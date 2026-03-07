Cómo lavar el pelo para que quede brilloso y dure limpio por más tiempo, según los que más saben

Muchas personas gastan grandes sumas de dinero en productos para combatir el frizz, las puntas abiertas, la resequedad y otros cientos de problemas capilares. Sin embargo, existe un factor cotidiano que muchas veces pasa desapercibido y que puede influir en la salud del cabello: la temperatura del agua con la que se lava.

Según explican peluqueros y especialistas en cuidado capilar, el agua demasiado caliente puede debilitar el cabello con el tiempo. La recomendación general es utilizar agua tibia durante el lavado y finalizar con agua fría para potenciar el brillo y mantener el pelo limpio por más tiempo.

El peluquero Antonio Breu, conocido como @soyantonioabreu en redes sociales, explicó en un video por qué la temperatura del agua influye en la eficacia de los productos capilares. “El agua caliente mientras estás lavando, masajeando, friccionando y tratando el cabello hace que todos los productos penetren mejor”, aseguró. No obstante, el especialista advirtió que no se debe abusar de temperaturas demasiado altas, ya que podrían resecar el cabello. En cambio, utilizar agua tibia permite activar los productos sin provocar daños en la fibra capilar.

¿Cómo lavar el cabello correctamente?

“Pero después el agua fría lo deja más brillante porque tiende a sellar la cutícula y la piel del cabello, o sea el cuero cabelludo. Este está dilatado por el agua caliente y el proceso de masaje, champú, mascarilla, acondicionador y todo lo que pongas, y el agua fría contrae, cierra y hará que te dure el pelo hasta más tiempo limpio”, recomendó.

La estilista Inma Botella, de la peluquería Sucre Estilismo en Elche, coincide con esta recomendación. A través de su Instagram @sucreestilismo explicó que el equilibrio entre temperaturas es clave para mantener el cabello saludable. “Aplicar hielo o exceso de calor nunca fue bueno. El agua cálida te ayuda a que se eliminen bien todos los residuos. En cambio, el agua fría, que debés utilizarla al final del lavado, estimula tu cuero cabelludo, cierra los poros y se te va a ver con muchísimo más brillo”, señaló.

Además de la técnica de lavado, algunos profesionales incluso sugieren rangos de temperatura concretos para obtener mejores resultados. El peluquero Ramón Santiago, quien se puede encontrar en redes sociales como @ramonsantiago_peluqueros,recomendó mantener el agua tibia durante el lavado y terminar con un enjuague frío.

El agua fría después de cada baño ayuda a cerrar las cutículas del pelo (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

“Recomiendo lavar el cabello con agua tibia, entre los 30 y 40 grados, esta temperatura es ideal para limpiar el cabello sin dañarlo. Al finalizar, enjuagá con agua fría alrededor de los 10-20 grados. Esto puede ayudar a sellar la cutícula, aportar más brillo y reducir el frizz”, indicó.

¿Cómo lavarse el pelo después de teñirse?

Otra de las dudas existenciales es cómo debe lavarse el pelo después de teñirse, ya que el mismo muchas veces se encuentra muy deteriorado por la utilización de químicos. “En el caso de la temperatura del agua, es mejor con agua fría o tibia, porque el agua caliente abre la cutícula y permite que el color se escape. El agua fría sella la cutícula, retiene mejor el pigmento y mejora el brillo. Si no podés con el agua fría, al menos evita lo muy caliente”, reveló el colorista Córdoba Fran Gámez, conocido en Internet como @frangamezpeluquero.