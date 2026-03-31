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Qué lleva y cómo preparar el pancake coreano que es tendencia

La receta sale de un reality gastronómico y es muy similar a una preparación popular en la Argentina

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Pancake coreano de papa
Pancake coreano de papa

La papa tiene ese don de adaptarse a todo: frita, al horno, en puré o en tortilla. Pero cada tanto aparece una versión menos conocida que cambia el juego. Eso pasó con el pancake coreano de papa, una preparación simple y crocante que se volvió tendencia y sumó una nueva forma de llevar este ingrediente de siempre a la mesa.

Panqueques, pancakes y waffles: cómo dominar la mezcla para preparar cada una de las versiones

El impulso vino de Guerra de Cucharas, el reality gastronómico que puso el foco en esta receta y mostró lo fácil que es hacerla en casa. A partir de ahí, el paso a paso empezó a circular y ganó popularidad entre quienes buscan opciones rápidas pero diferentes.

¿La clave? Un detalle técnico que marca la diferencia: dejar las papas en remojo antes de cocinarlas. Ese pequeño gesto ayuda a lograr una textura más crocante por fuera y suave por dentro, que es justamente lo que hace especial a este plato.

El resultado es una preparación versátil y sin vueltas, perfecta para un almuerzo improvisado, una cena liviana o incluso para salir del clásico acompañamiento y convertir a la papa en protagonista.

Pancake Coreano @cocinaconcoqui
Pancake Coreano @cocinaconcoqui

En sus redes, la influencer de cocina @cocinaconcoqui comparte su versión de la receta con el paso a paso detallado para no fallar en el intento.

Receta de pancake coreano

Ingredientes

  • 3 cucharadas de salsa de soja
  • 3 cucharadas de vinagre de vino blanco
  • 1 cucharadita de aceite de semillas de sésamo
  • 1/4 taza de cebolla blanca
  • 2 papas medianas
  • Sal, a gusto
  • Pimienta negra molida, a gusto
  • 30g de maicena
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria
  • Queso rallado, a gusto
Encontrá otras recetas de pancakes en Foodit, el sitio de cocina de LA NACION

Preparación: paso a paso

  • En un recipiente pequeño mezclar la salsa de soja, el vinagre de vino blanco, el aceite de sésamo y la cebolla blanca picada bien fina (en brunoise). Dejar reposar unos minutos para que los sabores se integren. Reservar.

Cómo cortar cebolla en brunoise

Corte brunoise de cebolla
Corte brunoise de cebolla
  • Pelar las papas y cortarlas en láminas bien finas (idealmente con mandolina). Luego, cortar esas láminas en juliana para asegurar una cocción pareja.
  • Colocar las tiras de papa cortadas en juliana en un bol con agua y mover suavemente para retirar el exceso de almidón. Escurrir bien y presionar para eliminar la mayor cantidad de agua posible.
  • Disponer las papas escurridas en un recipiente y sumar sal, pimienta negra y la maicena. Mezclar hasta que todas las tiras queden bien cubiertas.
  • Calentar una cantidad generosa de aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto. Incorporar la mezcla y acomodarla en forma de lingote. Aplastar ligeramente con una espátula para compactar.
  • Cocinar sin mover hasta que la base esté firme y dorada. Dar vuelta con cuidado y, si se desea, agregar queso rallado sobre la superficie ya cocida.
  • Cocinar del otro lado hasta que el pancake quede bien dorado. Girar nuevamente si es necesario para asegurar una textura crocante por fuera y cocida por dentro. Retirar y apoyar sobre papel absorbente.
  • Servir el pancake bien caliente, entero o en porciones, acompañado con la salsa. Opcionalmente, terminar con más queso rallado por encima.

Podés ver otras recetas de pancakes con papa en Foodit.

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