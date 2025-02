“Soy MILF”: cómo vive el sexo una mujer de la Generación X tras divorciarse

En 2019, me divorcié, a los 46 años, y pude tener más y mejor sexo del que jamás hubiera creído posible.

No me había imaginado que el fin de una relación de 20 años significaría una nueva era de alto erotismo; habría tenido que ser una delirante para pensar eso. Era una mujer de mediana edad, con dos niños pequeños, un montón de enfermedades crónicas y una cuenta bancaria que estaba básicamente en manos de abogados especializados en divorcios. Mi carrera estaba en terapia intensiva y, después de pasar años lejos en ciudades más grandes, estaba de vuelta en mi ciudad natal, Montreal, soportando el tipo de aislamiento que se produce al terminar una relación que ha definido casi la mitad de tu vida. Entonces llegó la pandemia.

Y aún así.

Al principio pensé que era solo mi propia historia genial e inusual. Volver a tener sexo en abundancia a finales de mis 40 años se sintió extrañamente intuitivo, como escuchar una vieja canción favorita y descubrir que todavía sabía todas las letras. Había cosas nuevas (cocinaba comidas decadentes, compraba lencería absurda, fingía que siempre tenía whisky japonés a mano), pero también descubrí que era mejor en el sexo y que esto se debía a que era mayor. Tenía menos inhibiciones, menos complejos y más amor propio que cuando tenía 24 años. Y la cultura del sexo en la década de 2020 se sentía más exploratoria, más indulgente. Las violaciones en citas y los profesores espeluznantes que llenaron mis años 90 habían desaparecido; el acoso en el lugar de trabajo y los brasileños idiotas que salpicaron mis primeros años 2000 habían terminado. El miedo al embarazo había terminado, al igual que la presión por conseguir una pareja con la que tener bebés. Todo lo que quedaba se sentía como un privilegio: había deseo y estaba la capacidad de satisfacerlo.

Resulta que esta no es solo mi historia. Cinco años después de aquel divorcio, parece claro que lo que he estado haciendo en privado es parte de algo más grande, una historia que de alguna manera pertenece a mi generación, y en particular a las mujeres de mi generación.

Los medios de comunicación no han dejado de confirmarlo. Hace unos meses, Netflix me mostró una barra de opciones con el título Mujeres adultas viviendo sus mejores vidas, llena de películas sobre mujeres de mediana edad que no se arrepienten de tener sexo, no porque sean débiles, sino porque han llegado a la cima.

El año pasado, no solo aparecieron una, sino dos películas en las que una Nicole Kidman (57) consumada y bien vestida tiene una aventura sexual con un hombre mucho más joven, y otra en la que una Laura Dern (57) consumada y bien vestida hace lo mismo. En literatura, la actriz Gillian Anderson, de 56 años, publicó Want, una colección de fantasías sexuales femeninas; Glynnis MacNicol, de 50 años, escribió I’m Mostly Here to Enjoy Myself, una popular autobiografía sobre ir a París para echar un polvo; Molly Roden Winter escribió la salaz More, sobre su matrimonio abierto. Y, por supuesto, estaba la exitosa novela de Miranda July, All Fours, una alocada travesura sexual sobre la mediana edad, que The New York Times llamó “la primera gran novela perimenopáusica” y que contenía tantos momentos asombrosamente sinceros que casi hizo explotar todas mis aplicaciones de mensajería con fotos compartidas de sus páginas.

Parece que ha llegado un nuevo tipo de cultura muy alejada de la visión tradicional de la sexualidad de las mujeres mayores −que si se examina se concluiría que es una visión increíblemente deprimente−. Hasta finales del siglo XX, los estudios académicos sobre mujeres mayores estaban dominados por lo que los sociólogos llaman la “perspectiva de la miseria”, que hace hincapié en que la vida de las personas empeora a medida que envejecen, agobiadas por factores como las enfermedades crónicas y las dificultades económicas.

