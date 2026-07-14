Vacaciones de invierno: propuestas con juegos para los chicos y relax para los padres

Si para las próximas vacaciones de invierno se quiere salir unos días, pero sin exponerse demasiado al frío, muchos hoteles cercanos a Buenos Aires (y un poco más lejos también) tienen la solución. Ofrecen programas pensados para disfrutar en familia, con actividades recreativas para los chicos, entornos rodeados de naturaleza y propuestas de spa, para que los padres puedan relajarse.

Algunos contemplan comidas e incluyen en la misma tarifa a dos menores compartiendo habitación con los padres. De Pilar a La Plata y de San Pedro a Hudson y Mar del Plata, alternativas para elegir.

Listos para jugar en Pilar

Del viernes 17 de julio al domingo 2 de agosto, el Sheraton Pilar Hotel & Convention Center presenta una propuesta diseñada para el receso escolar, en un entorno natural ubicado a 40 minutos de la ciudad de Buenos Aires.

La agenda invernal incluye actividades guiadas, propuestas creativas y artísticas, juegos, tecnología y experiencias que convierten la estadía en mucho más que una escapada de invierno. Mientras los chicos se entretienen, los padres pueden descansar o disfrutar del spa.

Sheratoon Kids, el programa de entretenimiento de Sheraton Pilar, funciona todos los días durante las vacaciones de invierno

El eje central de la temporada será Sheratoons Kids Club, que funcionará todos los días, de 11 a 20, con actividades recreativas guiadas por profesores para niños de entre 6 y 12 años. Los menores de 5 años también podrán participar acompañados por un adulto.

La programación incluye búsquedas del tesoro, juegos al aire libre, talleres creativos de arte, porcelana, collage, pintura y manualidades, desafíos deportivos y dinámicas grupales. El salón Sheratoons contará además con ping pong, metegol, juegos de mesa, karaoke y plaza blanda para los más pequeños.

A esta agenda se suman dos art point, para pintar bajo luz negra y llevarse la obra fluorescente. Además, diversión inflable en un salón equipado con inflables gigantes para distintas edades.

Por otro lado, ofrecen la sala de desafíos tecnológicos, abierta todos los días de 18 a 22, con PlayStation 5, Wii, realidad virtual, simuladores, videojuegos interactivos, experiencias con inteligencia artificial y desafíos de habilidad. El espacio está pensado para integrar a grandes y chicos a través del juego y la competencia.

Para los adultos, el spa ofrece piscina climatizada, hidromasaje, sauna seco y húmedo, piscina de crioterapia y sala de relax.

La oferta contempla paquetes para días de semana, fines de semana y estadías con cena, además de la modalidad family plan, pensada para dos adultos y dos menores de hasta 12 años compartiendo la habitación con sus padres.

Escapada a La Plata

Para las próximas vacaciones de invierno, el Howard Johnson Plaza Convention Center & Spa La Plata presenta una propuesta pensada para disfrutar en familia: naturaleza, gastronomía, relax y actividades para grandes y chicos.

El Howard Johnson Plaza La Plata está rodeado de verde

Del 20 de julio al 3 de agosto, el hotel invita a desconectar en sus 3,5 hectáreas de entorno natural en la ciudad de La Plata, a solo 40 minutos de CABA.

La propuesta incluye alojamiento para 2 adultos – family plan (hasta 2 menores de 12 años se alojan sin cargo compartiendo habitación con sus padres) y desayuno buffet incluido, acceso al circuito de spa y piscina climatizada y gimnasio.

Durante las vacaciones ofrece una variada propuesta de animación para niños y, además, parque al aire libre y sala de juegos con pool. Opción: planes con todo incluido en los restaurantes El Retiro y en Rosella.

Juegos y diversión en Zárate

Sobre el kilómetro 85 de la ruta nacional, el Days Inn Zárate ofrece programas de tres noches en las vacaciones de invierno. La propuesta es en alojamiento con base doble en habitaciones king o twin.

