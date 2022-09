Rooftops. Cinco propuestas de bares para pasarla bien en las alturas

Si hay algo que caracteriza a Buenos Aires es la diversidad de propuestas para pasarla bien. Hay para todos los gustos, paladares y presupuestos, y la rama culinaria no se queda atrás. La variedad de opciones sorprende a locales y turistas que se deleitan con platos autóctonos y con sabores internacionales. Con la primavera en puerta, la ciudad vuelve a florecer en todo sentido, y de a poco, cobran vida los bares y restaurantes al aire libre.

En este sentido los rooftops o sky bars (bares cerca del cielo) vuelven a marcar tendencia en la agenda porteña, sobre todo para los fanáticos de las alturas y quienes disfrutan de las vistas panorámicas.

En la cima de edificios -por lo general de exclusivos hoteles o de emblemáticos palacios-, se imponen en espacios únicos, donde reina el diseño y la vanguardia. Cada uno ofrece una cuidada propuesta gastronómica acompañada por buena música y un entorno digno de película.

Desde Palermo hasta Puerto Madero, una recorrida por cinco de los rooftops más elegantes de la capital para disfrutar en esta primavera, ya que “está comprobado que cuando estamos acompañados de buenos vínculos, nuestra frecuencia cardíaca se acelera, nos expandimos y nutrimos como personas”, comenta Marianela Ducca, psicóloga cognitivo conductual. Y ni hablar si a ello se le suma un sabroso plato y bebida de por medio. ¿Hay algo mejor?

Trade Sky Bar (pisos 19, 20 y 21) - Microcentro

Trade Sky Bar tiene 88 metros de altura y en 2021 fue distinguido por la revista británica Time Out como uno de los mejores del mundo @trade.skybar

Este bar se presenta bajo el hashtag “touch the sky” (tocá el cielo), y no hay dudas de ello, su altura ronda los 88 metros. Se trata de una propuesta ubicada en los pisos 19, 20 y 21 del legendario edificio Comega emplazado en una mítica esquina de la ciudad que ofrece una imponente vista 360. En 2021, fue distinguido por la revista británica Time Out como uno de los mejores del mundo.

Entre sus rasgos distintivos se destaca su arquitectura racionalista y juega con una decoración de impronta art decó. Además de lunes a sábado abre sus puertas al mediodía para aquellos que eligen un almuerzo en las alturas.

En cuanto a la gastronomía, tiene dos opciones: un bar y un restaurante. El bar, planteado para recibir a los comensales a la hora del after office, ofrece tapeo: desde pinchos y bruschettas hasta selectas piezas de sushi. Con respecto a la cena, el menú es más amplio, y abarca sabores típicos argentinos a base de carne, pasando por platos de pescados y pastas y alternativas para vegetarianos y celíacos.

Y la coctelería tampoco se queda atrás. Sus distintivos tragos marcan la sofisticación a la hora de preparar una bebida tratándose de una carta de autor donde reinan los sabores dulces y cítricos, con predominancia del uso de la fruta y las especies naturales como el jengibre, frambuesa, piña y lima.

“Trade es elegante, moderno y cosmopolita. Tomando el art decó como base, se funde en un concepto de líneas simples donde nada está sobrecargado. La propuesta gastronómica sigue la misma senda: coctelería delicada en cristalería de lujo con hielos cristal. El chef Dante Liporace propone un menú porteño con toques asiáticos y vanguardistas que busca fusionar lo clásico con lo nuevo”, comenta a LA NACION Delfina Daponte del área de Marketing y Comunicación de Trade.

Horario: de lunes a sábado de 12 a 16 horas -horario almuerzo- y de martes a sábados abierto también desde las 18 horas hasta el cierre.

Ubicación: Av. Corrientes 222, piso 19, CABA.

Se requiere reserva previa.

Crystal Bar (piso 32) - Puerto Madero

Crystal Bar se ubica en el piso 32 del Alvear Icon Hotel & Residences en Puerto Madero; en noches despejadas, se pueden ver las luces de Uruguay a lo lejos @crystal.skybar

Considerado uno de los bares más altos de la ciudad, a 128 metros de altura, muchos visitantes confesaron ver a lo lejos, las luces de Uruguay. Ubicado en el piso 32 de uno de los hoteles más elegantes en el corazón de Puerto Madero, el Alvear Icon Hotel & Residences, este bar no deja de sorprender. Conocido también como “jaula de cristal”, el apodo no es en vano ya que está envuelto en un inmenso vidrio para apreciar la vista nocturna y ser testigo de los atardeceres. Ofrece una experiencia sensorial, auditiva y gustativa.

Con un diseño contemporáneo, en el que predominan las pequeñas mesas y sectores de livings privados, los comensales llegan a través de un ascensor que desemboca en una larga y sofisticada escalera en tonos dorados y bajo una atmósfera relajada, hay distintos DJ´s en vivo que pasan música desde house hasta rock.

