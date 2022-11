Salud digital: cómo monitorear los cambios de la salud y el cuerpo desde tu muñeca.

escuchar

Llevar un estilo de vida saludable es una cuestión de actitud y constancia. Involucra la actividad física, una adecuada alimentación, control del estrés, el correcto descanso y, por supuesto, los chequeos preventivos periódicos, entre otros.

Puede ser mucho. Hay días en que tomar esos 2 litros de agua recomendados no se logra; o no pudiste ir a entrenar; lo importante es no perder la motivación y retomar cuando puedas.

Sin embargo, es un hecho que, con la edad, modificar o incorporar nuevos hábitos puede resultar desafiante. De hecho, de acuerdo con una investigación desarrollada por la Fundación Favaloro, el 30% de los argentinos lleva un estilo de vida que pone en riesgo el corazón. Dentro de las principales causas se encuentran bajos niveles de monitoreo de la presión arterial, falta de actividad física, estrés, exceso de peso, tabaquismo y consumo de alcohol.

En este sentido, y con el objetivo de reforzar la importancia de consultar al médico de cabecera y al cardiólogo siempre, Samsung Electronics ofrece a sus usuarios la posibilidad de conocer en detalle el estado corporal, obtener información sobre su salud cardíaca e incorporar hábitos que mejoren su día a día.

¿De qué manera? En los relojes inteligentes Watch5 Pro, Watch5 y Watch4 recientemente fueron habilitadas en Argentina las funciones de electrocardiograma (ECG) y control de la presión arterial. A través de estas funcionalidades, la nueva aplicación Samsung Health Monitor permitirá dar seguimiento de la presión arterial y la monitorización del ECG. Ambas características, se suman a funciones que ya ofrece Samsung Health para mejorar el bienestar personal tales como: Evolución de la masa corporal; regulación del sueño; control del oxígeno en sangre y disminución del estrés.

Electrocardiograma y presión arterial: sensores para la buena salud

La aplicación Samsung Health Monitor puede abrirse cuando el usuario esté sentado cómodamente y el reloj esté bien ajustado a su muñeca. El ECG registra la actividad eléctrica del corazón a través de un sensor en un Galaxy Watch compatible. La aplicación medirá la frecuencia y el ritmo cardíaco que se clasificarán como ritmo sinusal (un latido cardíaco normal y normal) o AFib (cuando el corazón late de manera irregular). Estos datos pueden exportarse luego a un archivo PDF.

En tanto, el control de la presión arterial ayuda a realizar un seguimiento de la salud general al permitir medir la presión arterial cómodamente desde el smartwatch.

Recordemos que estos dispositivos y sus aplicaciones de Samsung Electronics fueron ideados para que se utilicen meramente con fines informativos.

BioActive Sensor: tecnología avanzada al alcance de la mano

Los Galaxy Watch5 y Watch5 Pro están equipados con el BioActive Sensor de Samsung para el monitoreo digital de la salud ya que utiliza un único chip que combina tres potentes sensores de salud: Optical Heart Rate (frecuencia cardíaca óptica), Electrical Heart Signal (señal cardíaca eléctrica) y Bioelectrical Impedance Analysis (análisis de impedancia bioeléctrica). A partir de esto, brinda lecturas extensas sobre frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre y nivel de estrés1.

Asimismo, con BioActive Sensor se otorga mayor precisión para medir datos del cuerpo, incluido el porcentaje de agua corporal, masa muscular esquelética y grasa corporal, lo que permite realizar un seguimiento del progreso físico o estadísticas corporales. Gracias a un diseño mejorado, el sensor BioActive es más ancho en la parte posterior del reloj, cubriendo aún más la muñeca y proporcionando mayor precisión.

Aclaración: No es un dispositivo médico ni aplicación médica ni debe dársele uso a tales fines. Está previsto para que se utilice únicamente con fines informativos. No tiene como finalidad sustituir ningún método de prevención, diagnóstico o tratamiento de condiciones o afecciones médicas. De ninguna manera reemplaza una consulta médica ni la información que surge del mismo debe ser utilizada para tomar decisiones vinculada a la salud de las personas.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION