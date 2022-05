¿Cuántos amigos necesitás realmente?

Una discusión constante que tenemos mi esposo y yo, que se ha vuelto polémica durante la pandemia, es sobre cuántos amigos debemos tener.

Ambos tenemos uno o dos amigos cercanos y hermanos con los que nos gusta pasar tiempo. Además, estamos ocupados criando a dos niños pequeños que consumen la mayor parte de nuestra energía. Como soy introvertida este número de amigos me parece un montón. Incluso, excesivo. En cambio, mi esposo que es extrovertido y cobra vida con otras personas, a medida que salimos lentamente de la pandemia, le gustaría tener más.

Y no está solo. Durante años, la amistad en Estados Unidos ha estado en declive, una tendencia que se aceleró durante la pandemia. Hace tres décadas, el 3% de los estadounidenses le dijo a los encuestadores de Gallup que no tenían amigos cercanos; en 2021, una encuesta en línea lo colocó en 12 por ciento. Aproximadamente un año después de la pandemia, el 13% de las mujeres y el 8% de los hombres de entre 30 y 49 años dijeron que habían perdido el contacto con la mayoría de sus amigos.

Hay implicancias para la salud en todo esto. La amistad puede ser un factor importante en el bienestar, mientras que la soledad y el aislamiento social, condiciones distintas pero relacionadas, pueden estar asociadas con un mayor riesgo de condiciones como depresión, ansiedad o enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Un metanálisis de 2010 citado con frecuencia y dirigido por Julianne Holt-Lunstad, profesora de psicología y neurociencia en la Universidad Brigham Young en Utah, concluyó que la soledad es tan dañina para la salud física como fumar 15 cigarrillos al día.

“Es una pregunta natural”, dijo la Dra. Holt-Lunstad sobre el número “ideal” de amigos. “Al igual que tenemos pautas y recomendaciones sobre la cantidad de horas que dormimos y qué tan activos somos físicamente, esto es relevante para la salud”, agregó.

Si bien ella y otros investigadores de la amistad admiten que no hay muchos estudios que hayan abordado específicamente la cuestión de cuántos amigos deben aspirar las personas, los que se han hecho ofrecen un rango, y entre tres y seis amigos cercanos puede ser el punto ideal.

¿Qué dice la investigación?

“Si su objetivo es simplemente mitigar el impacto dañino que la soledad puede tener en su salud, lo más importante es tener al menos una persona importante en su vida, ya sea una pareja, un padre, un amigo u otra persona”, dijo Jeffrey Hall, un profesor de estudios de comunicación en la Universidad de Kansas.

Las amistades muy cercanas tardan alrededor de 200 horas en desarrollarse Shutterstock

“El que quiere tener una vida más significativa, una en la que te sientas unido y conectado con los demás, más amigos son mejores”, dijo el Dr. Hall.

La teoría más conocida de cuántos amigos pueden (aunque no necesariamente deberían) tener las personas proviene del psicólogo y antropólogo británico Robin Dunbar. Lo que se ha llegado a conocer como el número de Dunbar, que sostiene que los humanos sólo son cognitivamente capaces de mantener unas 150 conexiones a la vez (investigaciones posteriores aumentaron el número). Eso incluye un círculo interno de unos cinco amigos cercanos, seguido de círculos concéntricos más grandes de tipos de amigos más casuales.

Un estudio de 2016 sugirió que las personas que tienen seis o más amigos mejoraron su salud a lo largo de sus vidas, mientras que un estudio de 2020 realizado por Suzanne Degges-White, profesora y directora del departamento de Consejería y Educación Superior de la Universidad del Norte de Illinois, encontró que las mujeres de mediana edad que tenían tres o más amigos tendían a tener niveles más altos de satisfacción general con la vida.

