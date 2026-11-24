Hay un momento que muchos padres recuerdan con especial intensidad: el día en que salen de la clínica con su bebé en brazos y descubren que, a partir de entonces, son ellos quienes deben resolverlo todo. Las preguntas se multiplican, el cansancio empieza a acumularse y la felicidad convive con una incertidumbre difícil de explicar.

“Nos hacen poner el bebé en el huevito y a la calle nomás. Y vamos a aprender”, recordó con una sonrisa Maritchu Seitún, psicóloga y especialista en crianza, durante una conversación realizada en el marco de Lo estás haciendo bien, un proyecto junto a Babysec que busca acompañar a las familias en los desafíos cotidianos de criar.

Madre de tres hijos y abuela de diez nietos, Seitún conoce esa sensación tanto desde su experiencia profesional como personal. Tuvo a su primer hijo a los 24 años y, aunque hoy lleva décadas acompañando a familias, reconoce que la maternidad también la enfrentó a situaciones para las que no estaba preparada.

“Fue un shock la pérdida de libertad, sobre todo”, confesó al recordar aquellos primeros días. Sin embargo, con el tiempo llegaron las sonrisas, las miradas y el descubrimiento de un vínculo que transformó su manera de ver la vida.

Su experiencia permite poner en palabras una realidad que muchas veces queda relegada detrás de las imágenes idealizadas de la maternidad: amar profundamente a un hijo no significa tener todas las respuestas, ni sentirse feliz en todo momento.

Nadie nace sabiendo ser mamá o papá

La llegada de un bebé transforma las rutinas, los vínculos y hasta la percepción que los adultos tienen de sí mismos. Para Seitún, buena parte del desborde inicial se explica por una circunstancia sencilla: de repente, personas acostumbradas a desenvolverse con seguridad en distintos ámbitos se encuentran frente a una tarea completamente nueva.

“Estamos tan acostumbrados a tener éxito”, explicó. Esa exigencia, trasladada a la crianza, puede convertirse en una fuente constante de frustración cuando las cosas no salen como se esperaba.

El problema aparece cuando cada dificultad se interpreta como una señal de fracaso. Un bebé que no deja de llorar, una noche sin dormir o una situación que no se sabe resolver pueden despertar preguntas que van mucho más allá de lo cotidiano: ¿lo estaré haciendo bien?, ¿por qué a otros parece resultarles más fácil?

Frente a esas dudas, la especialista recuperó una idea del pediatra y psicoanalista Donald Winnicott: los padres no necesitan ser perfectos, sino suficientemente buenos. “Esto quiere decir que se van a equivocar, que van a hacer las cosas mal, que van a perder la paciencia, que no van a entender”, señaló.

Lejos de entender esos errores como un obstáculo, Seitún explicó que también forman parte del proceso por el cual los hijos comienzan a descubrir el mundo y desarrollar sus propios recursos.

La clave está en comprender que el vínculo no aparece completamente construido desde el primer día. Se desarrolla con el tiempo, a medida que adultos y bebés aprenden a conocerse, interpretar sus necesidades y encontrar nuevas maneras de comunicarse.

La importancia de criar acompañados

En una sociedad que suele valorar la independencia y la capacidad de resolverlo todo, pedir ayuda puede resultar más difícil de lo que parece. Pero, para Seitún, una de las principales herramientas para atravesar los primeros años de crianza es construir una red de contención.

“H​​ace falta un pueblo para educar a un niño y hace falta un pueblo para acompañar a un bebé”, afirmó. Ese acompañamiento puede adoptar muchas formas: una abuela que se queda unas horas con el bebé, una hermana que prepara la comida, una amistad que escucha o una pareja que comparte las responsabilidades.

No se trata de tener visitas ni de sumar nuevas obligaciones, sino de contar con personas que puedan aliviar la carga cotidiana y ofrecer sostén emocional.

La especialista también remarcó que aceptar ayuda implica aprender a soltar ciertas exigencias. Tal vez los abuelos no hagan las cosas exactamente como uno quisiera, o la pareja tenga una manera diferente de calmar al bebé. Sin embargo, permitir que otros participen también enriquece los vínculos.

