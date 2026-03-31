Qué lleva y cómo preparar el pancake coreano que es tendencia

La receta sale de un reality gastronómico y es muy similar a una preparación popular en la Argentina
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La papa tiene ese don de adaptarse a todo: frita, al horno, en puré o en tortilla. Pero cada tanto aparece una versión menos conocida que cambia el juego. Eso pasó con el pancake coreano de papa, una preparación simple y crocante que se volvió tendencia y sumó una nueva forma de llevar este ingrediente de siempre a la mesa.
El impulso vino de Guerra de Cucharas, el reality gastronómico que puso el foco en esta receta y mostró lo fácil que es hacerla en casa. A partir de ahí, el paso a paso empezó a circular y ganó popularidad entre quienes buscan opciones rápidas pero diferentes.
¿La clave? Un detalle técnico que marca la diferencia: dejar las papas en remojo antes de cocinarlas. Ese pequeño gesto ayuda a lograr una textura más crocante por fuera y suave por dentro, que es justamente lo que hace especial a este plato.
El resultado es una preparación versátil y sin vueltas, perfecta para un almuerzo improvisado, una cena liviana o incluso para salir del clásico acompañamiento y convertir a la papa en protagonista.
En sus redes, la influencer de cocina @cocinaconcoqui comparte su versión de la receta con el paso a paso detallado para no fallar en el intento.
Receta de pancake coreano
Ingredientes
- 3 cucharadas de salsa de soja
- 3 cucharadas de vinagre de vino blanco
- 1 cucharadita de aceite de semillas de sésamo
- 1/4 taza de cebolla blanca
- 2 papas medianas
- Sal, a gusto
- Pimienta negra molida, a gusto
- 30g de maicena
- Aceite de oliva, cantidad necesaria
- Queso rallado, a gusto
Preparación: paso a paso
- En un recipiente pequeño mezclar la salsa de soja, el vinagre de vino blanco, el aceite de sésamo y la cebolla blanca picada bien fina (en brunoise). Dejar reposar unos minutos para que los sabores se integren. Reservar.
Cómo cortar cebolla en brunoise
- Pelar las papas y cortarlas en láminas bien finas (idealmente con mandolina). Luego, cortar esas láminas en juliana para asegurar una cocción pareja.
- Colocar las tiras de papa cortadas en juliana en un bol con agua y mover suavemente para retirar el exceso de almidón. Escurrir bien y presionar para eliminar la mayor cantidad de agua posible.
- Disponer las papas escurridas en un recipiente y sumar sal, pimienta negra y la maicena. Mezclar hasta que todas las tiras queden bien cubiertas.
- Calentar una cantidad generosa de aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto. Incorporar la mezcla y acomodarla en forma de lingote. Aplastar ligeramente con una espátula para compactar.
- Cocinar sin mover hasta que la base esté firme y dorada. Dar vuelta con cuidado y, si se desea, agregar queso rallado sobre la superficie ya cocida.
- Cocinar del otro lado hasta que el pancake quede bien dorado. Girar nuevamente si es necesario para asegurar una textura crocante por fuera y cocida por dentro. Retirar y apoyar sobre papel absorbente.
- Servir el pancake bien caliente, entero o en porciones, acompañado con la salsa. Opcionalmente, terminar con más queso rallado por encima.
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