Los tres secretos para lograr un buen descanso y cómo influye el ambiente, según una neuróloga especialista en sueño

Para mucha gente, irse a dormir implica solo dos acciones: apagar la luz y meterse en la cama. En cambio, para la neuróloga y especialista en sueño, Stella Maris Valiensi, es mucho más que eso. En diálogo con LN+, la especialista reveló de qué manera influye el ambiente y compartió los tres secretos para un buen descanso.

Stella Maris Valiensi en dialogo con LN+

Oscuridad y silencio

“Lo mejor para tener un buen descanso es que nuestra habitación sea un espacio oscuro, silencioso y, en el mejor de los casos, que no haya ningún tipo de pantallas”, reveló Maris Valiensi.

Controlar la iluminación, la temperatura y el sonido es clave antes de acostarse

Además, la experta resaltó que el ambiente donde dormimos debería contar con una “temperatura agradable”, al momento previo de acostarnos.

Los secretos para dormir bien

En su intercambio con LN+, Valiensi compartió los “tres mandamientos” para un buen descanso.

Horario regular . “Desde mi experiencia, saber la hora en la cuál nos acostamos y la que nos levantamos , es clave, Y mucho más si se sufre de insomnio”, aseveró la experta.

. “Desde mi experiencia, , es clave, Y mucho más si se sufre de insomnio”, aseveró la experta. Exposición solar . “Tratar de ver la luz del día, todos los días a la misma hora es muy importante”, recomendó Valiensi.

. “Tratar de ver la luz del día, todos los días a la misma hora es muy importante”, recomendó Valiensi. Actividad física. “Es mucho mejor hacer deporte durante el día, ya que, de hacerlo en horarios nocturnos, se atrasa el horario del inicio del descanso”, explicó.

Desde el prisma de Valiensi, "antes de dormir hay que disminuir el consumo de luz y sonido alto"

Cómo recuperar el sueño en vacaciones

“Es importante no creer que uno va a poder recuperar todo el sueño durante las vacaciones”, planteó Valiensi. “Y con esto quiero decir que, si venimos durmiendo seis horas todos los días, no vamos a recuperar todas esas horas perdidas en una semana”, agregó.

“Los únicos que podrían recuperar algo son aquellos aquellos que tienen una leve privación de sueño”, aclaró la neuróloga y señaló: “Segmento en el cual se encuentran principalmente los jóvenes”.

La neuróloga Stella Maris Valiensi en diálogo con LN+

Copa de vino: ¿sí o no?

El verano es sinónimo de relajación y la oportunidad de brindar aparece más regularmente. Consultada sobre el impacto de consumir bebidas alcohólicas antes de irnos a la cama, la neuróloga subrayó: “Tomar una copa de vino induce al sueño, pero puede fragmentarlo. La mejor sugerencia es no tomar todas las noches".

Consumir vino puede provocar una fragmentación en nuestro sueño

“Tomarse esa copa de vino representa que se relaje la vía aérea, favorece la apnea y se fragmenta el sueño”, enumeró Valiensi.

Los años pasan, el descanso se reduce

Otro rasgo analizado por la neuróloga fue el paso del tiempo. "A medida que envejecemos, el ritmo circadiano va cambiando. Habitualmente, la gente mayor tiende a dormirse después del almuerzo o a despertarse y acostarse más temprano. Estamos hablando de gente normal, sin problemas de sueño“, graficó Valiensi.

¿Se pueden recuperar las horas de sueño?

En consonancia, la especialista resaltó otras cuestiones que vienen aparejadas con el engrosamiento de la franja etaria.

“El sueño de corrido, cuando se agregan patologías, como por ejemplo el dolor, se fragmenta. Pero estas cosas no solo la va a determinar la edad del paciente, sino también las condiciones en las que duerme”, cerró Valiensi.