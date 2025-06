Una endocrinóloga explica cuál es la relación entre el hipotiroidismo y la depresión: síntomas que pueden indicar alteraciones

La depresión y el hipotiroidismo comparten más similitudes de las que suelen reconocerse a simple vista. Así lo advierte la doctora Coralys Abreu, endocrinóloga especializada en enfermedades tiroideas, quien señala que la conexión entre ambas condiciones es tan estrecha que, en muchos casos, dificulta dar con un diagnóstico certero desde el inicio.

Una enfermedad silenciosa y frecuente

El hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides disminuye su capacidad para generar hormonas, especialmente tiroxina y T3.

La doctora Abreu subraya que esta enfermedad es mucho más habitual en mujeres, hasta ocho veces más que en hombres, influenciada por factores hormonales como los estrógenos y la progesterona. En muchos casos, su aparición coincide con etapas como la menopausia.

Síntomas que pueden confundirse

La especialista destaca que uno de los mayores retos para diagnosticar el hipotiroidismo radica en la diversidad de síntomas que presenta y que suelen confundirse con otros trastornos.

Cansancio.

Fatiga crónica.

Caída del pelo.

Alteraciones en el peso sin explicación aparente.

Problemas de concentración.

Problemas de memoria.

Inflamación intestinal.

“Los pacientes van al médico y muchas veces les atienden cada síntoma por separado, no siempre se define que podría ser un solo padecimiento el causante de todo y ahí se retrasa mucho tiempo el diagnóstico”, lamenta la endocrinóloga

Muchas personas que tienen síntomas de depresión, en realidad tienen hipotiroidismo PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

Hipotiroidismo y depresión: un vínculo frecuente

Otros factores que pueden intervenir en el desarrollo de hipotiroidismo incluyen:

Antecedentes familiares.

Deficiencia de yodo.

Enfermedades virales como el covid-19.

“Muchas personas que tienen síntomas de depresión, en realidad tienen hipotiroidismo y quienes sí tienen depresión de base, no responden al tratamiento porque probablemente también hay una alteración de la tiroides”, menciona la experta.

Esta relación, según la doctora Abreu, tiene una base fisiológica clara. Las alteraciones en la tiroides afectan la producción de neurotransmisores como la serotonina, clave en el estado de ánimo, y al mismo tiempo, ciertos cambios cerebrales también pueden afectar el funcionamiento tiroideo.

“Si ponemos atención, los síntomas entre el hipotiroidismo y la depresión son muy similares: cansancio, mucho sueño, cambios en el apetito, entre otros”, señala la doctora Abreu.

¿Depresión resistente al tratamiento? Podría ser la tiroides

La experta recomienda no asumir que toda alteración emocional responde únicamente a causas mentales. “Cuando se tienen estos síntomas no debemos pensar de inmediato que se trata de depresión, hay que descartar que no haya algo de base que lo esté provocando, como un hipotiroidismo”, refiere.

Este panorama es más común de lo que se piensa. Se estima que hasta el 40% de quienes padecen hipotiroidismo pueden desarrollar depresión.

Uno de los mayores retos para diagnosticar el hipotiroidismo radica en la diversidad de síntomas que presenta BBC Mundo / Getty Images

Además, un 56% de estas personas manifiestan síntomas depresivos, y en algunos casos, el tratamiento psicológico o psiquiátrico no muestra resultados debido a que no se ha tratado previamente la alteración tiroidea.

Diagnóstico y tratamiento

Para confirmar la presencia de hipotiroidismo, lo ideal es acudir con un especialista y realizarse un análisis de sangre que permita medir el perfil tiroideo. De confirmarse el diagnóstico, el tratamiento consiste en la administración de una hormona que sustituye la función de la tiroides, el cual debe mantenerse de por vida.

“Es una condición donde la glándula tiroides deja de producir la cantidad suficiente de hormonas y no ocurre de un día para otro, es gradual y por eso ajustar un tratamiento y empezar a ver resultados positivos puede llevar un tiempo también”, señala la experta.

Coralys Abreu enfatiza que el abordaje debe ser interdisciplinario, considerando la salud mental, el aspecto nutricional, el seguimiento endocrinológico y, en algunos casos, la atención de médicos internistas. Este manejo debe adaptarse a cada paciente.

Cambios de estilo de vida, parte del proceso

El tratamiento médico por sí solo no basta. Es necesario acompañarlo con ajustes en la rutina diaria. “En el hipotiroidismo la parte nutricional es fundamental, la alimentación debe ser alta en fibra, minerales, vitaminas e hidratación adecuada, aunque siempre la debe personalizar un experto, por si algo nos inflama, ya que algunos pacientes deben dejar el gluten o los lácteos, pero no es en todos los casos”, destaca la doctora Abreu.

Además, incorporar actividad física regular es esencial tanto para mantener un peso estable como para estimular un mejor estado de ánimo, en vista de los efectos emocionales que genera esta enfermedad.

“No podemos olvidar que los síntomas de la depresión y el hipotiroidismo son muy similares y pueden coexistir, por eso siempre hay que sospechar, especialmente en los pacientes que no responden bien al tratamiento psicológico o psiquiátrico”, recalca la endocrinóloga.