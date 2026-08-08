Una experiencia para resetear el cuerpo en Palermo y festejar el día de la relajación

El próximo sábado 15 de agosto es el Día Internacional de la Relajación, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de hacer una pausa para cuidar la salud física y mental en el vértigo cotidiano. Atenta a la fecha, Dafne Schilling - creadora del método Intención en Movimiento y emprendedora incansable en temas de bienestar- abre una invitación a vivir una experiencia única y diferente de la mano de especialistas de diversas disciplinas relacionadas con el movimiento, el sonido y la sensorialidad en el Hipódromo de Palermo. Quienes quieran ir pueden sacar las entradas en las redes de Dafne Schilling.

Además de Dafne, el psicólogo y terapeuta sonoro Damián Huala y la terapeuta facial integral Leticia Martínez Berg facilitarán una práctica en la que la conexión y el relax serán protagonistas.

“El viaje de los sentidos” es una experiencia inmersiva que apunta a conectar con el cuerpo como refugio Tatyana Soares - Shutterstock

Una experiencia distinta

“El viaje de los sentidos”, afirma Dafne, es una experiencia inmersiva que apunta a conectar con el cuerpo como refugio. “Después de tantos años de enseñar y crear eventos, busco que cada encuentro que comparto tenga una intención. En este caso pensé en algo que estamos trabajando en mis grupos, y que tiene que ver con entender y reconocer que el cuerpo es un lugar seguro al que podemos volver para energizarnos, para encontrarnos, para aceptar cualquier emoción que se presente, volver a confiar en nosotros, perder la vergüenza y los miedos, y también para atravesar momentos de inseguridad. Todo eso nace cuando podemos estar en contacto con el cuerpo y con lo que sentimos.

El viaje de los sentidos viene a apoyar estas sensaciones de conexión con quiénes somos y cómo nos sentimos, que tanto van a aportar después a las futuras decisiones y acciones que tomemos en nuestro día a día”, afirma Dafne.

¿De qué se trata El viaje de los sentidos?

El entusiasmo de Dafne es contagioso. Tanto, que en cada evento se suman nuevas capas de profundidad y sensibilidad, y también profesionales que la emprendedora convoca para potenciar y enriquecer la propuesta.

Este encuentro, adelanta Dafne, comenzará con una práctica de Intención en Movimiento que, como es habitual, ayudará a cargar nuevas energías bailando.

Luego, mientras suenan los cuencos de Damián Huala, la terapeuta facial Leticia Martínez Berg guiará un automasaje facial para que las personas aprendan a relajar su sistema nervioso. “Quise regalarle a la gente algo que tenga que ver con la conciencia del tejido, de la piel, que es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y el que guarda todo el impacto de nuestra vida cotidiana. Cuando trabajamos sobre la piel, sobre todo en el rostro, se relaja muchísimo el sistema nervioso. Todo eso se dará, además, con el sonido de los cuencos y su efecto relajante y transportador”, dice Dafne.

Destaca, en este sentido, el enorme talento y expertise de Damián y Leticia, mientras señala lo feliz que se siente de crear puentes y abrir estas experiencias a otros facilitadores que trabajan con responsabilidad y cuidado en lo que hacen.

El encuentro comenzará con una práctica de Intención en Movimiento que ayudará a cargar nuevas energías bailando Camila Godoy

Como en todos los eventos, se sumarán marcas para acompañar, que fueron cuidadosamente elegidas por la emprendedora pensando en la conexión con los sentidos: desde una degustación de tés con su fusión de aromas y sabores, hasta una marca de biocosmética natural creada en Córdoba serán parte de la jornada.

Dos horas a pleno

Así, durante las dos horas que durará el evento, el movimiento, la música en vivo, el tacto, los aromas, la vibración sonora, la nutrición consciente y la intención se integrarán en un mismo recorrido para recordar que el cuerpo también puede ser un lugar donde descansar, escucharnos y sentirnos en casa.

“Creo que trabajar con los sentidos de manera aislada y también de manera completa, como en esta experiencia, nos ayuda a trabajar con la propiocepción. Son esos sentidos que le dan información al cerebro sobre cómo estamos, dónde estamos y cómo nos sentimos. La información que le llega al cerebro a través de nuestros órganos o nuestra postura corporal y la estructura del cuerpo son muy valiosos. Estamos abarcando todos los sentidos en una misma experiencia y esto va a ayudar a armonizarnos, a estar presentes y a trabajar sobre las necesidades que tenemos y poder encontrar qué es real de esas necesidades. Creo que es como un reset completo. Además, siempre digo que es muy poderoso cuando muchas personas se juntan con una intención de equilibrarse y armonizarse”, concluye, subrayando la importancia de, en el Día de la Relajación, tomar conciencia de lo importante que es aprender a relajarnos en medio de tanto estímulo y exigencia que vivimos en el día a día