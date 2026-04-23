Descubren el ‘oro dulce’: un compuesto del regaliz podría frenar el Crohn, reducir la inflamación y prevenir la muerte celular

Un equipo de la Universidad de Tokio identificó un compuesto presente en el regaliz que podría reducir la inflamación intestinal y la muerte celular asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), incluyendo el Crohn.

El hallazgo, publicado en Stem Cell Reports, se basa en modelos de intestino humano derivados de células madre y aún requiere validación en humanos.

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) afecta aproximadamente a 4 millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por una inflamación crónica del intestino.

Entre sus síntomas más comunes se encuentran la diarrea persistente, el dolor abdominal y la fatiga. Los tratamientos actuales incluyen fármacos antiinflamatorios y terapias inmunológicas, aunque muchos pacientes presentan beneficios limitados.

Un modelo con células madre para buscar tratamientos

El estudio, liderado por Yu Takahashi en la Universidad de Tokio, utilizó un modelo de intestino humano desarrollado a partir de células madre. Los investigadores reprodujeron condiciones similares a la EII al exponer estas células a una proteína inflamatoria clave asociada a la enfermedad.

El estudio utilizó un modelo de intestino humano desarrollado a partir de células madre Shutterstock

A partir de este modelo, el equipo analizó alrededor de 3.500 compuestos, utilizando la muerte celular como indicador principal para identificar posibles tratamientos.

La glicirricina, el compuesto destacado

Entre los compuestos analizados, la glicirricina —un componente natural del regaliz negro— se destacó por su capacidad para prevenir significativamente la muerte celular intestinal.

“La glicirricina logró prevenir significativamente la muerte celular intestinal, un avance que ahora debe probarse en humanos”, señala el estudio.

Este efecto también fue observado en modelos animales, donde la glicirricina redujo tanto la inflamación intestinal como la muerte celular en ratones con EII.

Los investigadores destacan que este tipo de modelos derivados de células madre puede acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos. Sin embargo, subrayan que serán necesarios ensayos clínicos para determinar si la glicirricina es eficaz y segura en pacientes humanos.

Además, los expertos advierten que el consumo excesivo de regaliz negro puede tener efectos secundarios, como el aumento de la presión arterial, por lo que no debe considerarse una alternativa terapéutica sin supervisión médica.