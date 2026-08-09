Romero para las canas: qué tan efectivo es este remedio casero, según la ciencia

Cada cierto tiempo aparece un nuevo remedio casero que promete devolverle el color natural al cabello. Uno de los más populares es el romero, una planta aromática que durante generaciones fue utilizada para el cuidado capilar y que hoy vuelve a ganar protagonismo por quienes aseguran que puede ayudar a ocultar las canas.

La idea despertó curiosidad porque preparar una infusión de romero resulta sencillo y económico. Solo hace falta hervir algunas ramas en agua, dejar reposar la mezcla, colarla y utilizar el líquido como enjuague o aplicarlo directamente sobre el cuero cabelludo mediante un atomizador.

Diversas investigaciones han encontrado que el romero puede aportar beneficios relacionados con la salud del cuero cabelludo. Entre ellos aparecen una mejor circulación en la zona, propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, además de un posible efecto favorable sobre el crecimiento del cabello en determinados casos de pérdida capilar.

Los beneficios incluyen una mejor circulación en la zona, propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, además de un posible efecto favorable sobre el crecimiento del cabello en determinados casos de pérdida capilar

Uno de los estudios más conocidos fue publicado en la revista científica Phytotherapy Research, donde investigadores compararon el uso de aceite de romero con minoxidil al 2% en personas con alopecia androgenética. Tras varios meses de seguimiento, ambos grupos mostraron mejoría en el crecimiento del cabello, aunque el trabajo no evaluó la aparición ni la desaparición de las canas.

La pérdida de color en el pelo ocurre cuando los melanocitos del folículo piloso reducen o dejan de producir melanina. Ese proceso está asociado principalmente al envejecimiento y a factores genéticos, aunque también puede verse influenciado por el estrés oxidativo y algunas condiciones médicas específicas.

Hasta ahora, no existen estudios clínicos robustos que demuestren que el romero sea capaz de reactivar la producción de melanina o revertir de forma consistente el encanecimiento.

Los especialistas explican que algunas preparaciones concentradas pueden generar un efecto cosmético temporal sobre la fibra capilar, especialmente en personas con cabellos oscuros o con pocas canas. Además, al mejorar el brillo y la textura del cabello, la diferencia entre los cabellos pigmentados y los blancos puede hacerse menos evidente, creando la impresión de que el color regresó.

Un estudio dirigido por el profesor Martin Picard, de la Universidad de Columbia, y publicado en la revista Life, encontró que algunos cambios en la pigmentación del cabello podrían relacionarse con episodios de estrés intenso.

Los investigadores concluyeron que “al eliminarse el estrés, el proceso puede revertirse”. No obstante, el trabajo no evaluó el uso del romero ni plantea que tenga relación con la recuperación del color del cabello.

Hasta ahora, no existen estudios clínicos robustos que demuestren que el romero sea capaz de reactivar la producción de melanina o revertir de forma consistente el encanecimiento Foto: Diario Uno

Aunque esta planta no ha demostrado científicamente que tenga la capacidad de eliminar las canas, sí puede convertirse en un complemento para el cuidado cotidiano del cabello.

Sus propiedades antioxidantes y su posible capacidad para fortalecer el cuero cabelludo hacen que muchas personas lo incorporen a sus rutinas, siempre como una medida de bienestar capilar y no como una solución definitiva para el encanecimiento.

Quienes decidan utilizarlo deben recordar que los aceites esenciales de romero deben aplicarse diluidos para reducir el riesgo de irritación y que, ante problemas persistentes de caída del cabello o alteraciones del cuero cabelludo, la recomendación es consultar a un profesional de la salud.

Por ahora, la ciencia respalda varios beneficios del romero para el cuidado capilar, pero todavía no ofrece pruebas suficientes para afirmar que pueda devolverle al cabello el color perdido por la aparición de las canas.

Por Pablo Pachón Ramírez