Entre sus exquisiteces se destacan los snacks, es decir, platos para picar y compartir: “Nuestra propuesta se basa en una carta donde la gastronomía tiene un lugar destacado: un sushiman, especialista en el estilo nikkei, en vivo y a la vista prepara diferentes piezas, A su lado, un cocinero presenta tablas de quesos y embutidos artesanales cuidadosamente seleccionados de varias regiones del país. La oferta se completa con una amplia variedad de tapas y snacks gourmet de nuestra propia elaboración”, comenta Alfredo Daniel Rodriguez, Gerente General del Alvear Icon Hotel & Residences.

Por su parte los cocktails son el sello insignia. A cargo del bartender Augusto Ortlieb, sus tragos “dan rienda suelta a los sentidos con una precisa alquimia de sabores, aromas y colores”, destaca Rodriguez.

Horario: martes a sábados de 18 a 1:30 horas.

Ubicación: Aimé Painé 1130, Alvear Icon Hotel & Residences, piso 32, Puerto Madero.

No se requiere reserva previa.

Salón 1923 (piso 16) - Microcentro

Salón 1923 se aloja en el histórico Palacio Barolo; hasta 1923 fue el edificio más alto de América del Sur @salon_1923

Montado en el icónico Palacio Barolo y entre edificios que supieron marcar historia, esta propuesta está sumida entre los recuerdos de época.

Antes de subir se debe comprar una entrada –cuesta $500- en el kiosko del edificio que luego se puede canjear por un plato o bebida de ese mismo valor. Con la copa en mano, la única norma es disfrutar el momento del atardecer. Así, todos los fanáticos de la fotografía y los paisajes, podrán deleitarse capturando retratos inigualables de las cúpulas que lo rodean y la puesta del sol.

El edificio, que hoy además funciona como oficinas, fue inaugurado en 1923 y diseñado y construido por el arquitecto italiano Mario Palanti quien se inspiró en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Marcó tendencia por su estilo ecléctico y disruptivo y hasta 1930 fue el más alto de América del Sur. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Recorrerlo, es viajar en el tiempo.

Horario: jueves a domingo de 11 a 00 horas. Miércoles de 17 a 00 horas y, lunes y martes cerrado.

Ubicación: Av. De Mayo 1370, piso 16, Palacio Barolo, Microcentro.

Se requiere reserva previa.

Alvear Roof Bar (piso 11) – Recoleta

El Alvear Roof Bar, ubicado en el piso 11 del exclusivo hotel Alvear, permite tener una postal de la ciudad donde se lucen la Av. Figueroa Alcorta, la Facultad de Derecho y el río @alvear_roof

Ubicado en uno de los hoteles más exclusivos y clásicos del país, en el piso 11 se esconde una elegante terraza a cielo abierto que muestra una postal de Recoleta, la Avenida Figueroa Alcorta y la Facultad de Derecho. De arquitectura clásica y fiel al estilo francés, se impone para los que buscan un oasis en el medio de la ciudad.

A través de una cálida iluminación y cubierto por una pérgola, se disponen pequeños sillones y mesas que crean un ambiente relajado. Al ritmo de la música house que suele sonar de fondo, la oferta culinaria está a cargo de los chefs del hotel. En ella se encuentran snacks de todo tipo: sándwiches, croquetas, tapas, hamburguesas, incluso se puede degustar del sushi artesanal. La barra de tragos acompaña esta esencia y propone un maridaje perfecto para los platos.

Horario: miércoles a sábados de 19 a 23.30 horas.

Ubicación: Av. Alvear 1891, piso 11, Recoleta.

Se requiere reserva previa.

Cielo Sky Bar (piso 10) - Microcentro

Cielo Sky Bar ofrece una vista icónica de la ciudad de Buenos Aires ubicado en el décimo piso del hotel Grand Brizo, se puede apreciar el Obelisco Foto: @hotelgranbrizo.ba

Ubicado sobre la emblemática avenida 9 de julio, en la calle Cerrito, la vista irradia una postal icónica de Buenos Aires al visualizarse en primer plano el Obelisco. En el décimo piso del hotel Grand Brizo, el espacio está planteado sobre un diseño moderno y minimalista donde reina la música house. Muchos lo eligen como un lugar de encuentro ideal para disfrutar de un after office.

En su carta se destacan los platos locales con una amplia variedad de pequeñas empanadas, como así también sabores internacionales de la mano de las tapas españolas para tener la posibilidad de degustar de un popurrí de menús. Su coctelería es de carácter clásico con un toque innovador, entre sus ingredientes estrellas se destacan el uso de las especies exóticas y las frutas.

El bar abrió sus puertas en 2018 y entre sus rasgos distintivos y atracciones, todos los miércoles toca un DJ o banda en vivo.

Horario: de miércoles a domingos de 18 a 00 horas.

Ubicación: Cerrito 180, piso 10, Microcentro.

Se requiere reserva previa.