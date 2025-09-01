Por qué es tan difícil para los jóvenes encontrar trabajo (y qué habilidades necesitan para tener éxito según un experto de LinkedIn)

Durante los últimos cinco años, LinkedIn les preguntó a casi medio millón de personas cómo se sienten con respecto a sus carreras profesionales. Este año, los resultados son contundentes: los jóvenes son mucho más pesimistas que todos los demás grupos de edad.

Al ver los titulares, no puedo culparlos. No dejo de leer historias sobre lo difícil que es para los recién graduados universitarios conseguir su primer empleo. Desde 2023, las ofertas de empleo para recién graduados cayeron más de un 35% en Estados Unidos, según algunas estimaciones. El 63% de los ejecutivos encuestados por LinkedIn admitió que es probable que la IA asuma algunas de las tareas que actualmente realizan los empleados de nivel inicial.

A modo de anécdota, veo estas tendencias reflejadas en el caso de mis propios hijos. A mi hijo de 25 años, que tiene un máster, le costó mucho encontrar trabajo. A su novia, que tiene dos másteres, le está costando encontrar un trabajo remunerado en su campo. Forman parte de la “generación del rechazo”, adultos jóvenes que envían cientos de currículums, solo para ser rechazados.

Todo parece muy diferente a como era hace apenas unos años, cuando mis hijos mayores empezaban sus carreras profesionales. Hay desacuerdos sobre hasta qué punto la IA tiene la culpa de esta situación, pero según los nuevos hallazgos de LinkedIn los trabajadores están preocupados: el 41% de los profesionales afirma que el ritmo al que están ocurriendo los cambios provocados por la IA está afectando a su bienestar.

Katty Kay y Aneesh Raman, ejecutivo de LinkedIn.

Quise hablar de todo esto con Aneesh Raman, director de oportunidades económicas de LinkedIn. Recientemente, Raman escribió un artículo de opinión para The New York Times sobre el colapso de la escalera profesional y lo que esto significa para los jóvenes.

En nuestra charla, dio muchos consejos prácticos sobre las habilidades que, en su opinión, necesitarán los jóvenes para tener éxito en los próximos años, y explicó por qué la trayectoria profesional ya no es tan previsible como antes. Lo que sigue es una versión editada de nuestra conversación.

—No dejo de ver titulares sobre la crisis de empleabilidad de los recién graduados universitarios. ¿Qué está pasando y qué importancia tiene?

—Es real y es muy significativa. Los trabajadores de nivel inicial y los recién graduados se enfrentan a una tormenta perfecta. Por un lado, está toda la incertidumbre del ambiente macroeconómico, que está afectando a la contratación, y por otro lado, se está empezando a notar la irrupción de la Inteligencia Artificial.

Todo ello está provocando, por ejemplo, que el desempleo entre los jóvenes y los recién graduados sea superior a la media nacional en EE.UU. La generación Z es la que se muestra más pesimista sobre su futuro entre todos los grupos de edad que encuestamos.

Pero este es un momento en el que estamos pasando de trayectorias profesionales estáticas a trayectorias profesionales más dinámicas. Es algo así como “el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos”, diría Charles Dickens. De verdad, creo que, si tuvieras que elegir un momento para empezar tu carrera profesional, este sería uno bastante bueno. A medida que la IA se desarrolla y atravesamos la disrupción y la transición hacia una nueva economía, habrá más opciones para las personas a la hora de construir sus carreras profesionales.

—¿Hay algunos graduados que estén sufriendo más que otros? Hace diez años, todos queríamos que nuestros hijos estudiaran Ciencias de la Computación. ¿Deberíamos ahora orientarlos hacia otros campos de estudio?

—La computación era y sigue siendo el ejemplo paradigmático de la economía del conocimiento. Pero la economía del conocimiento está llegando a su fin y estamos entrando en una nueva economía. El año pasado escribí un artículo de opinión en The New York Times con nuestros propios datos sobre este tema: el 96% del trabajo de un ingeniero de software es susceptible de ser realizado por la Inteligencia Artificial en el futuro próximo.

