Los expertos coinciden sobre el pan de masa madre: “Es fuente de vitaminas del grupo B, que aportan energía, evitan la fatiga y el cansancio y actúan como antioxidante”

10 de julio de 2026 11:53 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Salud > Nutrición

La panadería artesanal se encuentra en constante evolución incorporando nuevas técnicas para elaborar alimentos más saludables. En este contexto, cobran protagonismo ingredientes de alto valor nutricional, como la masa madre.

Este tipo de fermentación contribuye a mejorar el sabor, el volumen, la textura y el aroma característico de una amplia variedad de panes horneados.

Este tipo de fermentación aporta sabor, volumen, textura y un aroma especial a los diversos panes horneados.

¿A qué se debe que su consumo sea tan recomendado incluso por nutricionistas? Un panel de expertos de Puratos, una empresa internacional enfocada en la industria de la panadería, pastelería y chocolate, compartió los distintos beneficios de este tipo de pan.

publicidad

publicidad

¿Qué diferencia hay entre el pan de masa madre y el normal?

A diferencia del pan convencional, el elaborado con masa madre goza de un valor nutricional superior en el que se destacan las vitaminas B1, B6, B12, tiamina, niacina y riboflavina; minerales como magnesio, potasio, calcio, zinc, fósforo, hierro y selenio; proteínas y ácidos grasos.

Además, el pan de masa madre se fermenta de manera natural. Dicho proceso permite que dure más tiempo, lo que extiende su fecha de consumo y facilita su almacenamiento en anaqueles.

Otra diferencia notable es la textura y el sabor. El pan convencional puede volverse duro a las pocas horas de su horneado; mientras que la miga del pan de masa madre dota de volumen y flexibilidad.

publicidad

publicidad

¿Qué tan sano es el pan de masa madre?

La masa madre necesita tres ingredientes base: harina, agua -o líquidos como leche o yogurt-, y bacterias lácticas o levaduras presentes en la materia prima y en el aire.

Dentro de la biblioteca de Puratos se tiene el registro de al menos 84 tipos de levaduras, 700 cepas de levaduras salvajes y 1.500 bacterias lácticas, lo que da cuenta del historial que tiene este fermento. Y es que sus orígenes se remontan al año 3.700 a.C. en el antiguo Egipto; se cree que dicha civilización utilizaba levaduras silvestres y bacterias lácticas para fermentar la masa, con lo que obtenían un pan ligero y fácil de digerir.

¿Cuáles son los beneficios de comer pan de masa madre?

Regula el índice glucémico

Diana Castellanos Givaudan, nutricionista clínica, señala que este pan puede controlar el índice glucémico, sobre todo en pacientes con resistencia a la insulina, alguna deficiencia de la tiroides y diabetes.

“El pan blanco regular contiene un índice glucémico de 70, mientras que el pan elaborado con masa madre alrededor de 50 y máximo 60, lo cual es fundamental para pacientes con problemas de glucosa en la sangre. Al consumirlo, puede provocar menos fluctuaciones en los niveles de azúcar, es decir, ayudaría a equilibrarla”.

publicidad

publicidad

Favorece la digestión

¿Puede este pan tener un impacto positivo en la salud intestinal? La respuesta es sí y ello se debe a su método prolongado de fermentación, donde los microorganismos presentes ayudan a descomponer el gluten.

“Además de que el pan de masa madre resulta ser una muy buena alternativa para la glucosa en la sangre, también es mucho más digerible. Y puede ser aún más si lo conservas en la heladera”, explica Diana Castellanos. El cuerpo tarda menos en procesarlo y absorbe mejor sus nutrientes.

La fermentación prolongada que garantiza un pan duradero y de calidad superior Kova Fuente Cachero - Shutterstock

Fortalece la microbiota

La masa madre es rica en fibra y probióticos. Adicionalmente, durante el proceso de fermentación se originan microorganismos que favorecen la microbiota intestinal, de ahí que sea efectiva para el metabolismo y la digestión.

publicidad

publicidad

De acuerdo con Diana Castellanos, la fermentación larga de la masa madre descompone parcialmente los almidones y algunas proteínas como el gluten. Al enfriarlo, se potencia la presencia de almidón resistente que funciona como prebiótico y alimenta bacterias beneficiosas en el intestino.

Apto para personas sensibles al gluten

El gluten se encuentra presente en diversos cereales como el trigo, la cebada, el centeno, pero ¿el pan de masa madre está libre de dicha proteína? Al respecto, Carlos Piña, Dir. I&D de Puratos, puntualiza:

“Es importante entender que el gluten está presente en la harina, pero no como gluten; se compone de dos proteínas que es la gliadina y la glutenina. Una vez que le agregamos agua y la sometemos a un trabajo mecánico, formamos esa red. Cuando la masa atraviesa un proceso de fermentación prolongado, como ocurre con la masa madre, esa red de gluten se debilita parcialmente. Esto puede favorecer una mejor digestión en personas con sensibilidad al gluten, aunque no significa que el producto deje de contenerlo".

El experto indica que, si bien el pan de masa madre ofrece múltiples beneficios, no es apto para personas con enfermedad celíaca porque en el proceso de fermentación se degrada parcialmente la red de gluten, pero no la elimina.

publicidad