Viajan, sí, pero con más cálculo y menos impulso: un informe revela a dónde y cómo vacacionan los argentinos en 2026

Los argentinos mantienen intactas las ganas de viajar en 2026, aunque ahora priorizan más el presupuesto, la seguridad y la planificación. Brasil sigue liderando los destinos más elegidos, mientras que, en paralelo, otros países comienzan a asomar con cada vez mayor fuerza en los itinerarios de los viajeros.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó el relevamiento Global Holiday Barometer 2026 del Grupo Europ Assistance, elaborado junto a Ipsos en 26 países, entre los que se incluye a la Argentina. El estudio muestra que el 81% de los argentinos mantiene una predisposición positiva a viajar durante 2026 y que el 47% tiene una fuerte intención de concretar al menos un viaje este año.

“Las ganas de viajar siguen siendo fuertes e intactas, a pesar de decisiones cada vez más difíciles y del costo de vida”, explicó Virginie Babinet, CEO de Travel Insurance & Assistance de la empresa a cargo del relevamiento.

La Argentina mantiene uno de los niveles más altos de intención de viaje de América Latina, incluso por encima de Brasil e igualando a México. Pero detrás de ese entusiasmo aparece un viajero distinto: más prudente, más analítico y más atento al bolsillo. Hoy, sostiene el relevamiento, muchos turistas de nuestro país optan por reducir la cantidad de noches de sus viajes o elegir fechas que permitan abaratar costos.

Brasil sigue liderando los destinos más elegidos por los argentinos Shutterstock

La encuesta se llevó a cabo entre febrero y abril de este año y en la Argentina se realizó sobre una muestra de 1000 personas mayores de 18 años. Las principales conclusiones a las que llegó el informe son compartidas por otras agencias de viajes y apps, como es el caso de Despegar.com.

“En Despegar observamos que el argentino tiene un deseo muy fuerte de viajar, y eso no cambia. Lo que sí cambia es cómo toma las decisiones. Hoy, la planificación tiene un lugar central: hay más comparación y una búsqueda ligada a la previsibilidad financiera. En 2025 crecimos un 55% en volumen de demanda. Los viajes internacionales avanzaron un 64% y los domésticos un 32%“, explicó Paula Cristi, gerente general para Argentina y Uruguay de esta compañía de viajes.

Y añadió: “Ese crecimiento no fue espontáneo: fue el resultado de un viajero que planifica con más anticipación, que busca cuotas, que combina medios de pago y que elige paquetes porque le dan mayor control del presupuesto. Los paquetes crecieron un 83% en el mercado doméstico y un 67% en el internacional, y se consolidaron como el producto estrella”.

El 77% de los argentinos viaja al menos una vez al año por ocio HANDOUT - Minas Gerais Fire Department

Para Fabricio Giambattista, director comercial de Columbia Viajes, el argentino sigue priorizando viajar, pero toma decisiones mucho más racionales y cuidadosas. “Antes elegía primero el destino y después veía cómo acomodar el presupuesto. Ahora primero define cuánto puede gastar y en función de eso organiza el viaje”.

Los países más elegidos

En cuanto a destinos internacionales, Brasil lidera las preferencias de los argentinos, con el 32% de las elecciones. Le siguen Chile y España. “Brasil sigue siendo imbatible por una combinación de factores muy difícil de replicar: proximidad, diversidad de oferta, vuelos frecuentes y accesibles, una cultura cercana y la posibilidad de viajar en pesos, dólares o en cuotas. Río de Janeiro y Florianópolis lideran las búsquedas, pero también vemos una expansión hacia ciudades y regiones que antes no aparecían en el radar del argentino promedio”, explicaron desde Despegar.

En ese sentido, Tomás Novick, fundador de TravelConnect Red de Agencias, sostuvo: “Brasil tiene playas espectaculares, excelente conectividad y clima cálido prácticamente todo el año. Además, hoy muchos destinos del nordeste brasileño ofrecen experiencias similares al Caribe, pero a solo tres horas de vuelo”.

Brasil lidera las preferencias de los argentinos, con el 32% de las elecciones

El Caribe también registra una fuerte demanda de turistas argentinos, especialmente entre quienes buscan previsibilidad de gastos mediante paquetes all inclusive. “Vemos crecimiento en destinos del Caribe, especialmente en aquellos con paquetes cerrados que permiten tener previsibilidad de gastos. Hay más concentración en lugares como República Dominicana, Cancún y Aruba", señaló Giambattista.

En tanto, señaló, Europa sigue siendo el destino aspiracional por excelencia, por su cultura, historia y belleza. Sin embargo, destacó que muchos pasajeros acortan estadías o priorizan menos ciudades para cuidar el presupuesto. “Además, existen lazos familiares y culturales con muchos países de esa región que incentivan los viajes”, señaló

El Caribe mostró uno de los mayores crecimientos de la temporada dentro de la plataforma de Despegar.com. “Las búsquedas hacia Aruba crecieron un 199% en los últimos meses para reservas de diciembre, enero y febrero. La habilitación de vuelos directos de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza fue un factor clave. Curazao creció un 120%, Panamá, un 91%, Montego Bay, un 76% y Cartagena de Indias, un 51%. El Caribe se volvió más accesible y el viajero argentino lo eligió como destino”, explicaron desde la empresa.

Argentina mantiene uno de los niveles más altos de intención de viaje de América Latina, incluso por encima de Brasil e igualando a México Marco Ugarte - AP

Por otro lado, Novick sostuvo que el argentino aprendió a disfrutar del producto all inclusive: “Puede encontrar excelente calidad tanto en el Caribe mexicano como en República Dominicana. De hecho, están haciendo un trabajo impresionante, la aerolínea local de República Dominicana dejó ofertas muy agresivas el verano pasado y todo indica que volverá a hacerlo en la próxima temporada”.

