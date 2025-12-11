Cuidado capilar con respaldo científico: afirman que este nuevo paso en la rutina diaria hace la diferencia

Así como la piel necesita hidratación diaria, el cabello también requiere de atención con productos de calidad que traten no solo el cabello sino también el cuero cabelludo para mantenerse fuerte y saludable. Los cambios de temperatura, el uso de secadores o planchitas, tratamientos específicos con procesos químicos y hasta la contaminación ambiental pueden afectar su textura, brillo y elasticidad. Por eso, hoy el cuidado capilar se entiende como una rutina integral que combina limpieza, nutrición y protección, pero no solo del cabello, sino que es clave cuidar la salud del cuero cabelludo.

En esa línea, Megacistin, marca reconocida por su expertise en salud capilar y belleza, da un paso más allá y presenta Megacistin Therapy, una nueva línea de dermocosmética capilar diseñada para responder a las distintas necesidades del cabello y cuero cabelludo.

Algunos productos de la línea de Megacistin Therapy. IGNACIO ARNEDO

Hidratación que se nota desde el primer uso

Dentro de esta nueva línea, está Megacistin Therapy Hidratación Esencial, desarrollado especialmente para cabellos normales que buscan mantener su equilibrio natural y potenciar su brillo. Su fórmula con ácido hialurónico, vitamina C y óleo de macadamia hidrata en profundidad, potencia el brillo y controla el frizz sin sobrecargar.

Megacistin estuvo presente en Bienestar Fest. IGNACIO ARNEDO

“El Ácido Hialurónico es un activo clave porque ayuda a atraer y retener la humedad en la fibra capilar, generando un efecto de relleno. Mientas que la Vitamina C tiene efecto antioxidante y el Óleo de Macadamia que al ser menos pesado que otro tipo de óleos hidrata en profundidad sin sobrecargarlo, brindando suavidad y movimiento”, explican desde el equipo de desarrollo de la marca.

El resultado: un pelo más sedoso, luminoso y con textura saludable.

Los visitantes al stand pudieron llevarse muestras de productos para probar esta nueva línea de dermocosmética, según la necesidad de su cabello y cuero cabelludo. IGNACIO ARNEDO

Con la llegada del verano el cabello se empieza a exponer al calor, al sol y al agua de mar o de pileta llena de sales o químicos, por lo que otro producto ideal para esta época es Megacistin Therapy Nutrición Reparadora, ya que ayuda a los cabellos que están dañados y secos.

Y si el cabello está aún más dañado, seco y hasta quebradizo, Megacistin Therapy Reconstrucción Completa es el producto indicado para hidratar y reconstruirlo al 100%.

LN Bienestar: una experiencia de prueba real

Durante el evento de LN Bienestar, la marca también tuvo una presencia destacada con un espacio de experiencias donde acercó sus novedades al público.

Megacistin Therapy realizó un sampleo exclusivo: quienes se acercaban al stand recibían una bolsita con un shampoo y un bálsamo según el tipo de cabello y cuero cabelludo de tres de sus presentaciones —Hidratación Esencial , Nutrición Reparadora y Reconstrucción Completa — junto con un folleto informativo sobre la propuesta de la nueva línea Megacistin Therapy.

La activación permitió que muchas personas conocieran de primera mano las texturas, aromas, los activos clave que contienen y beneficios de los productos, lo que reforzó la idea de una rutina capilar personalizada y basada en ciencia.

Ciencia y bienestar para el día a día

Con una propuesta pensada para el uso diario, Megacistin Therapy combina ciencia y belleza en una rutina personalizada. la línea esta desarrollada de mayor a menor daño y dos tratamientos específicos. Reconstrucción Completa, para cabellos muy dañados, secos y quebradizos. Nutrición Reparadora, para cabellos dañados y secos e Hidratación Esencial para cabellos saños y equilibrados pero que buscan potenciar el brillo y mantenerlo hidratado. Luego, los dos tratamientos específicos: Energizante Anticaída para cabellos con caída y quebradizos y Sebo Control para cabellos grasos. Toda la línea está clínica y dermatológicamente testeada, no contiene parabenos ni colorantes ni está testeada en animales.

Además, pueden combinarse según las necesidades específicas del cuero cabelludo y los largos del cabello.

Una experiencia que combina salud y belleza para tu cabello y cuero cabelludo

El nuevo enfoque de Megacistin Therapy invita a transformar el lavado del cabello en un tratamiento diario personalizado, con activos de calidad y respaldo científico. Con texturas suaves, aromas delicados y fórmulas inteligentes, la línea Megacistin Therapy propone cuidar el pelo desde la raíz hasta las puntas, priorizando la salud y la belleza con fórmulas inteligentes con activos especialmente seleccionados para cada necesidad del cabello y cuero cabelludo..

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.