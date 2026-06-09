Los riesgos para la salud por el alcohol se aceleran después de una bebida al día, según un estudio

NUEVA YORK.- Un estudio gubernamental sobre el alcohol publicado el martes concluyó que los riesgos para la salud comienzan con una sola bebida al día. El informe generó controversia tras provocar la reacción de la industria del alcohol.

Con una bebida al día, los investigadores hallaron que había un mayor riesgo de muerte prematura por una enfermedad o lesión directamente atribuible al alcohol, aunque era pequeño: uno de cada 1000 personas. Pero el riesgo de muerte prematura aumentó a uno de cada 25 para aquellos que consumían dos bebidas al día, un nivel considerado seguro durante mucho tiempo para los hombres, según el estudio, que fue publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

El Estudio sobre el Consumo de Alcohol y la Salud fue uno de los dos informes encargados durante la administración Biden para fundamentar una actualización de las pautas dietéticas de EE. UU.

El segundo informe, de un panel designado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, o NASEM, llegó a conclusiones distintas. Sugirió que el consumo moderado (hasta dos bebidas al día para los hombres y una para las mujeres) era más saludable que no beber, aunque señaló que el consumo moderado también estaba relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama. Algunos de los integrantes del panel tenían vínculos financieros con la industria del alcohol.

El hallazgo del segundo informe fue más aceptable para la industria del alcohol, que había tildado al Estudio sobre el Consumo de Alcohol y la Salud de ideológico y científicamente defectuoso, y dijo que había comunicado sus preocupaciones repetidamente a los funcionarios gubernamentales durante varios años.

Cuando la administración Trump finalmente emitió las nuevas pautas dietéticas en enero, aconsejó a los estadounidenses beber menos para mejorar la salud, pero omitió cualquier recomendación de límites diarios, en una desviación de años anteriores.

“Las nuevas pautas dietéticas dicen que consumir menos es mejor para su salud, pero no dicen qué significa consumir menos”, dijo Priscilla Martinez-Matyszczyk, una de las autoras del nuevo estudio y subdirectora científica del grupo de investigación sobre el alcohol en el instituto sin fines de lucro Public Health Institute. “Este estudio sí lo hace, y dice que no tomar más de una bebida al día es lo mejor para la salud, y que beber por encima de eso conlleva riesgos significativos”.

Una bebida estándar se define como 355 centímetros cúbicos de cerveza regular, 148 cc de vino o 45cc. de bebidas espirituosas destiladas.

En un editorial que acompaña al nuevo estudio, Robert M. Vincent, el exfuncionario que encargó el análisis, dijo que creía que fue despedido porque el informe produjo evidencia contraria a los intereses comerciales. Vincent perdió su trabajo como administrador asociado para la política de prevención y tratamiento del alcohol en la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias durante una reducción de personal el año pasado.

“Iba a costarle dinero a la industria del alcohol”, dijo Vincent. “No les gustó pasar de dos a una para los hombres, y no les gustó la mención del cáncer”.

Una vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a un pedido de comentarios sobre esa declaración.

El nuevo estudio, que se basó exclusivamente en datos de salud de Estados Unidos, analizó la relación entre el consumo promedio de alcohol y el riesgo de enfermedad o muerte por causas atribuidas directamente al consumo.

Las mujeres que consumían una bebida al día tenían más probabilidades de morir de cáncer de hígado o cáncer de mama que las mujeres que no bebían. Y con una bebida al día, tanto hombres como mujeres tenían un mayor riesgo de morir de cirrosis hepática, cánceres orales y esofágicos y lesiones, halló el estudio. Los riesgos continuaron aumentando con niveles más altos de consumo.

Consumir más de una bebida por vez se asoció con riesgos progresivamente más altos de cáncer de mama, enfermedad cardiovascular y lesiones.

El informe también halló que una bebida al día estaba asociada con un menor riesgo de diabetes en las mujeres y un menor riesgo de accidente cerebrovascular tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, el consumo excesivo ocasional anuló los efectos protectores contra el accidente cerebrovascular.

Una razón por la que los estudios llegaron a conclusiones tan diferentes es que, mientras el nuevo estudio examinó muertes por causas directamente atribuibles al alcohol, el informe de la NASEM encargado por el Congreso analizó las tasas generales de mortalidad de los bebedores moderados, incluidas muertes no relacionadas directamente con el alcohol.

Los críticos del informe de la NASEM dicen que las personas que beben con moderación suelen tener otros hábitos de vida saludables que contribuyen a su longevidad. El grupo de consumo moderado también incluía a muchas personas que consumían menos de dos bebidas al día. Ambos factores podrían hacer que los efectos en la salud del consumo moderado parezcan menos significativos de lo que podrían ser.

Ned Calonge, epidemiólogo en el Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado que dirigió el estudio de la NASEM, dijo que respaldaba sus conclusiones.

“La investigación sobre el alcohol es compleja y no me sorprende que distintos métodos produzcan resultados diferentes”, dijo Calonge, y agregó que los estudios de modelado como el Estudio sobre el Consumo de Alcohol y la Salud, que utilizan datos para estimar el riesgo de por vida de enfermedades y muertes causadas por el alcohol, también conllevan sesgos potenciales.

Al mismo tiempo, agregó: “No creo que nadie deba empezar a beber por razones de salud”.