Esas estimaciones parecen seguir el sentido de la gente de cuántos amigos deberían buscar. La Dra. Degges-White realizó una encuesta de 297 adultos y encontró que el 55% de los participantes creía que tener dos o tres amigos cercanos era lo ideal, mientras que el 31% pensaba que la meta era entre cuatro y seis.

Según investigaciones, los humanos sólo son cognitivamente capaces de mantener unas 150 conexiones a la vez Shutterstock - Shutterstock

Pero todo esto puede ser realmente desafiante de estudiar porque la amistad y la intimidad son subjetivas y no hay una escala ampliamente utilizada que los investigadores compartan para definir esos conceptos en todos los estudios. La Dra. Degges-White dijo que hasta cierto punto, es un caso de: “En tu corazón, sabés la diferencia”.

Tampoco está claro cómo las redes sociales influyen en todo esto, ya que la investigación sugiere que el tamaño de la red en línea de una persona puede no tener un impacto significativo en su bienestar percibido. Si bien muchas amistades se desvanecieron durante la pandemia, muchas personas encontraron conexión en línea.

¿Cómo saber qué es lo aconsejable?

Si bien la investigación sobre la amistad ofrece algunos puntos de referencia, puede ser más útil para la mayoría de nosotros simplemente hacer un poco de examen de conciencia. Marisa Franco, psicóloga y autora del próximo libro “Platónico: cómo la ciencia del apego puede ayudarlo a hacer y mantener amigos”, recomienda comenzar con una pregunta bastante obvia pero poderosa: ¿Me siento solo?

“La soledad es una especie de señal o sistema de alarma”, dijo el Dr. Franco. Todo el mundo se siente solo de vez en cuando, pero esta es una pregunta más profunda sobre si te sentís excluido o aislado con regularidad. Una encuesta reciente sugirió que aproximadamente uno de cada tres estadounidenses experimentó una “soledad grave” durante la pandemia.

“También ayuda preguntarse si hay partes de su identidad que se sienten restringidas”, dijo el Dr. Franco.

“Diferentes personas sacan a relucir diferentes partes de nosotros. Entonces, cuando tienes un grupo de amigos más grande, puedes experimentar este lado tuyo que ama el golf, y este lado tuyo que ama los autos, y este lado tuyo que ama las flores”, dijo. “Si sientes que tu identidad se ha reducido o no te sientes como tú mismo, eso podría indicar que necesitas diferentes tipos de amigos”, agregó.

Lo más importante es tener al menos una persona importante en tu vida fizkes - Shutterstock

“Hacer amigos en la edad adulta no siempre es fácil. La investigación muestra que las personas luchan con eso porque les resulta difícil confiar en personas nuevas y porque simplemente tienen poco tiempo. Por esas razones, a menudo es más fácil comenzar por reavivar viejas relaciones que se esfumaron”, dijo el Dr. Franco.

“Se trata de tomar la iniciativa y no asumir que las amistades surgen naturalmente. Pero hay que ser juicioso. Pasar tiempo con amigos con los que se siente distinto porque no son confiables, críticos, competitivos o cualquiera de las muchas razones por las que las personas nos molestan, puede ser malo para su salud”, resaltó el doctor.

La cantidad de tiempo que realmente pasás con tus amigos también es importante. La investigación del Dr. Hall sugiere que en promedio, las amistades muy cercanas tardan alrededor de 200 horas en desarrollarse. Cantidad y calidad van de la mano.

Para una persona introvertida cansada como yo, el esfuerzo que requiere suena agotador. Afortunadamente, el Dr. Hall agregó que encontrar de tres a seis amigos “no es un número mágico” para todos. “Tu personalidad y las características de tu vida van a marcar la diferencia”, dijo.

Entonces, tal vez mi esposo tenga razón: cuando ya no me consuma la fatiga pandémica y la crianza de los hijos, podría criticarme por no haber hecho más para construir un grupo sólido de amigos. Pero tengo tiempo para sacar mis números.

Por Catalina Pearson