Si se pasa tiempo leyendo artículos con títulos como “Estamos simplemente cansadas: influencias en la actividad sexual entre mujeres de mediana edad con pareja masculina”, se obtendrá una imagen sombría de lo que significa ser sexual y mujer a los 50 años, un índice biomédico desalentador de problemas, desde la disminución de la libido hasta el dolor durante el sexo, pasando por la atrofia vaginal y la falta de sensibilidad en los senos. Leerás sobre la posibilidad de que las nuevas parejas se vean asaltadas por las responsabilidades de cuidado: si se tiene un hijo de 10 años en casa o una persona de 80 años, es probable que no se esté comprando ropa interior ajustada para usar durante encuentros para dos en la cama. Si a esto le sumamos un problema de proporción, que en parte tiene su raíz en el hábito de los hombres de relacionarse con mujeres más jóvenes, el panorama se vuelve aún más sombrío.

Pero este año, miré a las mujeres que conozco y vi un plano de existencia completamente diferente. Las mujeres que conozco no son, por definición, una muestra representativa, pero aun así: dos de mis amigas terminaron sus matrimonios debido a su propia insatisfacción sexual. Otra se divorció y se convirtió en poliamorosa. Dos de mis amigas de 50 años están saliendo enserio con personas de 30 años, y algunas otras, como yo, están divorciadas y participan en prácticas sexuales que nunca antes habían probado. Estoy segura de que todas reconocemos aspectos de la “perspectiva de la miseria” en todos esos artículos, pero no describe nuestras vidas en este momento. Puedo decirlo, porque cuando una de nosotras necesita una ablación endometrial por un sangrado perimenopáusico incesante, o una histerectomía por fibromas que crecen más grandes que los cítricos, o acepta acoger a un padre anciano o a los hijos de una pareja en su casa, inevitablemente parece surgir una gran pregunta: ¿Qué efectos tendrá esto en mi vida sexual?

He llegado a pensar en este grupo de mujeres como si fueran una especie de resistentes plantas perennes de jardín. Año tras año, con las condiciones adecuadas, las plantas perennes siguen floreciendo. Del mismo modo, la planta perenne sexual se encuentra todavía bien arraigada en una vida erótica a una edad en la que tal vez esperaba que se marchitara.

Esto es aún más notable porque, para la cultura en su conjunto, el sexo físico realmente está marchitándose y desapareciendo. Una de las historias actuales más definitorias sobre el sexo en Estados Unidos ha sido la caída de la actividad entre la Generación Z y los Millennials. La culpa de ese declive generalmente se ha atribuido a la forma en que vivimos en el siglo XXI: la atomización de nuestra vida social; los antidepresivos que pueden matar la libido; los teléfonos y las redes sociales que brindan una fascinación infinita, incluso en las tardes aburridas cuando otras cosas podrían estar sucediendo; la pornografía siempre disponible que ofrece expectativas problemáticas de cómo sucede el sexo en persona y una alternativa mucho menos exigente. Para los padres jóvenes, la intensidad de la crianza moderna marchita la vida sexual. Para los adolescentes, una obsesión creciente con la seguridad personal y psicológica, un deseo de ser inmune a la incomodidad, puede aplanar el erotismo en algunos de los lugares donde podría florecer.

El año pasado incluso vi una encuesta que, a primera vista, me pareció sugerir que las personas de entre 40 y 50 años podrían tener relaciones sexuales con más frecuencia que las de entre 18 y 24 años. Cuando me puse en contacto con la investigadora generacional Jean Twenge, cuyos libros más vendidos han contribuido mucho a explicar las diferencias entre las cohortes de nacimiento, se mostró escéptica ante esos hallazgos. Pero los datos más sutiles que obtuvo (principalmente utilizando datos de la Encuesta Social General de 1989 a 2022) aún demostraban claramente que existe una especie de sexualidad inconformista entre las personas de mediana edad.

