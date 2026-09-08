¿Qué significa tener demasiadas cosas en la mesa de luz, según el Feng Shui?

La mesa de luz suele convertirse en el lugar donde terminan reunidos varios objetos de uso cotidiano: el celular, un vaso de agua, cremas, perfumes, libros, cargadores o papeles. Lo que comienza como una cuestión de comodidad puede terminar ocupando casi toda la superficie.

Desde el Feng Shui, esta acumulación merece atención porque la mesa se encuentra junto a la cama, uno de los espacios destinados al descanso. Por eso, mantenerla despejada es una de las formas de buscar un ambiente más tranquilo y equilibrado.

¿Qué representa una mesa de noche desordenada?

Según esta filosofía oriental, tener demasiados objetos alrededor puede representar una energía acumulada y generar una sensación de actividad permanente en un lugar que debería estar asociado con la calma.

No significa que una mesa de noche tenga que estar completamente vacía. La recomendación es conservar aquello que realmente se utiliza o que genera una sensación agradable y evitar que el espacio se convierta en un depósito.

Papeles viejos, envases vacíos, cables que ya no se utilizan y productos acumulados son algunos de los primeros elementos que pueden retirarse. También conviene revisar aquellos objetos que llevan meses allí simplemente porque nunca se ha encontrado otro lugar para guardarlos.

Según esta filosofía oriental, tener demasiados objetos alrededor puede representar una energía acumulada y generar una sensación de actividad permanente en un lugar que debería estar asociado con la calma LA NACION

El hábito puede tener, además, una explicación práctica. Algunas personas prefieren mantener cerca todo lo que podrían necesitar durante la noche, mientras que otras terminan utilizando la mesa como espacio de almacenamiento para objetos que no tienen un lugar definido en la habitación.

El significado de los objetos personales

No todo elemento sobre la mesa de noche representa acumulación. Una fotografía especial, un libro que transmita tranquilidad o un pequeño objeto significativo pueden permanecer allí si ayudan a crear un ambiente agradable.

El problema aparece cuando estos elementos se multiplican hasta saturar el espacio. En ese momento, la superficie puede transmitir una mayor sensación de desorden.

Una forma sencilla de organizarla consiste en retirar todo lo que está encima y dividirlo en tres grupos, lo que se utiliza a diario, lo que puede guardarse en otro lugar y lo que ya no tiene ninguna utilidad.

Después de la revisión, solo deberían regresar los elementos necesarios o aquellos que tengan un significado personal.

Menos objetos, más orden

Una lámpara, un libro y algún objeto personal pueden ser suficientes para mantener una mesa funcional. Los cargadores, anteojos y otros accesorios pueden guardarse en cajones o cajas pequeñas para tenerlos a mano sin mantenerlos sobre la superficie.

También es útil asignar un lugar para cada objeto y hacer una limpieza periódica. De esta manera, la mesa no vuelve a convertirse fácilmente en un punto de acumulación.

Más allá de las creencias del Feng Shui, mantener este espacio despejado puede reducir el ruido visual y facilitar que los elementos necesarios estén disponibles cuando se necesitan.

La propuesta, en definitiva, no es eliminar todos los objetos del dormitorio, sino evitar que la mesa de noche pierda su función y termine convertida en un espacio donde se acumula aquello que no tiene otro lugar.