Esto no significa que el trabajo vaya a desaparecer, sino que cambia lo que significa ser un ingeniero informático. Empezamos a ver a los empleadores decir cosas poco paradigmáticas como: “Además de ese título de Ciencias Computacionales, ¿tienes de pronto estudios en Filosofía para poder ayudarme a pensar en las implicaciones éticas de lo que estoy creando?”.

El camino obvio solía ser: “Tengo el título, denme el trabajo”. Eso era estupendo si se tenía el título, pero no lo era tanto si no se podía pagar el título o si no se pertenecía a una comunidad privilegiada que te proporcionara una vía para obtenerlo. Ahora, decir “tengo el título” no significa gran cosa. Hay que explicar lo que eso significa.

Creo que los trabajos en ventas por menor, por ejemplo, empezarán a tener un valor que no tenían en la economía del conocimiento. Si puedes decir que trabajaste en un puesto en el que tuviste que demostrar resiliencia y adaptabilidad, esas son cosas que están buscando los empleadores. Somos personas con experiencias diferentes, con un tipo de energía y de resiliencia particular. Por eso nos van a contratar, y ser capaz de expresar articuladamente eso es algo que la gente puede controlar.

Aneesh Raman señala que ser capaz de demostrar articuladamente resiliencia o adaptabilidad es clave a la hora de conseguir un empleo. Getty Images

—Vi los resultados de una encuesta que hizo LinkedIn a 3000 ejecutivos en EE. UU. y el 63% de ellos creía que la IA absorbería las tareas de nivel básico. Entonces, a pesar de las buenas historias que cuenten sobre sí mismos, tal vez simplemente no vaya a haber esos trabajos de nivel básico porque las empresas se los van a dar a la IA.

—No lo sabemos. Pero sí sabemos que el mismo porcentaje en esa encuesta dijo que los empleados de nivel básico aportan ideas frescas y nuevas formas de pensar que son valiosas para el crecimiento empresarial. La misma generación que está teniendo dificultades para conseguir su primer empleo también es nativa de la IA y está aportando una visión completamente nueva de lo que las empresas deberían hacer de manera diferente para adaptarse a esta nueva economía.

Cuando surge un nuevo tipo de economía, y esto fue así cuando pasamos del trabajo agrícola al trabajo en fábricas, o de las fábricas a las oficinas, lo primero es la disrupción. Ahora mismo nos encontramos en esa situación. En LinkedIn, tenemos datos que indican que el 70% de los trabajos promedio habrán cambiado para 2030. Todos tendremos nuevos trabajos, incluso si no cambiamos de empleo. Pero también se crearán nuevos tipos de trabajos. Hace diez años, ser influencer no era un trabajo. Hace veinte años, científico de datos no era un trabajo.

Entonces, si eres un trabajador principiante, sí, en este momento estás a merced de las empresas que están haciendo cálculos cómo deben hacer la transición. Algunas empresas van a utilizar viejas fórmulas y pensarán que se trata de reducir el número de empleados. Otras se darán cuenta de que tenemos que incorporar a personas jóvenes para que nos ayuden a crear nuevas líneas de negocio y a pensar de forma diferente.

—¿Qué le dirías a un joven de 22 años que se está graduando de la universidad y tiene dificultades para encontrar trabajo, o a sus padres preocupados?

—Lo primero es ser pro-vos. La historia del trabajo, desde la primera revolución industrial, fue la historia de la tecnología en el trabajo, no de los seres humanos en el trabajo. Estuvimos formando a las personas para que sean gestores de tareas en torno a la tecnología. Ahora vamos a tener que darle la vuelta a eso y poner a los seres humanos en el centro del trabajo. Tenés que comprender realmente cuáles son tus curiosidades únicas y qué te motiva. Empezá a comprender cómo vas a llegar a un lugar en el que nadie te supere en ser vos mismo.

Por Katty Kay