Si se hace un seguimiento de la frecuencia sexual entre los grupos de edad, se observa que alrededor de 2007 se produce una curva descendente de la actividad sexual entre las personas de 18 a 40 años que se convierte en una caída en picada en la década siguiente. Los adultos jóvenes de hoy tienen relaciones sexuales con una frecuencia un 30 por ciento menor que los adultos jóvenes de principios de los años 2000. Estas disminuciones se han producido en todo el espectro generacional, pero una generación, en su mediana edad, está experimentando una caída mucho menos pronunciada en comparación con sus predecesoras. Utilizando las mismas medidas, dice Twenge, “la caída entre la Generación X es bastante pequeña”: es solo del 9 por ciento.

Las Perennials sexuales de esta generación no encajan perfectamente en ninguno de los arquetipos trillados de mujeres mayores, como la puma o la MILF, esas nociones degradantes de mirada masculina de mujeres precariamente encaramadas al borde de la indeseabilidad. La cultura pop recién ahora está comenzando a crear nuevos símbolos de ellas, mientras que los del pasado parecen ridículos o peculiares. (En la década de 1980, Blanche Devereaux de The Golden Girls fue retratada a menudo como una payasa desmayada y vestida de seda por el mero hecho de tener libido; al comienzo de esa serie se suponía que tenía alrededor de 53 años, dos años menos que Jennifer Lopez ahora). La onda de las Perennials no tiene que ver con encontrar un lugar de consuelo después de que se haya puesto el sol de la juventud. Es, más bien, una postura de poder: una cuestión de preocuparse cada vez menos por esas expectativas a medida que uno se hace mayor.

Me encantaría imaginar que esta evolución es permanente, que la cultura está encontrando un lugar permanente para la sexualidad de todas las mujeres mayores, pero no puedo evitar la fuerte corazonada de que lo que estamos viendo entre las mujeres de mediana edad es una función de la generación específica que ocupa actualmente estos años. Se trata de una cohorte de mujeres con experiencias formativas que no se parecen a las de las generaciones que las rodean: una generación que empezó a tener relaciones sexuales antes que cualquier otra registrada, que permaneció en el mercado de las solteras durante años más que sus padres, que sigue teniendo relaciones sexuales incluso en medio de un declive sexual más amplio. No creo que sea una coincidencia que las mujeres sobre las que he escrito hasta ahora formen parte de la Generación X, nacidas entre 1965 y 1980.

La Generación X, una generación pequeña en comparación con cohortes relativamente más grandes como los Millennials o la Generación Z, “en cierto modo esquivó una bala”, me dijo Twenge, con lo que quiso decir que, si bien nuestro siglo solitario, definido por el iPhone, llegó para la libido de todos, algunos se vieron definidos por ella, mientras que otros simplemente se vieron afectados. Para cuando llegó realmente el siglo XXI, gran parte de la Generación X ya estaba formada en términos de hábitos sexuales. Y esta puede ser la razón por la que, en la mediana edad, se perfila como posiblemente la generación más sexy registrada. “Incluso se puede decir”, dijo Twenge, “que la Generación X es la última generación sexy”.

Nací en 1973, más o menos a mediados de la generación X. Como muchos miembros de la generación X, perdí la virginidad a una edad temprana (en mi caso, a los 15 años). En 2007, cuando se presentó el iPhone y la espiral de decadencia sexual estadounidense se hizo muy visible, yo tenía 34 años y había sido sexualmente activa durante casi dos décadas. Mi educación sexual fue completamente analógica, es decir, humana y exploratoria, porque no había alternativa. Internet apenas era público, la informática doméstica se limitaba a pantallas verdosas parpadeantes y la pornografía no vivía en la superficie de la cultura; si la querías, era algo que tenías que buscar en lugares públicos que fueran embarazosos o espeluznantes.

Así que la forma en que entendí el sexo fue por toda la ciudad: en las casas de los chicos o en el campo cerca de mi escuela secundaria; en la trastienda de la boutique donde trabajaba; en clubes nocturnos a los que entraban con identificaciones falsas. Hoy, como madre de dos niños de cuyo paradero estoy al cien por cien al tanto, pienso en mi propia pubertad con no poco desconcierto: tuve padres y padrastros, y sin embargo mi infancia se parece decididamente a la de Snoopy en su ausencia de adultos. (El estribillo de servicio público con el que se obsequiaba a los estadounidenses en esa época —“Son las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos?”— suena absolutamente surrealista hoy, cuando la crianza moderna ha pegado tan completamente a nuestros hijos a los costados de nuestros cuerpos). Recuerdo haber pasado mi juventud en todo tipo de lugares —bibliotecas, piscinas, parques, cafés, el metro— con grupos de otras personas a veces al azar: chicos que conocía, chicos que no conocía, chicos que eran buenos y chicos que eran problemáticos. Se esperaba que resolviéramos por nuestra cuenta estas dinámicas interpersonales, la rareza general que caracteriza a otras personas.

