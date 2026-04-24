Los dueños de esta casa que mira al lago Meliquina procuraron ser una presencia bienvenida en medio del bosque

Exteriores que se funden con el paisaje, recursos sustentables y respeto por los árboles existentes son algunas de sus señas de identidad.

Lucrecia Álvarez y Carolina Etchebehere Por Escuchar Nota

Conscientes del privilegio de estar dentro del Parque Nacional Lanín, los dueños de esta casa con vista al lago Meliquina establecieron, como primera condición, cuidar el bosque de árboles nativos alrededor. Esa devoción por la naturaleza se tradujo en una vivienda plantada de manera tal que solo fue necesario sacar un árbol, en el desarrollo de recursos sustentables ante la ausencia de servicios y en un exterior mimético y discreto, puntos logrados en conjunto con el arquitecto Tulio Rossini, que lleva más de una década construyendo en la zona.

LIVING casa Meliquina Mariana Pardal

Un ejemplo de su deseo de convertirse en parte del paisaje es el exterior tratado con la técnica de quemado shou sugi ban, tan en boga: no implica el uso de agentes químicos, lo hace resistente a la humedad y a los insectos, y le da un tinte negro que camufla la construcción. Se podría decir que hace revivir la madera. Y que, así, en alguna medida, la casa reemplazó a ese árbol que con tanto respeto sacaron.

La fachada tiene techo a dos aguas para que la nieve se deslice y una simplicidad en las líneas que se asocia con eso que desde siempre llamamos “hogar. Detalle del revestimiento exterior de madera quemada. Mariana Pardal

Dos colores

A la sobriedad exterior, el arquitecto propuso una estética nórdica y minimalista, algo con lo que enseguida los dueños se entusiasmaron. De ahí se desprenden decisiones como tener pisos claros de lenga (Corralón Austral) y paredes blancas sin ningún tipo de moldura.

Isla de cocina, comedor y living integrados. Sillón gris (Eugenio Aguirre). Mariana Pardal

Lámpara de pie y camastro (Eugenio Aguirre). Sofá (Bull Buenos Aires). Mariana Pardal

Negra por fuera y blanca por dentro. Opuestos si los hay, esos colores producen los mismos efectos: la serenidad absoluta y el lógico protagonismo del verde.

La cocina integrada sigue el concepto de claridad y continuidad con una gran barra (Di Gallo Marmolería) y muebles (Estudio Tulio Rossini) que ocultan incluso la heladera. Mariana Pardal

Todo gira en torno de la salamandra, con puertas de vidrio templado para ver el fuego desde el living o la cocina. Naturalmente, se la apoyó sobre un segmento de chapa que protege el piso de lenga.

En el comedor, mesa y sillas de lapacho (La Base Studio) iluminadas por lámparas colgantes de Eugenio Aguirre. Mariana Pardal

En un terreno escalonado

La galería con imponentes vistas se adaptó a lo escarpado del terreno, también, para generar situaciones como la del fogón-parrilla rodeado de gradas para charlar o la mesa de comedor.

La casa tiene canaletas embutidas para la recolección del agua de lluvia, que se almacena en cisternas bajo tierra. Mariana Pardal

La galería con imponentes vistas se adaptó a lo escarpado del terreno, también, para generar situaciones como la del fogón-parrilla rodeado de gradas para charlar o la mesa de comedor.

Un fogón con vista a la inmensidad. Mariana Pardal

Los dormitorios

Cama con respaldo tapizado, sillones y cortinas al tono. Mariana Pardal

Sillón (Bull Buenos Aires) y un taco de madera como mesa de luz. Mariana Pardal

Los pisos de lenga de la zona recorren todos los espacios. Para la ambientación, solo se utilizó madera natural en tonos claros; no hay objetos que la imiten ni siquiera en su color.

En un cuarto infantil, la maravilla de una ventana de techo al final de la escalera. Mariana Pardal