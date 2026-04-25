Compraron el departamento de arriba, de 42m2, para hacer su oficina y lugar de reuniones sociales

Con un diseño puro e inteligente, monoambiente de 42m2 y se aprovechó como extensión de una vivienda.

Daniela Rossi Escuchar Nota

El departamento del piso de arriba, que solía ser del encargado del edificio y estaba de pronto disponible, permitía plasmar una idea latente: contar con un espacio que funcionara como oficina, punto de reuniones y alojamiento para invitados. La arquitecta Florentina Fontana y la diseñadora de interiores Luisina Parra recibieron el llamado antes de que se concretara la compra y, luego de analizar el espacio, dieron el visto bueno para avanzar.

“Apostamos por un diseño sobrio, funcional, con decisiones constructivas que permiten la máxima eficiencia y uso del espacio”. Arq. Agustín Lío

“El desafío era resolver todos esos programas en 42m2, y lo logramos partiendo de una planta que fuimos modulando”, cuenta la dupla que también estuvo al frente de la dirección de obra, acompañadas por la arquitecta Claudia Joseph. Demolieron muros, abrieron la circulación y encararon un trabajo estratégico para asegurar comodidad y funcionalidad. “Algo que era chico, tenía que parecer grande, y ahí estuvo el foco”, explican sobre la reforma que, con inteligencia, sensibilidad y detalle, alcanzó su objetivo. Ampliamente.

Piso flotante ‘Abeto’ de 5mm (Green Deco). Muros pintados con látex mate ‘Grecian Ivory’ (Sherwin Williams). Cortinas americanas color tiza (Riel Americano por Mariana Bernal). Arq. Agustín Lío

El resultado de esta obra no se apoya en gestos estridentes, sino en la calidad del detalle, la coherencia material y la inteligencia del uso.

El equipo formado por Fontana (der.) y Parra, en el estar, cuyas divisiones decidieron demoler para llegar a un espacio social abierto. Antes embebida en la mampostería, ahora la viga de hormigón enfatiza el espacio unificado. Arq. Agustín Lío

“Nuestra estrategia no fue sumar elementos, sino al revés: ordenar, depurar, optimizar. Buscamos dar sentido, hacer que cada metro cuadrado contara”.

Biblioteca en kiri macizo y módulos bajos en melamina ‘Kiri’ (Faplac), diseñada por Fontana y Parra. Allí, lámparas con morsa ‘h 473’ de Huup (Griscan) iluminan esculturas de papel y objetos de cerámica creados por Fontana. Arq. Agustín Lío

La caja azul reúne los servicios. Panelaron el lavavajillas y la heladera para dejar limpia la vista. Arq. Agustín Lío

“Hay un solo elemento de color, la caja azul, donde concentramos los servicios. Ahí están la cocina, que funciona como apoyo para la mesa de reuniones; del otro lado, ubicamos un placard y el baño”.

Mueble de melamina ‘Taureg’ (Faplac) diseñado por el Estudio, con mesada y alzada de Purastone ‘Lime Stone’ (Marmolería Gaona). Bacha ‘Quadra Q40’ (Johnson Acero), grifería mocomando ‘Puelo’ (FV). Anafe (Teka) y horno (Longvie), eléctricos. En el estante, artefactos de iluminación ‘h 473’ de Huup (Griscan). Arq. Agustín Lío

Mesa con base diseñada por Fontana y Parra, hecha a medida por Hande Estudio, con tapa de lenga lustrada (Oromanta). Sillas ‘Ply’ (Números Primos). Arq. Agustín Lío

Revestimiento de cerámicas ‘QZ’ de 10x10 (Modo M). Mampara ‘Línea 4000’ (Glassic). Vanitory de melamina ‘Gris Ceniza’ (Faplac) con mesada de Purastone ‘Blanco Cana’ (Marmolería Gaona). Piso de porcelanato ‘Urban Light Grey’ de Vite (SBG). Arq. Agustín Lío

Para acceder a la terraza, hay que subir por una escalera exterior a los departamentos. “Como su estilo nos encantaba, decidimos arreglarla, además de sumar el empapelado y la iluminación”.

El mural (Cápsula Paper) se eligió en sintonía con el verde de los azulejos Vicri existentes. Los piletones de uso común ya estaban, y los renovaron con cemento alisado, nuevas griferías (FV) y plafones (Griscan). Arq. Agustín Lío

“La terraza, de 25m2, no fue tomada como una expansión para mirar, sino como un ambiente más. Hay pocos elementos, pero mucha intención: fueron todos hechos a medida”.

Una transición difícil se resolvió con un escalón que parece un banco. Mesa y sillas de chapa color tiza (Estudio Te). Arq. Agustín Lío

Mueble bajomesada de chapa (Hande Estudio y Zoros Design) pintado en ‘Red Cent’ (Sherwin Williams) con mesada de Purastone ‘Lime Stone’ (Marmolería Gaona). Piso de terrazo ‘Guggenheim’ (Quadri). Revoque Quimtex ‘Romano Mix X120’. Arq. Agustín Lío

Eligieron una parrilla baja para dejar abierta la vista hacia la calle.