Algunos han llamado a la Generación X una generación “olvidada”; otros la han etiquetado como “abandonada” por padres cuyo egocentrismo de los años 1960 y 1970 convirtió a los niños en una especie de molestia. Pero el ambiente de libertad de los padres de la época parece una cuestión circunstancial más que una elección. Mi madre divorciada trabajaba, pero a diferencia de la familia típica de épocas anteriores, no había un acuerdo intergeneracional fácil para cuidarme mientras ella no estaba en casa, y a diferencia de ahora, no se planteaba la posibilidad de que mi padre ayudara después de que terminara la escuela a las 3:45, ni programas de guardería para hogares como el mío. Como tantos otros de mi generación, volvía a casa en el autobús urbano, entraba, veía Tres son multitud con una caja de galletas y, con el tiempo, crecí haciendo bromas sobre haber sido criada por lobos. Gran parte de esta generación aprendió a valerse por sí misma desde joven. La Generación X fue, en cierto sentido, la última generación criada de esta manera, antes de que los nuevos estándares de seguridad e ideas sobre la responsabilidad parental hicieran que los niños fueran mucho más predominantes en las agendas de sus tutores.

Para las mujeres, esa dureza sería muy útil en los años 90, la década en la que la mayoría de las personas de mediana edad de hoy alcanzaron la mayoría de edad. Cuando tuve relaciones sexuales por primera vez, recuerdo que corrí a casa para llamar a una amiga y contarle la noticia. Había una verdadera sensación de alivio, de estar cada vez más cerca de la sagrada adultez, algo que todas deseábamos desesperadamente, sin darnos cuenta de que esto se debía en parte a que salimos de la infancia demasiado pronto. En ese momento, me importaba menos que, mientras tonteaba, el chico en cuestión se hubiera acostado conmigo a la fuerza. Esa parte fue desagradable, pero me pareció, como un hecho, bastante normal.

Ahora, al mirar atrás, me parece una locura no haber reconocido que me habían violado. Incluso cuando oí hablar de “violación en una cita” unos años después, recuerdo que me sentía un poco llorona o impostora al considerarme víctima. En aquel momento, simplemente seguí adelante, en gran medida en el ambiente de clubes nocturnos gay donde encontré lo que se convirtió en una especie de hogar y una familia. Todavía no me gustaba mucho el sexo, pero tenía muchas parejas y, si algo salía mal con un preservativo o si se producía algo inesperada, iba a una clínica y me tomaba la pastilla del día después o me hacía una prueba de ETS, como si estuviera pidiendo un café particularmente aterrador. En 1991, cuando tenía 18 años y empezaba la universidad, estaba en una casa de moda de Montreal. En 1992, dos de los cinco miembros de la casa habían muerto de sida y uno era VIH positivo. Cuando pienso en el sexo en aquellos años, “diversión” no es la primera palabra que me viene a la mente.

En su libro The Naughty Nineties, David Friend cita a Kathleen Hanna, la líder de la banda Bikini Kill, describiendo su feminismo de los 90 en una entrevista con el Times diciendo que no solo chocó contra el techo de cristal; presionó sus pechos desnudos contra él. En su fanfarronería desobediente y chic, Hannah parece muy de la época, y sin embargo hoy invita a una doble mirada: ¿No sería mejor para ella no estar desnuda? Pero como demuestra Friend, el sexo cubría lo que parecía cada rincón de la cultura de los 90, incluso en los escalones más altos del poder: las manchas de semen de Bill Clinton en la Oficina Oval, las conversaciones sobre “Long Dong Silver” en las audiencias de Clarence Thomas, el príncipe Carlos diciéndole a su amante Camilla Parker-Bowles que podría reencarnarse en su Tampax. El ambiente de emancipación sexual femenina y de “girl power” estaba cada vez más presente, pero la cultura circundante todavía estaba arraigada en el tipo de sexismo lascivo y de mascar puros que se puede asociar con épocas anteriores. Las mujeres solían estar fuertemente encasilladas en los roles sexuales más predecibles, ya fuera para defenderse de hombres rapaces o, a medida que avanzaba la década, para aparecer en películas y revistas como ninfas locas por el sexo que nunca se cansaban.

