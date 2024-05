Ozempic reduce el riesgo de complicaciones de la enfermedad renal crónica, según un estudio

Escuchar

La semaglutida, el compuesto de los exitosos medicamentos Ozempic y Wegovy, redujo drásticamente el riesgo de complicaciones renales, problemas cardíacos y muerte en personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica en un importante ensayo clínico, cuyos resultados se publicaron el viernes. Los hallazgos podrían transformar la forma en que los médicos tratan a algunos de los pacientes más graves con enfermedad renal crónica, que afecta a más de uno de cada siete adultos en los Estados Unidos pero que no tiene cura.

“Aquellos de nosotros que realmente nos preocupamos por los pacientes renales pasamos toda nuestra carrera deseando algo mejor”, afirma la Dra. Katherine Tuttle, profesora de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y autora del estudio. “Y esto es lo mejor que hay”, dice. La investigación fue presentada en una reunión de la Asociación Renal Europea en Estocolmo el viernes y publicada simultáneamente en The New England Journal of Medicine.

La prueba, financiada por el fabricante de Ozempic, Novo Nordisk, tuvo tanto éxito que la empresa la detuvo antes de tiempo. El Dr. Martin Holst Lange, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de Novo Nordisk, dice que la compañía pedirá a la Administración de Alimentos y Medicamentos que actualice la etiqueta de Ozempic para decir que también puede usarse para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica o las complicaciones en personas con tipo 2 diabetes.

La diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, que ocurre cuando los riñones no funcionan tan bien como deberían. En etapas avanzadas, los riñones están tan dañados que no pueden filtrar la sangre adecuadamente. “Esto puede hacer que se acumulen líquidos y desechos en la sangre, lo que puede exacerbar la presión arterial alta y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares”, señala el Dr. Subramaniam Pennathur, jefe de la división de nefrología de Michigan Medicine.

El estudio incluyó a 3.533 personas con enfermedad renal y diabetes tipo 2, aproximadamente la mitad de las cuales recibió una inyección semanal de semaglutida y la otra mitad tomó una inyección semanal de placebo.

Los investigadores hicieron un seguimiento de los participantes después de un período promedio de alrededor de tres años y medio y descubrieron que aquellos que tomaron semaglutida tenían una probabilidad 24 por ciento menor de sufrir un evento importante de enfermedad renal, como perder al menos la mitad de su función renal, necesitar diálisis o un trasplante de riñón. Hubo 331 eventos de este tipo en el grupo de semaglutida, en comparación con 410 en el grupo de placebo.

Las personas que recibieron semaglutida tenían muchas menos probabilidades de morir por problemas cardiovasculares, o por cualquier causa, y tenían tasas más lentas de deterioro renal.

El daño renal a menudo ocurre gradualmente y las personas generalmente no muestran síntomas hasta que la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas. “Los médicos intentan frenar el deterioro de la función renal con medicamentos existentes y modificaciones en el estilo de vida”, dice la Dra. Melanie Hoenig, nefróloga del Centro Médico Beth Israel Deaconess que no participó en el estudio. Pero incluso con tratamiento, la enfermedad puede progresar hasta el punto de que los pacientes necesiten diálisis, un tratamiento que elimina los desechos y el exceso de líquido de la sangre, o trasplantes de riñón.

Los participantes en el estudio estaban extremadamente enfermos: las complicaciones graves observadas en algunos participantes del estudio tienen más probabilidades de ocurrir en personas en las últimas etapas de la enfermedad renal crónica, explica el Dr. George Bakris, profesor de medicina de la Universidad de Chicago y autor del estudio. La mayoría de los participantes en el ensayo ya estaban tomando medicamentos para la enfermedad renal crónica.

Para las personas con enfermedad renal avanzada, en particular, los hallazgos son prometedores. “Podemos ayudar a las personas a vivir más tiempo”, afirma el Dr. Vlado Perkovic, nefrólogo e investigador renal de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, y otro autor del estudio.

Si bien los datos muestran beneficios claros, incluso los investigadores que estudian medicamentos como Ozempic no están seguros de cómo ayudan exactamente a los riñones. Una teoría importante es que la semaglutida puede reducir la inflamación, que agrava la enfermedad renal.

Y los resultados vienen con varias advertencias: aproximadamente dos tercios de los participantes eran hombres y alrededor de dos tercios eran blancos, una limitación del estudio, señalan los autores, porque la enfermedad renal crónica afecta de manera desproporcionada a los pacientes negros e indígenas. Los participantes del ensayo que tomaron semaglutida tenían más probabilidades de suspender el medicamento debido a problemas gastrointestinales, que son efectos secundarios comunes de Ozempic.

Los médicos dicen querer saber si el medicamento podría beneficiar a los pacientes que tienen enfermedad renal pero no diabetes, y algunos también tienen preguntas sobre los riesgos potenciales a largo plazo de tomar semaglutida.

Aún así, los resultados son los datos más recientes que muestran que la semaglutida puede hacer más que tratar la diabetes o impulsar la pérdida de peso. En marzo, la FDA autorizó a Wegovy para reducir el riesgo de problemas cardiovasculares en algunos pacientes. Y los científicos están examinando la semaglutida y la tirzepatida, el compuesto de los medicamentos rivales Mounjaro y Zepbound, para una variedad de otras afecciones, incluidas la apnea del sueño y la enfermedad hepática.

Si la FDA aprueba el nuevo uso, podría impulsar aún más la demanda de Ozempic, que ha enfrentado escasez recurrente.

“Creo que cambiará las reglas del juego si puedo conseguirlo para mis pacientes”, agrega la Dra. Hoenig, "

Por Dani Blum.

The New York Times

The New York Times