El Days Inn Zárate, ideal para desconectarse sin alejarse mucho

El family plan es hasta dos menores de 10 años compartiendo el mobiliario existente con sus padres. Incluye desayuno continental para todo el grupo, uso de instalaciones exteriores (juegos del parque, circuito de minigolf, mini cancha de futbol, cancha de pádel, beach vóley, básquet, tejo playero y futbol tenis), solárium, acceso a la pileta interna climatizada, acceso al spa con sauna seco, húmedo, ducha escocesa y gimnasio. Además, recreación diaria, cine en sala, juegos recreativos, ping-pong, metegol, sapo y dardos magnéticos y juegos de mesa.

En Hudson, rodeado de verde

El Sheraton Greenville Polo & Resort, en Hudson, ofrece estadías que combinan alojamiento, gastronomía, bienestar y actividades recreativas para toda la familia en un entorno natural.

El programa Full Experience incluye alojamiento en habitación deluxe, minibar, desayuno, almuerzo y cena para dos adultos, además de acceso al spa con piscina climatizada in-out. Disponible en opciones de 1, 3 y 5 noches. Opción de programa solo noche y desayuno. Ambas propuestas se encuentran disponibles bajo modalidad family plan, para 2 adultos y hasta 2 menores de 12 años compartiendo habitación doble queen.

Arquería, una de las actividades recreativas del Sheraton Greenville

Además del acceso al playroom y kids club, el hotel contará con una programación diaria de recreación familiar. Entre las experiencias previstas habrá arquería, barriletes, clases de cocina kids, cine y juegos de exploradores, entre otras propuestas. Los huéspedes podrán participar de experiencias de iniciación al polo (con cargo adicional), una actividad pensada para quienes deseen dar sus primeros pasos en este deporte. La propuesta incluye charla teórica y práctica guiada, interacción con los caballos e introducción a las técnicas básicas, y está disponible para adultos y niños a partir de los 6 años sin experiencia previa.

A orillas del Paraná

El Howard Johnson San Pedro Marinas es un resort a orillas del Paraná en San Pedro, ideal para disfrutar de sus instalaciones y de caminatas por la playa. La propuesta de alojamiento en vacaciones de invierno de tres días incluye desayuno, uso de la piscina cubierta climatizada de 500m², sauna, gimnasio, baño finlandés mixto, canchas de tenis, cancha de pádel y canchas de beach vóley.

HP San Pedro

Además, organizan actividades recreativas para menores y mayores. El family plan consiste en que abonan 2 adultos + 1 menor + 1 menor free solo con desayuno.

Invierno de lujo frente al mar

En Mar del Plata, el hotel cinco estrellas Costa Galana presenta una experiencia temática inspirada en el Mundial, con actividades especiales para niños y adolescentes, recreación para toda la familia.

Los que reserven tres noches podrán acceder a un 50% de descuento en la tercera noche, mientras que quienes extiendan su estadía a 4 noches abonarán únicamente 3. Además, para las reservas de 6 noches o más, el hotel ofrece un 30% de descuento sobre toda la estadía.

Costa Galana, una propuesta para desconectar en familia con todas las comodidades

La experiencia de vacaciones de invierno contempla desayuno buffet, merienda para los niños, baby & mini Club, kids club, zona gamer y actividades para adolescentes, acceso a Estado Puro Spa, prácticas de yoga indra y relajación consciente, gimnasio, y shows.

En el kids club habrá actividades deportivas, juegos interactivos, profesores caracterizados, decoración mundialista y experiencias creativas para compartir la emoción del deporte en familia. Además, ping pong, metegol, juegos de mesa, arcade retro y transmisión de partidos históricos.

La programación incluye fútbol, metegol humano, talleres, cine, mini spa, torneos de PlayStation, inflables y videojuegos, entre muchas otras actividades.

Mientras los chicos se entretienen, los adultos pueden relajarse en el spa, que ofrece ciclo hídrico con piscina cubierta con jets y cascadas, terapia Kneipp, camas térmicas, sauna estilo seco, sauna estilo húmedo (hammam), musicoterapia, y gimnasio con rutinas personalizadas.

En el restaurante La Terraza se podrán vivir distintas propuestas temáticas y en MAR Cocina Suratlántica, el restaurante liderado por el chef Pedro Bargero, disfrutar del menú de estación que traza un recorrido gastronómico desde las sierras tandilenses hasta el Atlántico.