Cuando terminé la universidad, había integrado mi propia historia sexual, bastante dentada, en una forma de feminismo al estilo de Camille Paglia, dura como una piedra y grande como los muchachos. Esta personalidad chistosa era casi necesaria en el periódico de Montreal en el que trabajaba, y donde soporté más de una reunión editorial sentada en el regazo de mi editor. Un Halloween, un colega periodista se presentó en una fiesta solo con ropa interior blanca ajustada y una capa, afirmando estar vestido como “el violador”. Este no era un entorno que yo cuestionara a menudo. Recuerdo que soñaba con formas de cultivar y exudar una especie de actitud de marimacho fatal de gran aburrimiento, un tipo de feminidad impregnada de ironía, de “lo visto todo”, “lo que sea”, sinónimo en ese momento de modernidad y credibilidad. Las mujeres cool no nos quejábamos; poníamos los ojos en blanco ante todo. Incluso podría haber imaginado que poder trabajar bajo una pesada bruma de machismo y una alta carga sexual, mientras se presentaba una copia limpia, era en sí mismo una especie de poder femenino. Por supuesto, esta cubierta protectora garantizaba que un lugar de trabajo así pudiera funcionar sin obstáculos.

No quiero sugerir que la mujer de la generación X de hoy sea simplemente un producto encallecido de tanto caos formativo. La cuestión es que el panorama sexual menos tóxico y menos dominado por los hombres de hoy puede parecer un lugar de aterrizaje particularmente agradable e incluso indulgente para las mujeres que vivieron en esa época. Puede que la frecuencia sexual haya disminuido entre los jóvenes, pero los jóvenes también han ayudado a crear un mundo sexual más amable y abierto, lleno de positividad corporal y cuestionamiento de género, cultura del consentimiento y aceptación de todo tipo de deseo. (Además, un reconocimiento de que la supervisión “adulta” de un departamento de recursos humanos puede ser algo positivo). Al encontrarse con todo esto, la mujer de la generación X (mi yo posdivorcio incluida) puede sentirse como si hubiera llegado a una especie de lado opuesto acogedor. Estaba preparada para el combate duro en la jungla con una falda tubo y ahora, tantos años después, se encuentra en un castillo inflable parecido al útero donde se invita a las mujeres no solo a tener orgasmos sino también a tener conversaciones importantes sobre sus orgasmos.

Al igual que en todas esas películas de Netflix, el ascenso de la Perennial parece una especie de baile intergeneracional: lo que sucede cuando las costumbres de una cohorte de edad se entremezclan con las de otras. En tantas memorias, películas y programas de televisión, las mujeres mayores se encuentran en relación con hombres más jóvenes. No parece un fenómeno de pumas, sino más bien una casualidad. Incluso más allá del hecho de que ahora se pueden comprar estimuladores de clítoris en la farmacia y hasta los tipos insensibles han oído que no deberían introducirse en una sin aprobación, la posibilidad misma de la Perennial ha surgido de una mezcla aleatoria de factores. Hay mujeres que se encontraron libres del matrimonio en la mediana edad. (En 1980, la edad media de las mujeres que se divorciaban por primera vez era de unos 30 años; en 2020, era de unos 40). Hay mujeres que tienen más educación y ganan más que nunca. Hay mujeres que son fuertes en las relaciones interpersonales y que pueden ser livianas y fáciles en el sexo porque se las arreglaron para superar muchas situaciones sexuales difíciles cuando eran jóvenes. Y hay mujeres que son, en ciertos sentidos, inmunes a las fuerzas neutralizadoras del siglo XXI, porque, tanto sexual como socialmente, se formaron antes de eso.

