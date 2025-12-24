Navidad: así se forma un payaso de hospital en la Argentina

“Fortaleza es una clown alegre, pero también insegura. Le gusta cuidar mucho a quienes quiere, a pesar de que es miedosa. Sobre todo, diría que lo que más busca es jugar y estar liviana", cuenta Vanina Sánchez, alumna en proceso de formación para ser payaso de hospital, sobre las características que definen a su alter ego.

Desde pequeña su vida giró en torno de un solo propósito: asistir a otros. Se formó como psicóloga y se especializó en niños y adolescentes. Luego se instruyó como coach ontológica, pero quiso probar algo nuevo. “Estaba mirando Instagram y, de repente, apareció un video con niños que estaban en hospitales y se reían a más no poder. Sentí un flechazo instantáneo, en cuestión de segundos todo me cerraba”, relata.

Se anotó en un seminario de introducción a la profesión de payaso de hospital, algo que, según reconoce, le era desconocido. La jornada, liderada por las directoras de la ONG Alegría Intensiva, la fascinó. A la semana ya se había apuntado en esa misma institución para formarse como clown de hospital.

Así son las visitas de los clowns a los hospitales ONG Alegría Intensiva

“Aprendí a vincularme con el juego y mi infancia. Me encontré con esa niña que tengo adentro”, revela sobre lo adquirido en este primer año que lleva cursando. “Ahí nos enseñan a salir de lo mental y del deber ser; a conectar con el cuerpo y las emociones”, añade.

A pesar de lo ampliamente divulgado que está el trabajo que hacen las ONGs, grupos de beneficencia y misioneros, profesionales retirados y voluntarios en los centros de salud, el payaso de hospital se distingue. Se trata de artistas que usan el arte clown para llevar alegría, reducir el miedo y transformar la experiencia hospitalaria de niños, adolescentes y sus familias, mejorando el ambiente y facilitando el proceso de curación.

En el caso de Alegría Intensiva −institución pionera en llevar a cabo esta labor en el país−, fueron Mariano Rozenberg y Andrés Kogan, ambos directores generales, quienes vieron el modelo en Brasil y España y no dudaron en traerlo a la Argentina. “Mariano me contactó, me contó la propuesta y caí en que era algo maravilloso. Era llevar arte a los hospitales”, explica Irene Sexer, actriz clown y directora del Centro de Formación de la ONG.

Los primeros pasos los dieron hace 17 años en el Hospital Garraham. En ese momento eran cinco artistas los que se lanzaban a la aventura de enternecer los corazones de los pequeños; hoy, los números aumentaron: ya son 25 los que forman parte del staff permanente, 80 los alumnos del Centro de Formación y, además, trabajan en los principales centros pediátricos de Buenos Aires.

En el caso de los alumnos, Sexer explica que tienen prácticas y observaciones profesionales después de cuatro años de formación. “Durante ese tiempo aprenden el lenguaje de la transformación de la realidad y de lo lúdico, que es el mismo que tienen los niños”, asegura.

En el caso de los payasos que integran el staff, se organizan para asistir dos veces por semana a distintos hospitales: visitan salas de espera y de internación. “No llevamos un show, ni una escena preparada. Vemos en el momento qué es posible hacer, cómo incentivar el juego, la improvisación y la transformación”, reconoce.

Los payasos que integran el staff permanente se organizan para asistir dos veces por semana a distintos hospitales ONG Alegría Intensiva

Sánchez tuvo su primera práctica intrahospitalaria semanas atrás. Allí, con emoción y muchas ganas de contagiar alegría, dio a conocer a Fortaleza. Llegar hasta ese punto, según sus palabras, no fue nada simple.

Otros de los hitos que Sánchez destaca es cuando cada alumno adquiere su nariz típica de payaso. Para la ocasión se hace una ceremonia simbólica en la que caen en la cuenta de que su alter ego payaso es una realidad.

La diversión y el crecimiento interno, manifiesta, no solo aparecieron en esa primera práctica hospitalaria, sino en el entrenamiento previo. “Entre compañeros nos divertimos, compartimos y nos sostenemos el uno al otro”, dice. Cita como ejemplo la vez que su profesora, Romina Amato, les pidió que llevaran una foto de su infancia y le hablaran a ese niño. “Hicimos todo un recorrido de quiénes somos y aprendimos a integrar todo: tanto lo lindo como lo feo”, relata. Ese traje que fue construyendo −y que asegura que no es un disfraz− pasó a estar con ella 24/7: “Fortaleza salía de las prácticas y aparecía cada vez más en mi vida personal”.

Vanina preparada para que el mundo conozca a Fortaleza Gentileza: Vanina Sánchez

Con una pollera larga con lunares y flores amarillas, unos zapatitos acharolados y su nariz roja, Fortaleza salió al mundo. De la mano de Amato como líder de la experiencia (su nombre de clown es Perla) vivió la magia del payaso: sacarle sonrisas a todo aquel que se cruzara por su camino.

Romina Amato (Perla) es una de las profesoras que forman clowns de hospital

En un contexto en el que las condiciones en las que se pueden encontrar los niños son conmovedoras, Perla y Fortaleza dejaron a sus intérpretes de lado. “Callé a Vanina y me conecté con disfrutar del juego con los chicos. No me di ni tiempo a pensar en algo malo o angustiante, si lo hubiera hecho, la cabeza me ganaba”, aclara.

Si se desea ser payaso de hospital, Sexer anticipa que no es necesario tener conocimiento previo del lenguaje clown. “Son cuatro años de formación y en el último se hacen puramente prácticas profesionales”, concluye.