabrese.

La mayoría de los productos lácteos contienen azúcar lactosa y pueden interferir con las secreciones de las vías respiratorias y crear una mezcla espesa y pegajosa LA NACION