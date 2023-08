escuchar

A un año de haberse llevado el premio de Oro y el de la categoría de Sustentabilidad, reconocimiento que otorga LA NACION y HSBC a las pequeñas y medianas empresas, la historia de Faen, compañía que fabrica envases plásticos, ya no es la misma. “El premio nos cambió la agenda, sobre todo durante los primeros meses. Nos dio mucha visibilidad, no solo con nuestros clientes y proveedores, sino también con otras empresas que no tienen nada que ver con nuestro rubro pero que quisieron venir a visitarnos”, comenta Leandro Completa, CEO de Faen.

Este galardón, resume la extensa trayectoria de la compañía y el prestigio que alcanzaron tras años de trabajo. “De alguna manera la obtención de este premio nos jerarquizó y dio otro status. Creo que nos abrió muchas puertas y nos sentó en una mesa de negocios que hasta el momento no estábamos”, reflexiona Completa.

De ahora en más, su historia es otra y lo que tienen por delante se traduce en un futuro prometedor lleno de desafíos y nuevos caminos. Para Completa, este premio le pone a la compañía la vara muy alta (en el buen sentido) y “de la que no podés bajar más”. Entonces, “de alguna manera nuestro objetivo es seguir potenciando la política sustentable que ya tenemos y continuar incorporando otras relacionadas a las energías renovables, el uso de productos amigables con el medio ambiente y adentrarnos en la cuestión social “, agrega el directivo.

Específicamente, en lo que respecta a la sustentabilidad, Ana Completa, vicepresidente y gerente Comercial de la firma, cuenta que se volcaron hacia esta modalidad en 2016. Desde ese momento, “estamos muy comprometidos con la reducción de la huella de carbono y contamos con un paquete muy grande de acciones y estrategias que llevamos a cabo en cada una de las áreas de la compañía para lograr reducir las emisiones”, explica esta profesional. Y ahonda: “Queremos mitigar el impacto que genera nuestra actividad. Y en los casos donde no se pueda disminuir la huella, buscamos alternativas para compensarlo”.

Leandro Completa, CEO de Faen, recibiendo el premio de oro a la Sustentabilidad en 2022 Fabián Malavolta - LA NACION

Consultados acerca de qué simboliza para Faen la sustentabilidad, ambos ejecutivos coinciden en que se trata de su sello distintivo: “Somos una empresa fabricante de envases plásticos que así y todo, nos interesa reducir el efecto de nuestra actividad”, menciona la gerente. Por su parte, el CEO, añade: “El aspecto sustentable es parte de nuestro legado y más allá del aspecto económico que podamos generar, a través de esta forma de trabajo buscamos trascender”.

Es que hoy en día el mundo pide a gritos pegar un volantazo. Sumido en una seguidilla de desastres naturales, un marcado ascenso de la temperatura y crisis sociales, “las nuevas generaciones, en particular el público de entre 20 y 30 años, ingresa al mundo laboral con otro mindset”, dice el directivo de Faen. Con la convicción de cuidar y preservar el planeta, los jóvenes “le demandan a las empresas otra forma de gestionar sus acciones y por eso no van a trabajar a cualquier lado”, precisa Leandro Completa y dispara: “Las compañías tienen que convocarlos y poder cautivarlos”.

Un legado familiar

Faen es una importante empresa familiar que nació en 2005 y se dedica a la fabricación de envases plásticos para la industria de la pintura, la construcción, la alimenticia y el agro. Se definen como una fábrica de envases que busca agregar valor a los productos de sus clientes, estableciendo relaciones a largo plazo, innovando de forma permanente y cuidando la forma en que se relacionan con la sociedad y el medio ambiente.

A la vanguardia, su foco está puesto en la mejora continua y sus acciones, están basadas en el bienestar de la comunidad. “Nos sentimos muy orgullosos de que hoy estamos construyendo un montón de cosas nuevas con los distintos programas que tenemos. Ir en pos del ambiente y la sociedad, es hoy nuestro lema”.

El “Premio a la pequeña y mediana empresa” de LA NACION Y HSBC es un reconocimiento a las pymes que se destacan en la compleja realidad argentina gracias a sus políticas innovadoras y maneras de operar. Esta propuesta, nació en 2018 con el objetivo de preponderar la labor realizada por las compañías nacionales que son el motor de la economía local. Este año, realizó su sexta edición.