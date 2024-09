Oro blanco: el probiótico natural perfecto para aumentar las defensas y mejorar el estado de ánimo

00 CHucRuT Me encanta fermentar verduras, hago de todo tipo. Pero si tuviese que elegir solo uno sería el chucrut, la col fermentada. Y le añado una manzana. El chucrut es un probiótico natural básico para cuidar tu flora intestinal, además de estar buenísimo. Quizá al principio no te guste demasiado, pero una vez lo vas probando, verás como te va enganchando. El único secreto para hacerlo es paciencia. Ya se ha convertido un básico en mi nevera e impresdindible en mis ensaladas y tostadas del desayuno. Ingredientes: * 1 col blanca o morada * 1/2 manzana (opcional) 1 C de sal Bayas de enebro (opcional). Por cierto, esto son las cositas negras que se ven (no moscas como alguien a comentado ...) Tarros de cristal herméticos esterilizados 1. Elaboración: 2. Limpia la col, paréela en una juliana muy finita (se puede picar o rallar, pero me gusta mucho más la textura con el cuchillo), ponla en un bol. Reserva y no tires las hojas exteriores. 3. Ralla y añade la manzana. 4. Añade la sal y, con las manos, masajea apretando durante 5. 10-15 min. Tiene que salir líquido, si no es así, sigue masajeando hasta obtenerlo. Quizá te tarde menos. 6. Rellena los tarros apretando muy bien, sin que quede espacio (es importante prensar al máximo). Deja un poco de espacio al final, cubre con las hojas de col reservadas y tapa sin llegar a cerrar. 7. Tiene que quedar cubierto de su propio 8. líquido. 9. Guárdalo en un lugar seco y oscuro, primero sin la tapa (puedes tapar con un paño). Espera de 2 semanas a 1 mes antes de consumirlo (dependerá de como te guste de ácido) 10. En la primera semana verás como hace efervescente y sale líquido, después de limpiarlo, en la segunda semana ya podrás cerrarlo, pues no se saldrá más. Por eso te recomiendo por un platito o recipiente bajo de los botes. Es así de sencillo, eso si, una vez abierto, tienes que mantenerla en la nevera. Con mucho amor, L’abondance de Bea 🤍 #chucrut #verdurasfermentadas #lactofermentacion #microbiota #macrobiota #disbiosis #simbiosis