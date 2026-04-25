Compraron el departamento de arriba, de 42m2, para hacer su oficina y lugar de reuniones sociales

Con un diseño puro e inteligente, monoambiente de 42m2 y se aprovechó como extensión de una vivienda.
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El departamento del piso de arriba, que solía ser del encargado del edificio y estaba de pronto disponible, permitía plasmar una idea latente: contar con un espacio que funcionara como oficina, punto de reuniones y alojamiento para invitados. La arquitecta Florentina Fontana y la diseñadora de interiores Luisina Parra recibieron el llamado antes de que se concretara la compra y, luego de analizar el espacio, dieron el visto bueno para avanzar.
“El desafío era resolver todos esos programas en 42m2, y lo logramos partiendo de una planta que fuimos modulando”, cuenta la dupla que también estuvo al frente de la dirección de obra, acompañadas por la arquitecta Claudia Joseph. Demolieron muros, abrieron la circulación y encararon un trabajo estratégico para asegurar comodidad y funcionalidad. “Algo que era chico, tenía que parecer grande, y ahí estuvo el foco”, explican sobre la reforma que, con inteligencia, sensibilidad y detalle, alcanzó su objetivo. Ampliamente.
El resultado de esta obra no se apoya en gestos estridentes, sino en la calidad del detalle, la coherencia material y la inteligencia del uso.
“Nuestra estrategia no fue sumar elementos, sino al revés: ordenar, depurar, optimizar. Buscamos dar sentido, hacer que cada metro cuadrado contara”.
“Hay un solo elemento de color, la caja azul, donde concentramos los servicios. Ahí están la cocina, que funciona como apoyo para la mesa de reuniones; del otro lado, ubicamos un placard y el baño”.
Para acceder a la terraza, hay que subir por una escalera exterior a los departamentos. “Como su estilo nos encantaba, decidimos arreglarla, además de sumar el empapelado y la iluminación”.
“La terraza, de 25m2, no fue tomada como una expansión para mirar, sino como un ambiente más. Hay pocos elementos, pero mucha intención: fueron todos hechos a medida”.
Eligieron una parrilla baja para dejar abierta la vista hacia la calle.
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