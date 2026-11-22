Pensé que iba a una sesión de sound healing: llegué con la idea ingenua de que iba simplemente a acostarme y escuchar un concierto privado de cuencos tibetanos para relajarme un rato. Cuando una vive inmersa en la hiperconexión, el ruido constante, las notificaciones del teléfono y la velocidad frenética de lo cotidiano, encontrar una pausa parece casi una misión imposible. Sin embargo, apenas me senté frente a Anabella Museri —terapeuta vibracional formada en SoundTouch, bioenergética, reiki, reflexología, canto con armónicos, diapasones y chamanismo—, entendí que la propuesta era mucho más profunda que un simple espacio de relajación.

Anabella es una sesión grupal

La sesión, que dura alrededor de una hora y media, no empieza en la camilla, sino en la palabra. Durante los primeros veinte o veinticinco minutos charlamos. Me invitó a contarle en qué momento estaba, qué atravesaba desde lo físico, lo emocional, lo vincular y hasta en mis proyectos o búsquedas personales. Mientras conversábamos, ella también iba abriendo mis registros akáshicos para sintonizar con información de mis guías y maestros, y con lo que mi campo energético pedía en ese instante.

Armonizar los centros energéticos

Esa charla inicial fue reveladora porque desarmó varios prejuicios sobre las terapias energéticas. Anabella me explicó que a partir de la terapia vibracional, su trabajo busca armonizar los centros energéticos: los chakras, esos vórtices de energía que procesan información sobre nuestra experiencia vital, desde el primer centro vinculado a lo material, el cuerpo físico y la capacidad de materializar pasando por el segundo chakra que procesa información sobre nuestras emociones, la creatividad, el tercero ligado ay la mente lineal, el cuarto chakra que contiene información sobre el plano astral donde quedan guardados los miedos más profundos o las situaciones no procesadas y hace de puente con los centros espirituales.

Anabella Museri es terapeuta vibracional formada en SoundTouch, bioenergética, reiki, reflexología, canto con armónicos, diapasones y chamanismo

Pero me aclaró algo fundamental: el objetivo nunca es “volarse” ni desconectarse de la realidad. Por el contrario, se trata de elongar el campo energético manteniendo los pies bien enraizados en la tierra, en el cuerpo y en la vida concreta, para poder habitar el día a día con mayor presencia y disponibilidad. . Se busca conectar con cielo y tierra.

Soltar el control

Con esa intención puesta sobre la mesa, pasamos a la camilla. La consigna fue clara y sumamente liberadora: no tenía que pensar en el reloj ni estar pendiente de cuándo terminaba la sesión, porque ella me iba a avisar. Solo tenía que soltar el control y entregarme a la experiencia.

Lo que siguió fue una vivencia difícil de encasillar en categorías conocidas. Anabella no solo hace sonar los cuencos tibetanos y de cuarzo alrededor del espacio, sino que los apoya directamente sobre el cuerpo y combina esa vibración con el trabajo sutil de sus manos y de su propia voz. Por momentos emitía un humming suave —ese murmullo continuo que resuena por dentro—, en otros dejaba salir sonidos orgánicos y espontáneos que surgían del momento, y por instantes entonaba melodías o vocalizaciones conectadas con lo emocional, como si le pusiera sonido a lo que el cuerpo necesitaba expresar.

Su experiencia en la Bienestar Fest IGNACIO ARNEDO

Una sensación física

Cuando el cuenco vibra apoyado sobre uno mismo, el sonido deja de entrar únicamente por los oídos para convertirse en una sensación física, palpable, que recorre los tejidos por dentro. Antes de acostarme, Anabella me había hablado de la cimática —el fenómeno físico mediante el cual las ondas sonoras reordenan partículas de arena o sal sobre una placa formando geometrías — y de cómo los armónicos de los cuencos siguen proporciones armónicas que brinda información de orden a nuestro campo. En un organismo desajustado por el estrés, los miedos o las exigencias diarias, esa vibración funciona como un diapasón en una relojería: imprime “información de orden” en el cuerpo físico, mental y emocional para que, por resonancia, vuelva a sincronizarse con su propio eje.

Cuando el cuenco vibra apoyado sobre uno mismo, el sonido deja de entrar únicamente por los oídos Microgen - Shutterstock

En la camilla, esa teoría se volvió carne. Los sonidos sostenidos aparecían, se expandían por todo el cuerpo como una onda en el agua y se disolvían lentamente en el silencio, obligando a la mente a correr la atención de las preocupaciones cotidianas para volver a la respiración y al registro corporal.

En ese vaivén de frecuencias, perdí por completo la noción del tiempo. No sabría decir si me quedé dormida por momentos o si entré en ese estado intermedio de conciencia expandida del que ella habla, donde afloran recuerdos, registros, anhelos o simplemente una calma absoluta. Solo sé que, cuando finalmente me avisó con suavidad que habíamos llegado al final, la sensación era la de haber regresado a mi propio centro, con el cuerpo liviano y la mente silenciosa.

Anabella en plena sesión Q

Me fui de la sesión entendiendo mucho mejor la historia singular de Anabella —quien antes de dedicarse de lleno a las terapias vibracionales estudió Ciencia Política, trabajó durante diez años en cárceles como criminóloga y hoy cruza sanación, arte, activismo y cuidados colectivos llevando sus cuencos incluso a hospitales, empresas y ONG— y por qué define este trabajo como “subir una octava de luz”.

Como me explicó al despedirnos, cuando uno sale enojado a la calle, atrae y vive todo desde esa frecuencia; cuando sale en eje, los mismos problemas cotidianos pueden atravesarse e integrarse sin que nos lleven puestos. No se trata de escapar del mundo real, sino de afinar el propio instrumento para poder salir afuera, respirar distinto y habitar la vida desde otra vibración.