Sandra Pitta sugirió a los que recibieron vacunas combinadas por error hacer juicio al Estado

La precandidata a diputada nacional Sandra Pitta, quien va segunda en la lista de Ricardo López Murphy en la interna porteña de Juntos por el Cambio, les sugirió a las personas que recibieron vacunas combinadas por error en la provincia de Buenos Aires hacer juicio al Estado.

“Desde el punto de vista ético es una violación a los derechos humanos lo que hicieron. Van a tener que pagar millones. Yo a esas mil personas les diría que ya consulten con un abogado porque es increíble lo que ocurrió”, expresó en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

La científica del Conicet rechazó la valoración que hizo el Ministerio de Salud bonaerense en cuanto a los resultados de los casos ocurridos y los calificó de “horrores”. “En primer lugar, habría que analizar por qué ocurrieron esos horrores. Podría haber sido trágico o no, pero eso no debería haber ocurrido. En segundo lugar, la única palabra que me sale es que es de chantas lo que hicieron, es de improvisados”.

Pitta argumentó que no puede calificarse como un ensayo clínico, debido a que “no sabían qué nivel de anticuerpos tenían esas personas antes de inocularse, quizás habían hecho un recorrido asintomático y ya tenían anticuerpos, por eso es imposible sacar conclusiones, y por otro lado, esas personas no fueron voluntarias”. Y enfatizó: “En un ensayo clínico una de las cosas fundamentales es que los que participan sean voluntarios”.

Por último, opinó que este error por parte del Estado se trata de un problema “ético y hasta legal”. Y concluyó: “En Estados Unidos te hacen un juicio que rompe el Estado”.

LA NACION