En este punto, recordó una anécdota de sus primeros años como madre, cuando todavía utilizaba pañales de tela. A partir de aquella experiencia, reflexionó sobre cómo una crítica o una burla frente a alguien que cambia un pañal por primera vez puede desalentar su participación futura.

Detrás de una situación tan cotidiana aparece un aprendizaje importante: acompañar también significa confiar en que los demás pueden aprender, equivocarse y encontrar su propia forma de cuidar.

En las familias con dos adultos responsables, esto implica reconocer que ambos necesitan oportunidades para construir un vínculo propio con sus hijos. Y en aquellas donde una sola persona lleva adelante la crianza, contar con otros referentes y redes de apoyo cobra una importancia especial.

La culpa, las redes sociales y el mandato de hacerlo todo

A las dificultades propias de la crianza se suma otro desafío: la comparación permanente. Las redes sociales suelen mostrar familias organizadas, bebés tranquilos y adultos que parecen tener energía para todo. Frente a esas imágenes, la realidad de las noches interrumpidas, el desorden y el agotamiento puede generar una sensación de insuficiencia.

Seitún propuso buscar relatos más auténticos, capaces de representar distintas experiencias familiares, en lugar de consumir contenidos que refuercen las expectativas imposibles.

Pero también planteó una distinción fundamental: no es lo mismo sentir culpa que hacerse responsable. “La culpa no conduce a ningún lugar que sea sano para nadie”, sostuvo.

Para la psicóloga, asumir responsabilidades significa reconocer las necesidades de los hijos, organizar los cuidados y tomar decisiones posibles dentro de las circunstancias de cada familia, sin perder de vista el bienestar de los adultos.

Esto resulta especialmente relevante cuando las obligaciones laborales y económicas no permiten reducir las jornadas o dedicar todo el tiempo que se quisiera a los hijos. En esos casos, sugirió construir pequeños rituales, reorganizar horarios cuando sea posible y encontrar momentos de presencia compartida.

No existe, señaló, una única distribución de tareas que funcione para todas las parejas ni un manual capaz de contemplar cada realidad.

El autocuidado también ocupa un lugar central en ese equilibrio. Dormir, descansar, conservar espacios personales y atender las propias emociones no debería interpretarse como una falta de compromiso con la crianza. Por el contrario, cuidar a quienes cuidan es parte del bienestar de toda la familia.

Aprender a disfrutar también de lo imperfecto

Hacia el final de la conversación, Seitún dejó por un momento su rol de especialista para recuperar algunos recuerdos de su propia historia.

Habló de la sorpresa que sintió al convertirse en madre, de cómo cada uno de sus tres hijos le permitió descubrir aspectos desconocidos de sí misma y de la alegría que hoy encuentra en sus diez nietos.

También reconoció que, con ellos, aparecieron nuevos miedos. Aunque de joven se consideraba más despreocupada, hoy se descubre especialmente atenta a su seguridad. Una muestra de que la experiencia no elimina las incertidumbres, sino que muchas veces las transforma.

Desde esa mirada, invitó a las familias a no perder de vista que los momentos más intensos de la crianza también pasan. Los hijos crecen, las rutinas se acomodan y lo que al principio parecía imposible comienza a volverse cotidiano.

“Que confíe, que las cosas van a ir mejorando, que va a ir descubriendo y que se van a ir conociendo”, expresó al pensar en qué le diría a una mamá o un papá que hoy siente que no puede con todo.

Su mensaje no busca minimizar el cansancio ni las dificultades, sino recordar que la crianza es un proceso de aprendizaje compartido, donde los errores, las dudas y los pequeños logros forman parte de la misma experiencia.

Y quizás esa sea una de las enseñanzas más valiosas de esta conversación: hacerlo bien no significa poder con todo, sino animarse a aprender, aceptar ayuda y construir vínculos desde el amor, incluso en los días más difíciles. Porque nadie tiene todas las respuestas desde el principio. Y, muchas veces, descubrirlas juntos es parte de lo más lindo de criar.

Esta conversación forma parte de Lo estás haciendo bien, un proyecto de LA NACION junto a Babysec, marca que acompaña a las familias en las distintas etapas de la crianza, generando espacios para compartir experiencias, derribar exigencias y recordar que nadie tiene que atravesar este camino en soledad.

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