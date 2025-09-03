En Argentina se realizará la tercera edición del Congreso Internacional que une ciencia, medicina y espiritualidad

En tiempos en los que los conceptos de salud, bienestar y consciencia empiezan a ser abordados desde perspectivas más amplias e integradoras, cada vez son más los espacios que proponen repensar el vínculo entre el cuerpo, la mente y el alma. Lejos de las fórmulas tradicionales, emergen propuestas que cruzan disciplinas, combinan saberes ancestrales con evidencia científica y buscan generar experiencias transformadoras.

En este contexto se llevará a cabo la tercera edición del Congreso Origen los días 13 y 14 de septiembre en el Auditorio Santa Ana y San Joaquín (ubicado en Av. Olazábal 1440, Ciudad de Buenos Aires), un encuentro interdisciplinario que reúne a médicos del futuro, científicos, terapeutas, investigadores y referentes espirituales.

Bajo la dirección de Jochi Lezica y Ailín Bisi, la propuesta se consolida como un espacio de referencia en Latinoamérica para quienes buscan explorar nuevas miradas sobre la salud y la transformación personal.

Durante dos jornadas completas —de 9 a 21 horas— el congreso invita a reflexionar sobre los paradigmas emergentes en torno al bienestar, la medicina integrativa y la expansión de la conciencia.

Foto ilustrativa: PIXABAY

A lo largo del evento se desarrollarán conferencias magistrales, paneles de debate y experiencias vivenciales que abordan temas como la medicina metabólica, la neurociencia aplicada a los estados ampliados de conciencia, la alimentación evolutiva, la salud preventiva, el biohacking, las tecnologías cuánticas, las terapias de recalibración y la espiritualidad entendida como una herramienta práctica para la vida cotidiana.

La propuesta busca integrar el conocimiento científico con saberes ancestrales, ofreciendo una perspectiva inclusiva y rigurosa que contempla al cuerpo como una unidad compuesta por mente, biología y alma.

El enfoque es integral: se trata de un evento que trasciende lo académico y propone experiencias que permitan una reconexión profunda con uno mismo y con el entorno.

Además de las charlas y mesas temáticas, el evento contará con un Espacio Sensorial donde se ofrecerán vivencias interactivas especialmente diseñadas para que los asistentes puedan incorporar prácticas restauradoras y herramientas concretas aplicables en su día a día. Habrá también un área de stands en la que se podrán conocer emprendimientos alineados a un propósito consciente: tecnología cuántica, activadores de frecuencia, objetos de poder, suplementos, alimentos sagrados, cosmética vibracional y libros transformadores forman parte de esta curaduría.

La propuesta gastronómica estará centrada en alimentos conscientes, con opciones para todos los gustos y un ambiente pensado para compartir, nutrirse y conectar desde lo simple.

El valor de la entrada para los dos días es de $110.000 y se ofrecen descuentos especiales para quienes adquieran tres o más tickets. Las entradas pueden adquirirse directamente vía WhatsApp al +54 9 11 7639-2644, canal habilitado por el equipo de Origen para brindar información sobre promociones, medios de pago y gestión personalizada.

STANDRETT