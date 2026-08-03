¿Qué es el aquatrekking? La práctica de moda que combina ejercicio, naturaleza y paz mental

Se practica cerca de fuentes naturales de agua como lagunas, cascadas, quebradas, saltos de agua y arroyos. Algunos incluso se sumergen en ellas, nadan, caminan dentro o dejan caer la llovizna sobre sí. El aquatrekking ofrece múltiples opciones para los amantes de la naturaleza. Es un tipo de experiencia turística en la que, a diferencia del senderismo, expone a sus participantes a una ‘ruta acuática’ que les exige más dificultad física y adrenalina que caminar sobre superficies rocosas.

Cada vez más populares en los ecosistemas naturales, estos circuitos combinan senderismo de a pie con progresión por el agua y suelen situarse cerca de lugares de interés histórico, ambiental o cultural, y permanecer lejos de las grandes ciudades; lo que hace que la experiencia se viva con mayor intensidad.

Ni senderismo ni canyoning

“A diferencia del senderismo tradicional, que se realiza por senderos secos, el aquatrekking ofrece una interacción mucho mayor con el agua”, explica Jean Filipe, guía e instructor de Aquatrekking Jaguariaíva, un operador acreditado por el Estado de Paraná, Brasil. “También se diferencia del barranquismo o canyoning en que no requiere hacer rápel ni usar cuerdas, lo que lo convierte en una actividad más accesible para quienes buscan aventura y conexión con la naturaleza”, agrega.

Estos circuitos combinan senderismo de a pie con progresión por el agua monshtein - Shutterstock

Más allá de los paisajes que se aprecian durante el recorrido, el guía hace énfasis en que la reciente popularidad del aquatrekking radica en que combina ocio, actividad física y conexión con la naturaleza. Esto último, indica, es de los comentarios que más repiten quienes practican la actividad: que el entorno fomenta una sensación de tranquilidad y paz mental única.

Durante las horas en las que transcurre el recorrido, los aventureros tienen la oportunidad de retarse mentalmente e ir cumpliendo pequeños desafíos. De hecho, un gran cuerpo de investigación académica demuestra que estar cerca o dentro de una masa de agua provee ventajas particulares para calmar la mente, disminuir la fatiga mental y promover la relajación.

Julio César Narváez Camejo es guía de aquatrekking en el Bosque Protector Cerro Azul, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En su caso, señala que la mejor época para disfrutar de la experiencia es febrero-abril ya que hay lluvias que revitalizan el bosque seco tropical que hay allí. “La experiencia cambia radicalmente porque con el agua de la lluvia se forman cascadas y quebradas por las que vamos pasando", dice.

Destaca también el esfuerzo físico que requiere la actividad. “A veces vamos contracorriente y tenemos que exigirle más fuerza a las piernas, por ejemplo”, cuenta. Por eso, agrega, uno de los requisitos del aquatrekking es no ser sedentario y contar con un nivel básico de condición física.

A eso Alejandra Hintze, médica deportóloga y directora médica de la Escuela Marangoni, le suma los beneficios de moverse –sobre todo, sumergirse– en el agua: se descomprimen las vértebras y la espalda, mejora el rango articular y se trabaja el equilibrio, la fuerza dorsal y la circulación sanguínea.

Es relevante destacar que la práctica exige uso de equipamiento específico para garantizar la seguridad de los participantes. Los elementos principales que enumeran ambos expertos consultados son: calzado con buen agarre para caminar sobre rocas, casco —dependiendo de la ruta—, chaleco salvavidas y ropa ligera que se pueda mojar. “La actividad debe realizarse siempre con guías calificados, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y los niveles del río/cursos de agua”, acentúa Jean Filipe.

¿Exige el aquatrekking algún tipo de preparación previa? Ambos coinciden en que es esencial mantener una buena hidratación y llevar una dieta equilibrada durante los días anteriores. El día de la excursión, especialmente, recomiendan tener un desayuno o almuerzo ligero —evitando los alimentos excesivamente grasos y bebidas alcohólicas— para asegurarse de contar con suficiente energía para el recorrido.