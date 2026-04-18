Ozempic y medicamentos GLP-1: un especialista advierte sobre un efecto secundario en las relaciones de pareja

Un análisis reciente sobre medicamentos para el control de peso, como Ozempic (cuyo activo principal es la semaglutida, agonista del receptor GLP-1), plantea posibles efectos en la vida personal de quienes los utilizan. Aunque estos tratamientos son conocidos por su impacto en la salud metabólica, especialistas señalan consecuencias en el ámbito social.

Ozempic y GLP-1: cómo la pérdida de peso puede impactar en las relaciones de pareja

El foco está puesto en los cambios que se producen luego de una reducción significativa de peso. Estas transformaciones pueden modificar conductas, rutinas y la interacción con otras personas.

Estas transformaciones pueden provocar inseguridad o tensiones en la pareja si el cónyuge no se adapta al nuevo estilo de vida del paciente Freepik

Según Fox News, este fenómeno ya había sido observado en pacientes sometidos a cirugías bariátricas, donde se registraron variaciones en la estabilidad de las relaciones. Investigaciones previas indicaron que las personas que atravesaron una pérdida de peso considerable presentaron mayor probabilidad de separarse en comparación con la población general. Este patrón podría repetirse en usuarios de medicamentos GLP-1 utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.

“Es probable que el efecto se manifieste en varias etapas”, señaló Per-Arne Svensson, profesor del Instituto de Ciencias de la Salud y la Asistencia Social de Suecia que estudia la relación entre la pérdida de peso y el estado civil, a Fox News.

“Primero, se debe perder una cantidad considerable de peso, lo que suele ocurrir durante el primer año. Posteriormente, pueden empezar a surgir cambios en la dinámica de la relación, seguidos de los procesos legales relacionados con el divorcio", señaló la especialista.

El Ozempic es un medicamento inyectable de venta con receta cuyo principio activo es la semaglutida David J. Phillip - AP

Medicamentos GLP-1 y pareja: factores que pueden generar conflictos tras la pérdida de peso

Las diferencias en los cambios físicos entre los miembros de una relación pueden generar conflictos. Cuando uno de ellos modifica su estilo de vida y el otro no, pueden surgir desacuerdos.

Uno de los factores identificados es el aumento de la autonomía personal . La mejora en la percepción física puede influir en decisiones vinculadas a la continuidad de una relación.

. La mejora en la percepción física puede influir en decisiones vinculadas a la continuidad de una relación. También se registran modificaciones en la vida social. Las personas tienden a participar en más actividades y a interactuar en nuevos entornos, lo que puede alterar la dinámica previa de la pareja.

Algunos especialistas mencionan que estas situaciones pueden provocar inseguridad o cuestionamientos dentro del vínculo. Esto se relaciona con la adaptación a nuevas rutinas o comportamientos.

“La pérdida de peso en sí misma puede aumentar la sensación de autonomía o confianza, lo que podría empoderar a las personas para abandonar relaciones poco saludables", dijo Svensson a Fox News.

El fenómeno sugiere que las transformaciones físicas pueden influir en distintos aspectos de la vida cotidiana, más allá de la salud.

“Actualmente, la cirugía conlleva una mayor pérdida de peso promedio, por lo que es probable que su impacto en las relaciones sea más pronunciado”, señaló la especialista. “Sin embargo, a medida que se desarrollen medicamentos más nuevos y eficaces, pronto podríamos ver niveles de pérdida de peso comparables a los que se logran con la operación", aseguró.

La funcionalidad de este medicamento se basa en su capacidad para imitar la hormona natural GLP-1, la cual se libera en el tracto gastrointestinal como respuesta a la ingesta de alimentos

Relaciones de pareja: recomendaciones de expertos ante cambios por pérdida de peso con GLP-1

Para reducir conflictos, la especialista propone abordar los cambios de manera conjunta dentro de la pareja. “Puede haber claras ventajas para las parejas que se someten juntas a un tratamiento para perder peso, siempre y cuando ambos tengan una necesidad clínica”, aseguró Svensson.

La participación en actividades como una alimentación equilibrada o el ejercicio puede facilitar la adaptación de ambos integrantes. El enfoque conjunto busca evitar diferencias marcadas en hábitos.

También se sugiere considerar el impacto emocional de estos procesos. La comunicación entre las partes es señalada como un elemento relevante para sostener la relación.

El uso de medicamentos como Ozempic continúa en expansión debido a sus efectos en el control del peso. Sin embargo, los especialistas remarcan que estos tratamientos no solo producen cambios físicos. También pueden influir en conductas, vínculos y decisiones personales.