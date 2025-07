Los riesgos de tomar alcohol a medida que pasan los años

Beber es perjudicial para la salud a cualquier edad. Pero a medida que se envejece, los riesgos aumentan, incluso con la misma cantidad de alcohol.

El alcohol afecta prácticamente a todos los sistemas orgánicos del cuerpo, incluyendo los músculos y vasos sanguíneos, el sistema digestivo, el corazón y el cerebro, desarrolla Sara Jo Nixon, directora del Centro de Investigación y Educación sobre Adicciones de la Universidad de Florida. “Afecta especialmente a los adultos mayores, porque ya se observa cierto deterioro o impacto en esas áreas”.

“Existe un conjunto completamente diferente de factores de riesgo para la salud de los bebedores mayores”, afirma Paul Sacco, profesor de trabajo social de la Universidad de Maryland, Baltimore, quien estudia el consumo de sustancias y el envejecimiento. “Es posible que las personas no se den cuenta de que las bebidas que antes toleraban bien ahora afectan su cerebro y cuerpo de manera diferente”, añade.

El alcohol puede presentar nuevos problemas en la vejez, especialmente a partir de los 65 años, incluso para quienes beben de forma ocasional o poco frecuente. Los adultos mayores tienden a tener menos masa muscular y a retener menos agua en los tejidos en comparación con las personas más jóvenes, lo que puede aumentar la concentración de alcohol en sangre, según Aaron White, asesor principal del Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y el Alcoholismo. Esto significa que las personas mayores necesitan menos bebidas para sentirse intoxicadas y aumenta el riesgo de lesiones graves por caídas.

El alcohol puede presentar nuevos problemas en la vejez, especialmente a partir de los 65 años

Según la investigación de la Dra. Nixon, las personas mayores también presentan déficits en la memoria de trabajo con concentraciones de alcohol en sangre más bajas que los bebedores más jóvenes. En otro estudio de Nixon, algunos adultos mayores, en simulaciones de conducción, mostraron signos de deterioro después de consumir menos de una copa.

El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como demencia, diabetes, cáncer, hipertensión y cardiopatías. “Sin embargo, también puede empeorar el pronóstico de la mayoría de los adultos mayores que ya viven con enfermedades crónicas", afirma Aryn Phillips, profesora adjunta de política y administración de la salud en la Universidad de Illinois en Chicago, quien estudia el alcohol y el envejecimiento.

Las interacciones medicamentosas también influyen. Mezclar alcohol con medicamentos recetados que los adultos mayores suelen tomar, como los que se usan para tratar la diabetes o la hipertensión, puede reducir la eficacia de estos medicamentos o causar efectos secundarios perjudiciales, como úlceras o arritmias. Las benzodiazepinas, al combinarse con alcohol, pueden ralentizar la respiración y actuar como un potente sedante. Incluso los medicamentos de venta libre pueden ser peligrosos. La aspirina, que algunas personas mayores toman para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares (a pesar de sus posibles efectos secundarios), puede provocar hemorragia gastrointestinal grave, un riesgo que ya presentan las personas mayores, según Michael Wheeler, profesor de ciencias de la nutrición en la Universidad de Carolina del Este, que investiga la enfermedad hepática inducida por el alcohol.

Algunos adultos mayores también afirman que la resaca empeora con la edad. Si bien no existe evidencia científica sólida que lo respalde, la resaca puede parecer peor porque el alcohol puede exacerbar otros síntomas del envejecimiento, como la falta de sueño, explica el Dr. White.

Cómo reducir el riesgo

Los expertos afirmaron que el consumo de alcohol entre los adultos mayores parece haber aumentado en los últimos años, aunque es difícil rastrear las tendencias fuera de las encuestas autoadministradas. Una encuesta federal de 2023 reveló que el 12 % de los adultos mayores de 65 años (unos siete millones de personas en los Estados Unidos) reportaron haber consumido al menos cuatro o cinco copas seguidas durante el mes anterior.

Tras décadas de mensajes contradictorios sobre los daños y beneficios del alcohol para la salud, estudios recientes han dejado claro que ninguna cantidad de alcohol es buena. Aun así, el Dr. Sacco reconoce que “tomar tiene un significado para las personas”, y que moderarse o dejarlo por completo “es una decisión que debe tomarse en consulta con un médico y los seres queridos”.

Tras décadas de mensajes contradictorios sobre los daños y beneficios del alcohol para la salud, estudios recientes han dejado claro que ninguna cantidad de alcohol es buena Shutterstock

Pero ¿cuál es una cantidad “segura” de consumo de alcohol para las personas mayores? Es difícil de decir. Los estudios disponibles que intentan establecer exactamente cuánto alcohol se necesita para aumentar los riesgos para la salud en las poblaciones mayores utilizan diferentes parámetros de referencia para el consumo moderado, lo que dificulta llegar a un consenso. “Incluso como experto en este campo, comprendo la confusión”, afirma Wheeler.

Nixon recomienda que los adultos mayores de 65 años no consuman más de una bebida al día ni más de siete a la semana. (Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades definen el consumo moderado de alcohol para adultos de todas las edades como dos bebidas o menos al día para los hombres y una bebida o menos al día para las mujeres).

Todos los expertos enfatizaron que las personas mayores deben prestar mucha atención a la respuesta de sus cuerpos al alcohol y dejar de beber o reducir el consumo si sienten que les está afectando más física o cognitivamente.

“Si no se está acostumbrado a tomar actualmente, es mejor no empezar”, dice Phillips. Y si se bebe, sugiere ser honesto con el médico sobre el consumo y hacerlo en un entorno seguro, sabiendo que la tolerancia podría no ser la misma que antes.

“La respuesta no tiene por qué ser la abstinencia”, destaca Nixon. Pero el envejecimiento saludable probablemente no incluya múltiples copas al día para la mayoría de las personas.

Por Mohana Ravindranath.