Cristiano Ronaldo, a los 41 años: “Cada mañana, el desayuno incluye palta, huevos, arroz, pollo y pescado”

A los 41 años, cuando la mayoría de los futbolistas profesionales ya dejó la competencia, Cristiano Ronaldo sigue jugando al máximo nivel. Mientras disputó lo que probablemente fue el último Mundial de su carrera, volvió a aparecer una pregunta que lo acompaña desde hace más de una década: ¿cómo hace para mantener un físico capaz de competir con jugadores veinte años más jóvenes?

La respuesta, al menos para quien cocinó para él durante su etapa en la Juventus, es mucho menos sofisticada de lo que muchos imaginan.

Su exchef asegura que no hay alimentos secretos ni dietas imposibles. La diferencia está en la disciplina: dormir temprano, evitar el azúcar, priorizar comida casera y repetir los mismos hábitos durante años.

Mientras disputó lo que fue el último Mundial de su carrera, volvió a aparecer una pregunta: ¿cómo hace para mantener un físico capaz de competir con jugadores veinte años más jóvenes? Sergei GAPON / AFP - AFP

“No existe ningún alimento mágico. La gente cree que los grandes deportistas comen productos exclusivos o imposibles de conseguir, pero Cristiano come cosas normales”, resume Giorgio Barone, el chef italiano que compartió la cocina con el delantero portugués durante varios años.

En tiempos donde abundan los suplementos, las dietas extremas y las promesas de longevidad, Barone asegura que el verdadero secreto de Ronaldo no está en un ingrediente sino en una palabra: disciplina.

No hay superalimentos

Uno de los primeros mitos que derriba Barone tiene que ver con el costo de la alimentación de un deportista de elite. “Su comida era bastante normal. No comía alimentos caros. Comía como cualquier persona, solo que elegía productos saludables y de excelente calidad”, explicó.

En su cocina predominaban ingredientes simples como por ejemplo:

Pescado

Pollo

Huevos

Palta

Arroz negro o rojo

Verduras

Aceite de oliva

Frutas.

“No hacía falta comprar cosas extrañas ni alimentos importados. Lo importante era que fueran naturales”, sostuvo.

En la dieta de Ronaldo predominan ingredientes simples (Fuente: Instagrma/@cristiano)

El chef incluso asegura que Ronaldo nunca estuvo obsesionado con contar gramos de proteínas o carbohidratos. “No medíamos proteínas ni hidratos. Él simplemente comía mucho porque entrenaba mucho”.

La verdadera diferencia

Si el menú resulta bastante convencional, ¿por qué muy pocos logran sostener un físico similar?

Para Barone, la respuesta aparece cuando compara a Ronaldo con otros campeones del mundo para quienes también trabajó.

“He cocinado para muchísimos futbolistas de primer nivel. Todos comen bien, pero a veces se permiten licencias. Cristiano no. Su disciplina es única.”

Esa disciplina implica algo que hoy parece casi contracultural. No existen los “permitidos”. “No come comida chatarra. Nunca. Ni siquiera en vacaciones. Tampoco consume azúcar. Ni siquiera en el café”, contó el chef.

La importancia del descanso

Aunque la alimentación suele llevarse toda la atención, Barone insiste en que el sueño ocupa un lugar igual de importante. Cristiano cena temprano y evita acostarse con el estómago lleno.

El sueño ocupa un lugar muy importante en los hábitos de Ronaldo HANNAH MCKAY - X03696

“Esa es una de las peores cosas que puede pasar”, explicó el cocinero, quien asegura que el delantero procura terminar de digerir antes de dormir.

El hábito tiene cierto respaldo científico. Diversas investigaciones muestran que realizar cenas muy abundantes o demasiado cercanas a la hora de acostarse puede alterar la calidad del sueño y favorecer problemas digestivos.

Pero, además, Ronaldo mantiene horarios muy estables para dormir, algo que especialistas en medicina del deporte consideran clave para la recuperación muscular y hormonal.

El enemigo inesperado: la PlayStation

Quizás la revelación más llamativa de Barone no tenga que ver con la comida. Según contó, uno de los principales problemas que observa en muchos futbolistas jóvenes son las largas noches frente a los videojuegos.

“Muchos jugadores tienen la mala costumbre de quedarse jugando PlayStation hasta la madrugada. Eso termina generando hambre nocturna y ahí aparece la comida rápida”, explicó. Incluso recordó haber encontrado bolsas de comida rápida en la cocina de algunos jugadores después de que él terminara su jornada.

Cristiano Ronaldo junto a Giorgio Barone, chef italiano (Fuente: Instagram/@chef_barone)

“Yo puedo hacer bien mi trabajo durante el día, pero si todas las noches comen eso cuando me voy, no hay chef que pueda solucionarlo”, dijo.

¿Todo lo que hace Ronaldo tiene respaldo científico?

No necesariamente. En la entrevista, Barone sostiene que Ronaldo evita completamente la leche porque considera que los seres humanos no deberían consumir lácteos después de la infancia. También afirma ser un defensor del ayuno intermitente, al que define como una herramienta para “purificar el organismo”.

Sin embargo, ambas posturas generan debate dentro de la comunidad científica.

Las principales sociedades de nutrición consideran que los lácteos pueden formar parte de una alimentación saludable, salvo en personas con intolerancia o alguna indicación médica específica.

Algo similar ocurre con el ayuno intermitente. Algunos estudios muestran beneficios en determinados pacientes, pero los especialistas aclaran que no es una estrategia indispensable ni adecuada para todo el mundo.

Mucho más que comida

De todas formas, reducir el rendimiento de Cristiano Ronaldo únicamente a lo que come sería un error. Su rutina incluye varias horas diarias de entrenamiento, trabajos específicos de fuerza, sesiones de recuperación, fisioterapia, crioterapia y un cuidado permanente del descanso. “La alimentación representa aproximadamente un 60% y el entrenamiento el otro 40%”, resume Barone.

La rutina diaria de Ronaldo incluye varias horas de entrenamiento @cristiano

Aunque la cifra es una apreciación personal del chef y no un consenso científico, los especialistas coinciden en que el rendimiento deportivo depende de un conjunto de factores: alimentación, ejercicio, recuperación, genética y constancia.

Lo que cualquiera puede copiar

Quizás la mayor enseñanza de Ronaldo no sea su menú, sino la forma en que sostiene hábitos durante décadas. Su alimentación está basada en comida real, evita los ultraprocesados, limita el azúcar, toma abundante agua, prioriza el descanso y mantiene horarios regulares.

No parece haber una fórmula secreta. Tampoco un superalimento. Lo que sí hay es una repetición casi obsesiva de conductas saludables cuando nadie lo está mirando.

Y probablemente sea justamente esa constancia —más que la palta del desayuno o el arroz negro del almuerzo— la que explique por qué, a los 41 años, Cristiano Ronaldo sigue compitiendo en la élite del fútbol mundial.

¿Qué puede copiar una persona común?

Imitar exactamente la rutina de un deportista profesional no tiene demasiado sentido. Cristiano Ronaldo entrena varias horas por día, cuenta con equipos médicos y adapta su alimentación a un gasto energético completamente diferente al de la mayoría de las personas.

Pero sí hay algunas enseñanzas que pueden trasladarse a la vida cotidiana: