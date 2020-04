¿Qué es la anosmia y qué relación tiene con el coronavirus?

¿Qué es la anosmia? El síntoma ligado al diagnóstico del coronavirus Crédito: US Army

6 de abril de 2020 • 15:09

Si bien la Organización Mundial de la Salud aún no enumeró la anosmia como uno de los síntomas del coronavirus , se está investigando su posible vínculo. De hecho, según estudios recientes, el 66% de los contagiados con el Covid-19 la padecen.

La anosmia es la pérdida del sentido del olfato , puede ser temporal o crónica. Su aparición puede estar relacionada con causas congénitas, infecciosas, estructurales o neurológicas. En este contexto de coronavirus, será preciso prestarle atención si se manifiesta repentinamente, sin algún antecedente.

En Corea del Sur, por caso, la anosmia fue contemplada como uno de los posibles síntomas del coronavirus . En consecuencia, militares estadounidenses de la guarnición del ejército en Daegu -el centro del brote de coronavirus en el país asiático- comenzaron a aplicar un sencillo test a todo aquel que ingresaba: sin tomarle la temperatura, ni consultarle sobre historiales de viajes o de salud, se le realiza la denominada "prueba del vinagre".

El particular método, consta de hacerles oler vinagre de manzana a las personas testeadas y si su olfato no lo percibe, se confirma un claro cuadro de anosmia y se le informa de la situación. Aquellos que no tienen sentido del olfato o que son alérgicas al vinagre recibieron instrucciones de informar a los evaluadores sobre su condición.

El fin del test es detectar de forma precoz a aquellas personas que están infectados con el Covid-19, pero aún no presentan síntomas.