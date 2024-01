escuchar

Hace no mucho tiempo, la salud mental era un tabú. Por suerte, hoy la sociedad se anima a hablar sobre un tema que más que importante, es vital. Todavía los desafíos son muchos, pero poner en palabras lo que sucede es uno de los primeros pasos para encontrar una solución, y hablar es la herramienta que tenemos para crear conciencia, reducir el estigma, promover el bienestar emocional y facilitar el acceso a los recursos y el tratamiento. Esperemos que funcione.

“Querida Mente:” es un podcast que pone la lupa sobre temáticas relacionadas con la salud mental y a partir de sus conversaciones proporciona herramientas para el bienestar emocional, psíquico y social de la mano de especialistas e invitados. En el primer episodio, el actor, Diego Ramos, y la psicóloga, Nelly Scolich, proponen nuevas maneras de pensar la sexualidad y la identidad de género.

El punto de partida es ¿qué significa la salud mental para cada uno?. Ramos ofrece su mirada y sostiene: “Para mí es la búsqueda del equilibrio, sin separar la mente de los sentimientos”. Scolich, retoma esta idea e incorpora la noción de los seres humanos como “sistemas sumamente inestables” que buscan una armonía entre lo que sienten, piensan y hacen. “Es construirnos y descontruirnos en una búsqueda de bienestar interior y exterior”, explica la especialista.

El reto de cuidar la salud mental

Preservar el bienestar de la mente es más complejo que el cuidado de la salud física. Sucede que cuando algo no anda bien con nuestro cuerpo, los síntomas físicos tienden a ser más objetivos y fáciles de identificar. Mientras que los síntomas mentales asociados a la ansiedad, la depresión o el estrés, son más subjetivos y su percepción puede variar en función de quien los experimenta, lo que dificulta su identificación y diagnóstico. Para Scolich es clave estar atentos. “ Hay que hacerse cargo de las emociones , tratar de entenderlas y poner en palabras lo que nos está sucediendo”.

Ser quien uno es

Poder tener un diálogo abierto y respetuoso sobre identidad de género es esencial para crear sociedades más inclusivas, empáticas, equitativas, y sobre todo, sanas. Sin embargo, todavía hay muchas barreras a la hora de encarar estas conversaciones.

Según la especialista, el primer paso para tener un intercambio constructivo es correrse del lugar de la imposición , y desde ahí, trabajar la emocionalidad y tratar de encontrar puntos de conexión aunque estemos hablando en “dialectos distintos” con la otra persona. Por su parte, el actor Diego Ramos hace hincapié en que “ el diálogo siempre tiene que ser con amor, con respeto y dándole tiempo a la otra persona ”. Y agrega: “no está bien poner en la pared a una persona y hacerlo hablar porque nadie conoce las batallas internas que está atravesando el otro”.

La brecha generacional parece ser uno de los grandes obstáculos a la hora de promover la comprensión, la aceptación y la inclusión de las diversidades, sin embargo, Diego Ramos sostiene que la cuestión va mucho más allá de la edad: “también hay personas de las generaciones más jóvenes que no entienden sobre identidad de género porque fueron criadas de una determinada forma o con una determinada cultura”.

“Es fundamental hacer entender que no hay una elección sexual, sino que simplemente se trata de elegir ser quien uno es y transitar ese camino contra lo que sea”. Esto es lo que Scolich define como “l a importancia de ser honesto con uno mismo ”. A lo que Diego suma: “en mi caso, siempre entendí que yo no estaba mal y que ser quien soy es lo honesto y verdadero, por eso nunca tuve la necesidad de contar nada, sin embargo de grande me di cuenta de que compartir mi historia podía ayudar a los demás”.

Recomendaciones para padres

Con la escucha, la aceptación y el respeto como base la profesional propone una serie de consejos para los madres y padres la hora de acompañar a sus hijos en el proceso de descubrimiento de su identidad u orientación sexual.

“Es clave alejarse de la patología y de esta noción de ‘mi hijo está enfermo’, buscar a personas que los ayuden o grupos de padres que estén pasando por lo mismo y dejar de lado la culpa”.