Casi todas las mujeres con las que hablé para este artículo —desde Gillian Anderson hasta antiguas chicas de mis primeros trabajos en el periódico— mencionaron que se sentían como si estuvieran viviendo en un hermoso intersticio. “Es como si ahora mismo las luces estuvieran encendidas”, dijo Anderson. “Estamos abiertas a los negocios. Y no es solo que no nos rendimos, queremos hacer más, y tal vez exista esta sed de hacerlo ahora”. Yo misma he visto, con la llegada de la menopausia, cómo mi libido ha cambiado sutilmente: cómo el deseo desenfrenado y la lubricación irreflexiva que estaban a mi disposición incluso hace cuatro años, cuando me divorcié por primera vez, requieren un poco más de trabajo ahora. A veces, en los días en que me duele todo el cuerpo sin razón alguna que pueda comprender, y las líneas entre mi nariz y las comisuras de mi boca me hacen sentir como si pareciera una morsa triste, y mis padres están enojados conmigo por Dios sabe qué razón absurda, y mis hijos están organizando campañas para pasar aún más tiempo frente a la pantalla, y el trabajo y la sobrecarga están llegando al punto en que una ducha parece un sueño lejano, yo también me siento mucho más a gusto en la perspectiva de la miseria.

La fugacidad es inherente a mi vida y puede hacer que la experiencia de existir sexualmente en la mediana edad parezca aún más especial. Lo que no tiene por qué ser fugaz es el efecto que esta nueva apertura podría tener en las generaciones más jóvenes. Cuando me divorcié por primera vez, a veces intentaba imaginar aspectos de mi vida vistos a través de los ojos de mis dos hijas, preguntándome si les parecía extraña mi revitalización romántica (algo que no creía que pudiera ocultárseles por completo). Yo era diferente de la madre casada y achatada que conocieron hasta entonces. Y sabía, por mi propia experiencia como hija de un divorciado, que lo que les sucede a tus padres después de una separación puede calar hondo y redefinir por completo la idea que tienen los niños de lo que es la adultez. Pensé mucho en ello: ¿qué mensajes les estaban inculcando a mis propios hijos sobre la vida, la edad y la feminidad? Esta puede ser la pregunta permanente para las Perennials de hoy: ¿Qué estamos preparando para nuestras hijas y será bueno?

Algunos aspectos del tipo que se están creando hoy son claramente preocupantes. Por ejemplo, parece estar relacionado con el hecho de que las mujeres de 50 años de hoy, y en particular las famosas, pueden lucir como nunca han lucido las mujeres de esa edad: esculpidas, radiantes, alegres, con largas melenas y cejas sin arrugas, abdominales planos y dientes de un blanco cegador. Estos estándares son agotadores para cualquiera, pero para las de mediana edad, me atrevería a decir, más agotadores. Por más amor propio que tengan, no creo que haya una mujer de 50 años en la Tierra que no se pare en el espejo en algún momento y sienta como si alguna parte de su cuerpo se estuviera derritiendo como una vela sobre sí misma. Sin embargo, la comprensión general, incluso en propuestas más ilustradas como All Fours de Miranda July, es que el envejecimiento físico es algo con lo que se puede lidiar, un obstáculo que hay que superar para estar preparada para el sexo. Para la protagonista de julio, la constatación de que su parte posterior ya no luce perfecta la inspira a seguir un régimen de ejercicios para levantar su parte posterior tanto que “me ahogaría”.

