¿Por qué vestirse bien es un acto de respeto? La teoría del ropero que explica nuestra civilización

Hay hombres que visten para el momento y hombres que visten para la eternidad. Will Durant, ese genio de la historiografía que junto a su mujer Ariel nos regaló los once tomos de La historia de la civilización, pertenecía a una estirpe hoy casi extinta: la del intelectual que entiende que el pensamiento riguroso exige, por cortesía mínima, una presencia impecable.

Si nos sumergimos en sus textos, descubrimos que para Durant la moda no era algo superficial, sino el lenguaje visual de las épocas. En sus descripciones sobre la Florencia renacentista o la Francia de Luis XIV, no sólo narra guerras o tratados; disecciona el peso de una seda, el drapeado de una toga o la rigidez de una gola española con la precisión de un sastre. Para él, la vestimenta era determinante para el destino de las naciones.

El Renacimiento: El despertar del individuo

Antes de llegar al absolutismo francés, Durant se detiene en la Florencia de los Médici. Allí, el historiador detecta el nacimiento del “sujeto moderno” a través de su guardarropa. Nos habla de una Italia que abandona la túnica medieval —que transmitía un mensaje de ser anónimo y sufriente— por el terciopelo carmesí, algo totalmente opuesto.

Lorenzo de' Medici (1449-92) rodeado de artistas, admirando el 'Fauno' de Miguel Ángel Archivo

Para Durant, el uso del color en el Renacimiento no era decorativo, sino un reclamo de la existencia. El paso de las sombras góticas, a los cortes en la prenda exterior para que asomara la seda o el lino, dejaban ver la camisa por debajo, que para él simbolizaba la apertura de la mente humana. Era la estética de la curiosidad: el hombre quería mostrar sus capas, su riqueza interior y su derecho al placer visual.

Versalles: El nacimiento del “Power Dressing”

Es en su tomo sobre “La Era de Luis XIV” donde la prosa de Durant se vuelve más interesante. El historiador analiza cómo el Rey Sol transformó el vestir en una herramienta de control político absoluto. La etiqueta no era una sugerencia; era una ley de gravedad social.

La arquitectura del estatus: Durant observa cómo el encaje o el punto de Francia no eran meros adornos, sino fronteras infranqueables. Un cuello mal almidonado o un bordado de baja calidad podían significar el destierro social. No existían los logos, la complejidad de un tejido era el único referente.

Durant observa cómo el encaje o el punto de Francia no eran meros adornos, sino fronteras infranqueables. Un cuello mal almidonado o un bordado de baja calidad podían significar el destierro social. No existían los logos, la complejidad de un tejido era el único referente. El taco rojo y la elevación moral: El famoso calzado carmín del monarca es interpretado por Durant no como un capricho, sino como una declaración de principios. El rojo, pigmento costoso y escaso, marcaba la distancia entre el soberano y el resto del mundo.

El famoso calzado carmín del monarca es interpretado por Durant no como un capricho, sino como una declaración de principios. El rojo, pigmento costoso y escaso, marcaba la distancia entre el soberano y el resto del mundo. La peluca allonge : Esa cascada de rulos infinitos que Durant califica como una “montaña de dignidad artificial”. En su análisis, el triunfo del artificio sobre la naturaleza marcaba el apogeo de una civilización que prefería la etiqueta a la improvisación.

Luis XIV, el rey Sol, hizo de las modas una herramienta de su poder político

El síntoma en el ropero: El alma de los imperios

En sus libros, Durant teorizaba que cuando una sociedad comienza a perder el interés por su vestimenta, está perdiendo el respeto por sí misma, es fuerte ¿no?.

Para él, el vestuario era el termómetro moral de un pueblo. Su análisis sobre la caída de los imperios suele comenzar, simbólicamente, en el guardarropa:

El paso de la toga griega —esa libertad de movimiento y pensamiento— a la pesadez de los brocados bizantinos no era solo un cambio de tendencia, sino el síntoma de un cambio en el alma del mundo.

Para Durant, la rigidez excesiva o la desidia absoluta en el vestir eran señales de una cultura que ya no sabía quién era. “La moda es una forma de libertad individual que busca desesperadamente un límite”, sugiere entre líneas, entendiendo que el estilo es el equilibrio perfecto entre el caos de la expresión personal y el orden de la tradición.

El mismo

Contrario a la opulencia que describía, Durant practicaba una estética de la resistencia. En su residencia de Los Ángeles, rodeado de sus miles de volúmenes, vestía con una pulcritud que hoy llamaríamos “atemporal” o “clásica”. Su uniforme de traje de lana en tonos grises y camisas de puño doble era su propia forma de lujo silencioso: una armadura que no buscaba el aplauso de la temporada, sino la validación.

Era un hombre que entendía el valor de la uniformidad intelectual. Vestir de forma predecible le permitía liberar su mente para la tarea titánica de resumir diez mil años de humanidad.

En última instancia, la “teoría del ropero” nos revela que vestirse bien es un acto de respeto hacia el otro. No es vanidad; es la cortesía visual que le debemos a quienes nos rodean, al espacio que compartimos y por supuesto para nosotros mismos.

Para el historiador, el cuidado en la apariencia era el termómetro de la salud moral de un pueblo: cuando dejamos de esforzarnos por vernos bien ante los demás, estamos admitiendo que el otro ya no nos importa lo suficiente, además de transmitir que nosotros también no nos estamos cuidando, aunque suene durísimo al final, la desidia en el vestir es el primer paso hacia la indiferencia social. Y a eso le agregaría que el descuido en el vestir suele ser el primer síntoma del descuido en el pensamiento.

Cada vez que elegimos una prenda, estamos escribiendo una línea en el libro de nuestra propia civilización Shutterstock

Cuando nos esforzamos por nuestra apariencia, estamos enviando un mensaje silencioso pero poderoso: “Vos sos importante, este momento es importante y la cultura que sostenemos juntos merece ser honrada”

Al leerlo hoy, su obra funciona como un espejo incómodo. Nos recuerda que cada vez que elegimos una prenda, estamos escribiendo una línea en el libro de nuestra propia civilización. Él eligió la permanencia; el corte clásico. Vos cuál elegís.

La autora es asesora de imagen @danisa_bevcic