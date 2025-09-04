Los 24 países más recomendados para jubilarse en el extranjero en 2025, según las condiciones climáticas y la calidad de vida

En pleno 2025, las personas que llegan a la etapa de jubilación tienen la oportunidad de elegir dentro de 24 países turísticos, culturales e históricos como alternativas para cambiar de residencia o disfrutar de una temporada de vacaciones. Según un estudio realizado por National Geographic y un informe elaborado por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el presente año países europeos como España, Italia y Alemania, así como destinos del continente asiático como Tailandia, son algunos de los destinos preferidos por los turistas.

Aunque los destinos descritos por la entidad mencionada con anterioridad son los más populares, existen diferentes opciones de viaje que se adaptan a todos los gustos y perfiles en el mundo, según lo publicado por la revista Forbes.

Europa

El continente europeo ofrece un total de trece destinos para los viajeros interesados en tener una experiencia en otro continente.

Países: Albania, Montenegro, Eslovenia, Grecia, Portugal, España, Italia, Francia, Austria, Irlanda, Chipre, Malta y Países Bajos.

Los países cuentan con una cultura diferente, buena sanidad médica y una buena estabilidad política que aseguran una prolongada estadía en el lugar.

Italia es uno de los países mas visitados por turistas Shutterstock

Latinoamérica y el Caribe

El continente sudamericano tiene un total de dos destinos, los cuales están destacados gracias a su diversidad cultural, paisajes y territorios que brindan la posibilidad de tener diferentes climas en un solo país.

Países: Argentina y Colombia.

Los territorios se destacan por tener gran riqueza natural y acceso a zonas costeras. Esto dependerá de la ciudad donde se quiera vivir o visitar.

Argentina está en la lista de países latinoamericanos Shutterstock

Norteamérica y Centroamérica

El continente norteamericano cuenta con seis países que conforman una estrategia territorial cercana a Estados Unidos, siendo uno de los territorios que ofrecen desde experiencias en zonas costeras, hasta una vida tranquila.

Países: Canadá, Costa Rica, República Dominicana, México y Panamá.

Los territorios presentan ciertos aspectos a tener en cuenta, como la presencia de fenómenos naturales que pueden afectar determinadas zonas del país, especialmente los que cuentan con áreas costeras.

Costa Rica figura entre los países de Centroamérica Redacción LA NACION

Asia

El continente asiático cuenta con tres destinos reconocidos, que ofrecen comodidad en cuanto a la económica y culturas tradicionales de la región.

Países: Tailandia, Malasia e Indonesia.

La belleza escénica de la naturaleza y la infraestructura es uno de los principales atractivos de vivir en estos países. También podrán experimentar diferentes tradiciones religiosas que se celebran en el territorio.

Tailandia es uno de los países mencionados en Asia Shutterstock

Cabe aclarar que, para desplazarse a uno de los destinos mencionados con anterioridad, los ciudadanos deberán verificar cuáles son los permisos necesarios para visitarlos, como puede ser la visa, o, en caso de querer residir en el país, contar con los documentos solicitados.