El mensaje es que la Perenne funciona cuando la Perenne hace ejercicio. Todo lo que necesita es dinero, cantidades insanas de tiempo y esfuerzo y, muy pronto, el conocimiento de dónde conseguir botox, rellenos, láseres, hormonas bioidénticas y tratamientos capilares de queratina y rejuvenecimiento vaginal y Dios sabe qué más. Este rejuvenecimiento estético -que lleva la tiranía de una belleza definida por los veinteañeros cada vez más arriba en el rango de edad, a lugares donde es cada vez más difícil de alcanzar- se hace evidente en películas como The Substance (con Demi Moore, de 62 años) y Babygirl (con Kidman como la criogénicamente núbil Romy). Ambas pretenden comentar el sexismo y la discriminación por edad mientras que los cuerpos y rostros centrados en la juventud de sus protagonistas juegan lo que parece un papel coprotagonista.

Este es un camino por el que podríamos deambular sin pensar: uno definido por la juventud, como si la juventud siguiera siendo el único lugar donde el sexo realmente pertenece. Podríamos adoptar una estética del privilegio, bifurcando a las mujeres que pueden y a las que no pueden. Me preocupa, incluso, que al escribir sobre cualquiera de estos temas, pueda estar contribuyendo a la creación de un contenedor presurizado, un estándar que haga que las mujeres se sientan mal o deficientes por “envejecer mal” si no tienen sexo o no les interesa. Lo único que habremos logrado, en este caso, es confinar a las mujeres dentro de las mismas viejas reglas de la juventud durante una década o dos más, antes de que sean exiliadas, tal como lo fueron antes. Y tal vez personas como mis hijas vean a mujeres de 50 y pico con ese botón de camisa extra desabrochado y piensen únicamente que las personas mayores son pervertidas y vergonzosas, que aún se aferran al libertinaje del siglo XX, y que la asexualidad relativa es la mejor opción.

Pero lo que la mujer perenne tiene para sí misma en este momento es algo mucho mejor que todo eso, algo que puede hacer frente a las viejas reglas de la juventud. También hay investigaciones al respecto: en contra de la perspectiva de la miseria del envejecimiento, una nueva escuela llamada “gerontología crítica” se ha centrado en los efectos positivos del envejecimiento, incluida la mejora de la vida sexual de las mujeres. Según Lisa Miller, autora del estudio de 2019 “Los peligros y placeres del envejecimiento”, muchas mujeres de mediana edad y más allá están encontrando ahora su “voz sexual”, experimentando y reclamando el derecho a estar satisfechas. Esto es lo que veo a mi alrededor. Estas mujeres disfrutan de los beneficios más hermosos del envejecimiento: cosas como preocuparse menos por los estándares sociales que ya no les sirven o estar más cómodas con sus cuerpos precisamente porque han vivido en ellos durante tanto tiempo. Sería una pena que estos beneficios resultaran ser nada más que un punto dulce temporal al que solo una pequeña generación tuvo la suerte de acceder. No se trata simplemente de estirar las costumbres de la juventud. Puede tener un significado mucho más profundo: la aceptación de que los capítulos de la vida se han reorganizado en las últimas décadas y que hay más capítulos que antes.

No digo que los 50 sean los nuevos 30. Lo que digo es que cuando se cambian los hitos de la vida se crean nuevas oportunidades. Mi hija menor a menudo se maravilla (o tal vez solo se rasca la cabeza) por el hecho de que yo tenga el doble de edad que algunas de las otras madres del patio de la escuela y, sin embargo, no me parezco en nada a una abuela. Aunque muchas de las mujeres que me rodean también tuvieron hijos de entre 30 y 40 años, esta es una información con la que mi hija claramente no sabe qué hacer: su madre vive en esta categoría sin nombre en la que la edad le pesa mucho, pero muchas cosas, desde la vida sexual hasta la vida laboral, están llenas de cambios. Esto podría significar que la jubilación sea algo que nunca pueda hacer. Pero, como dice Gillian Anderson, otro resultado es que estoy abierta a hacer negocios de muchas maneras, maneras que ahora restauran más de lo que agotan.

Creo que la mujer perennial tiene una oportunidad única de dar forma a esta etapa, de ayudar a redefinir cómo la abordarán algún día las mujeres mucho más jóvenes. Tal vez haya dos tipos de sexo: sexo para jóvenes y sexo para mayores, y el segundo de ellos dará a nuestras chicas algo que esperar.

Por Mireille Silcoff.

Por The New York Times

