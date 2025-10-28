¿Qué es el Text neck y cómo evitar el dolor en la columna cervical?

El término Text neck, también conocido como síndrome del cuello de texto, describe el dolor y rigidez cervical provocados por mantener la cabeza inclinada hacia adelante durante largos periodos al mirar el celular, la tableta o la computadora.

Con el aumento del uso de dispositivos electrónicos, este problema postural se ha vuelto una de las causas más comunes de dolor de cuello y espalda en adolescentes y adultos.

El Text neck no solo afecta los músculos del cuello, sino que también puede provocar dolor de cabeza, tensión en los hombros y, en casos severos, desalineación de la columna cervical.

Causas del Text neck

El cuello humano está diseñado para mantener la cabeza en posición recta, pero al inclinarla hacia abajo para mirar una pantalla, el peso que soporta la columna cervical aumenta considerablemente.

Esta postura repetida durante horas puede generar tensión muscular, compresión nerviosa y desgaste en las vértebras cervicales.

Uso excesivo del celular o tableta.

Postura inadecuada frente al ordenador.

Falta de pausas y estiramientos.

Músculos del cuello y espalda débiles.

Malas posturas al dormir o trabajar.

El cuello humano está diseñado para mantener la cabeza en posición recta Shutterstock

Síntomas del Text neck

Reconocer los síntomas a tiempo es clave para evitar complicaciones. Los signos más frecuentes del Text neck son:

Dolor o rigidez en la parte posterior del cuello .

. Tensión o espasmos en hombros y espalda alta .

. Dolor de cabeza frecuente (tipo tensional).

frecuente (tipo tensional). Hormigueo o entumecimiento en brazos o manos.

en brazos o manos. Dificultad para mover el cuello o mirar hacia los lados.

Si estos síntomas persisten, es recomendable acudir a un fisioterapeuta o especialista en columna cervical.

Cómo evitar el dolor en la columna cervical

Adoptar buenos hábitos en la postura y realizar ejercicios simples puede prevenir el Text neck y mejorar la salud de tu columna.

1. Mantén una postura ergonómica

Sostén el celular a la altura de los ojos .

. Mantén la espalda recta y los hombros relajados .

. Usa una silla ergonómica si trabajas muchas horas frente a la computadora.

2. Toma descansos frecuentes

Levántate y estira el cuello y los hombros cada 30–40 minutos. Haz movimientos suaves de rotación y estiramiento.

3. Fortalece la zona cervical

Realiza ejercicios que refuercen los músculos del cuello y la espalda alta. El yoga y el pilates también ayudan a mejorar la postura y reducir el dolor.