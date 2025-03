El logro más importante: encontrar nuestro propósito en la vida

El ser humano siempre ha demostrado gran interés en saber por qué vino a este mundo. Todos anhelamos conocer nuestro propósito, nuestro para qué, en la vida. Tal vez, porque todo lo que existe fue creado con un fin específico, incluso cada uno de nosotros.

El futuro nos suele producir incertidumbre pero, en lugar de preocuparnos, lo que deberíamos hacer es ocuparnos. Porque, una vez que sabemos para qué estamos aquí, es cuando podemos dejarles un “legado” a los que vienen detrás. Eso significa no pasar desapercibidos en esta vida y hacer de cada día un tiempo especial y único.

Hay que intentar dejar de mirar hacia el lado equivocado y comenzar a “ver” ese futuro brillante que nos espera (Foto: iStock)

Dicen que lo peor que podría sucedernos es vivir una vida equivocada. Es decir, no vivir de acuerdo a nuestro propósito. Si vos tomás un taxi, ese automóvil tiene el propósito de llevarte al destino indicado. Si el conductor detiene su marcha a medio camino, sin duda te vas a sentir molesto porque no habrá cumplido su propósito. De igual manera, cada persona tiene algo único e irrepetible que hacer a lo largo de sus días. Puede ser cumplir un gran sueño, perseguir una causa o alcanzar una meta específica. Por lo general, las personas que sufren de depresión caminan mirando hacia abajo o hacia ninguna parte; muy por el contrario, alguien que conoce su propósito tiene una visión del futuro que lo apasiona.

Sean cuales sean nuestras circunstancias, salgamos de nuestro metro cuadrado, dejemos de mirar hacia el lado equivocado, y comencemos a “ver” ese futuro brillante que nos espera. Porque hay tareas que solo vos y que solo yo podemos llevar a cabo y nos harán experimentar una vida plena.

“Bernardo, pero con los problemas que tengo, ¿cómo voy a pensar en el futuro?”, tal vez me digas. Esas son tus emociones actuales, y son válidas, pero recordá que lo que sentimos nunca debe guiar nuestra vida. No permitas que tus circunstancias te impidan ver tu futuro. Si no sabes cómo seguir para conquistar estos sueños, buscá consejo, mentores. Esforzate cada día al máximo para alcanzarlos.

Concluyo con estas dos preguntas: ¿Qué es lo que todavía no diste a luz y está clamando por salir al mundo? ¿Qué te detiene? El logro más poderoso que una persona puede tener es ser sabio para guiar su propio destino y ca­minar su vida de acuerdo a su propósito.