En paralelo también crece la curiosidad de los argentinos hacia Asia. “Destinos como Japón, Turquía, Egipto y algunas zonas del sudeste asiático están muy de moda porque el pasajero busca experiencias diferentes, culturales y auténticas, no solamente playa o compras. También crecen mucho China y Corea, donde además del turismo aparece un incentivo comercial para muchos viajeros”, señaló Giambattista.

Entre quienes deciden no viajar predominan razones vinculadas a la imposibilidad de afrontar gastos, la necesidad de ahorrar o la decisión de postergar vacaciones para otro momento del año. Según el informe del Grupo Europ Assistance, el 77% de los argentinos viaja al menos una vez al año por ocio, aunque la mayoría concentra sus vacaciones en pocas ocasiones: el 43% hace un solo viaje anual y el 25% realiza dos.

Las fechas más elegidas

El relevamiento destaca, además, la estacionalidad sigue marcando con fuerza el comportamiento turístico argentino. Enero y febrero continúan siendo los meses favoritos para viajar: el 39% elige enero y el 36%, febrero. Son los dos meses en los que la mayoría de los argentinos realiza su viaje principal del año.

Giambattista comparte esta observación y suma datos: “Diciembre, enero y febrero continúan siendo los meses más fuertes para el turismo vacacional argentino, sobre todo por el calendario escolar. Sin embargo, sí vemos una lenta desestacionalización en algunos segmentos. Cada vez más personas aprovechan escapadas cortas, fines de semana largos y viajes fuera de temporada para encontrar mejores tarifas y destinos menos saturados de gente, incluso destinos más exóticos".

Los argentinos están más atentos a la seguridad, particularmente a conflictos armados, ataques terroristas y desastres naturales al momento de elegir un destino Guadalupe Faraj

Y sumó: “También crecen mucho los viajes internacionales en abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, especialmente entre perfiles adultos o parejas sin hijos en edad escolar”.

Desde Despegar también observan señales de desestacionalización, aunque gradual. “Los feriados largos y las vacaciones de invierno se están consolidando como instancias de viaje genuinas más allá del verano. Lo que antes era una escapada de fin de semana hoy se convirtió en una mini vacación planificada con anticipación, con paquete y cuotas. Eso es un cambio cultural real, no una tendencia coyuntural. El viajero argentino encontró en esos momentos del año una posibilidad de distribuir el deseo de viajar a lo largo de los doce meses, sin esperar únicamente al verano”, explicaron desde la compañía.

Principal preocupación

Otro punto que gana cada vez más peso es la seguridad. Tanto el informe de Global Holiday Barometer 2026 como especialistas consultados detectan un crecimiento de la preocupación por conflictos armados, ataques terroristas y desastres naturales al momento de elegir destinos.

“El pasajero consulta más sobre seguridad, asistencia al viajero, cobertura médica y condiciones de cancelación. Después de la pandemia quedó instalada una mayor conciencia sobre la importancia de viajar protegido. La asistencia médica ya dejó de verse como un gasto adicional y pasó a ser casi una necesidad obligatoria, especialmente en viajes largos o destinos más complejos”, sostuvo Giambattista.

Según el relevamiento, el 43% de los argentinos asegura que estaría dispuesto a apoyarse completamente en herramientas de IA para organizar sus vacaciones Gentileza Cana Brava Resort all Inclusive (

En la misma línea, Novick señaló: “El consumidor quiere irse de vacaciones, quiere disfrutar y conocer cosas nuevas, pero quiere estar lejos del conflicto bélico. Destinos como Egipto, Israel y algunas zonas de Medio Oriente sufrieron una caída marcada en la demanda tras la escalada de tensiones internacionales”.

Además, advirtió que las tensiones geopolíticas también repercuten en Europa, particularmente en rutas vinculadas con Turquía y parte de Oriente y añadió: “Antes de los últimos conflictos entre Estados Unidos e Irán, Japón estaba siendo uno de los destinos estrella para el viajero argentino. Esa movida sigue existiendo, pero el viaje se encareció y se complicó por los cambios en las conexiones aéreas".

El avance de la IA en el turismo

Otro de los fenómenos que empieza a transformar el turismo es el avance de la inteligencia artificial. Según el estudio del Grupo Europ Assistance, el 43% de los argentinos asegura que estaría dispuesto a apoyarse completamente en herramientas de inteligencia artificial para organizar sus vacaciones.

“Sin dudas, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están teniendo un enorme crecimiento entre los consumidores. Hoy la gente la utiliza para buscar información de destinos o comparar opciones. Puede ayudar muchísimo, pero no puede garantizar una operación comercial. También puede decir cualquier cosa fuera de contexto y la gente es curiosa, pero no es tonta”, señaló Novick.

Giambattista coincidió en que la IA tendrá un rol complementario y no sustitutivo: “Ayuda muchísimo para buscar información rápida, comparar opciones o inspirarse, pero el pasajero sigue valorando la experiencia humana cuando tiene que invertir dinero importante o resolver un viaje complejo. Todavía no se conoce del todo el alcance que tendrá la IA y es cierto que, en algunos casos, también genera preocupación en el sector”.

El 70% de los argentinos ya utiliza herramientas de IA para búsquedas de información, resolución de problemas o tareas cotidianas. Sin embargo, solo el 25% las usa específicamente para planificar viajes o hacer reservas.

“La diferencia está en el respaldo, el conocimiento real y la capacidad de reacción. Una inteligencia artificial puede sugerir un itinerario, pero una agencia resuelve problemas, anticipa situaciones y acompaña al cliente antes, durante y después del viaje. Ahí sigue estando el valor principal”, dijo Giambattista.