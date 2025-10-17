Bienestar Fest 2025: el cronograma de actividades, día por día, para que no te pierdas ninguna experiencia

El primer fin de semana de noviembre, el Hipódromo de Palermo será el epicentro de un evento sin precedentes: la primera edición del Bienestar Fest, una experiencia inmersiva que invita a pausar el piloto automático y sintonizar con aquello que muchas veces postergamos: el cuidado propio.

El uno y dos de noviembre, la sede se transformará en un oasis de movimiento, calma y descubrimiento personal, con clases breves de yoga, taichí, meditación, soundhealing, charlas sobre neurociencia, nutrición y más. Todo bajo una consigna clara: soltá, sentí, animate.

La propuesta, organizada por LA NACION junto a OSDE, busca inspirar a cada visitante a probar, fluir y, quizás, encontrar ese pequeño ritual que se convierta en un gran hábito de bienestar. La enorme pista central del Hipódromo de Palermo se transformará en un mapa de experiencias en el medio del verde: espacios para hacer ejercicios, descansar, disfrutar de un menú saludable, un paseo de compras y una zona chill musicalizada por el DJ y productor JAROC, de reconocida trayectoria en el ámbito de la escena electrónica nacional.

A continuación, la agenda completa día por día y hora por hora. Una guía pensada para que puedas armar tu recorrido y elegir aquellas propuestas que más te resuenen, te inspiren o simplemente te inviten a probar algo nuevo.

Sábado: día 1

11.30hs: Apertura de puertas.

Escenario Principal Flux

12hs: Activate. “Salud, el nuevo lujo”, con Daniel Tangona , coach profesional y entrenador personal capacitado en Yale y Harvard en los Estados Unidos. A su vez, Agustín Carmuega dará una clase de Animal Flow, y la experiencia coronará con una sesión de Static Dance con Sofi Lofi .

“Salud, el nuevo lujo”, con , coach profesional y entrenador personal capacitado en Yale y Harvard en los Estados Unidos. A su vez, dará una clase de Animal Flow, y la experiencia coronará con una sesión de Static Dance con . 13hs: Yoga Flow by Curflex. Una práctica dinámica que combina respiración y movimiento en secuencias fluidas.

Una práctica dinámica que combina respiración y movimiento en secuencias fluidas. 14hs: Stretching by OSDE . Una pausa activa para elongar, soltar tensiones acumuladas y recuperar movilidad. Movimientos suaves y guiados para despertar el cuerpo, mejorar la postura y reconectar con la respiración.

. Una pausa activa para elongar, soltar tensiones acumuladas y recuperar movilidad. Movimientos suaves y guiados para despertar el cuerpo, mejorar la postura y reconectar con la respiración. 15hs. Sesión de biohacking y neurolongevidad por Marcos Apud , especialista en bienestar integral, para incorporar hábítos para potenciar tu vida y tu cerebro.

por , especialista en bienestar integral, para incorporar hábítos para potenciar tu vida y tu cerebro. 16hs: Sesión de movimiento by Rexona. Una invitación a soltar estructuras y conectar con el cuerpo desde la intuición; activar la energía vital y habitar el cuerpo desde el disfrute.

Sesión de movimiento by Rexona. Una invitación a soltar estructuras y conectar con el cuerpo desde la intuición; activar la energía vital y habitar el cuerpo desde el disfrute. 17hs: Intención en movimiento por Dafne Schilling , creadora de un método que busca conectar a las personas con sus emociones a través del movimiento.

, creadora de un método que busca conectar a las personas con sus emociones a través del movimiento. 18hs: Show musical por Zoe Gotusso.

Espacio Inspiración

12.30hs: Meditación para manejar la ansiedad por Pinky Zuberbühler, nutricionista que creó Nutrición del Alma y se focaliza en sanar la relación que tenemos con la comida mediante un proceso de observación de nuestras emociones, pensamientos y actos.

nutricionista que creó Nutrición del Alma y se focaliza en sanar la relación que tenemos con la comida mediante un proceso de observación de nuestras emociones, pensamientos y actos. 13.30hs: Showcooking con la cocinera Karina Gao . Un espacio donde cocinará una sorpresa saludable

. Un espacio donde cocinará una sorpresa saludable 14hs: Sesión para atraer abundancia por Paula Echeverría, especializada en terapia transformacional rápida (TTR), método que utiliza la hipnosis y promete romper patrones del cerebro en una sesión logrando cambios profundos y sostenibles.

especializada en terapia transformacional rápida (TTR), método que utiliza la hipnosis y promete romper patrones del cerebro en una sesión logrando cambios profundos y sostenibles. 14.30hs: Terapia postural holística (TPH) , el método que sigue Manú Ginóbili y Pepe Sanchez que mejora la postura y alivia los dolores de espalda, con Nacho Monti, su creador.

, el método que sigue Manú Ginóbili y Pepe Sanchez que mejora la postura y alivia los dolores de espalda, con su creador. 15.30hs : Vivir libres de estrés, prácticas para reconectar con el presente . Gaby Piccoli, autora de Del Autosabotaje al Autosalvataje - Manual de desbloqueo cuántico generará una experiencia para crear puentes que expandan la conciencia para reconectar con la intuición sin dejar de lado la lógica.

: . Gaby Piccoli, autora de - Manual de desbloqueo cuántico generará una experiencia para crear puentes que expandan la conciencia para reconectar con la intuición sin dejar de lado la lógica. 16.30hs: Tips para dormir bien y descansar con Pablo Ferrero, también conocido como Dr. Sueño , dedicado hace más de 20 años a estudiar cómo la forma en la que dormimos impacta en nuestra salud.

también conocido como , dedicado hace más de 20 años a estudiar cómo la forma en la que dormimos impacta en nuestra salud. 17.30hs: “Qué cambiar de tu rutina para vivir mejor” con Dr. Conrado Estol, uno de los neurólogos más reconocidos del país, referente en salud y bienestar y presidente de la Asociación Argentina de Salud, Calidad de Vida y Longevidad.

Zona Chill

12.30hs: Conectá con la música con DJ. Jaroc , cuya creación está marcada por el Minimal, el Downtempo y el Progressive House.

Conectá con la música con , cuya creación está marcada por el Minimal, el Downtempo y el Progressive House. 13.30-14hs: Animate a meditar y a conectar con el arte por PAE . La facilitadora de bienestar Tere Prieto y Roo Battaglini , artista visual guiarán un espacio para pausar, cerrar los ojos y volver al eje. Se propone calmar la mente y habitar el momento presente.

. La facilitadora de bienestar , artista visual guiarán un espacio para pausar, cerrar los ojos y volver al eje. Se propone calmar la mente y habitar el momento presente. 14.30hs: Práctica de reflexología biodeco con Paula Regazzoni, reflexóloga holística que asegura que mediante técnicas de movilizaciones energéticas se logra el equilibrio perfecto del organismo.

reflexóloga holística que asegura que mediante técnicas de movilizaciones energéticas se logra el equilibrio perfecto del organismo. 15.30hs: Cómo trabajar nuestra autoestima y la de nuestros hijos por Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres, y Sofía Chas, su hija, licenciada en orientación familiar. Este año publicaron su libro Me descubro a diario, donde hablan de la crianza, la pubertad y sus dificultades.

por psicóloga especializada en orientación a padres, y su hija, licenciada en orientación familiar. Este año publicaron su libro donde hablan de la crianza, la pubertad y sus dificultades. 16.30hs: Sesión de cuencos tibetanos por Laura Muller . Una experiencia sonora y vibracional para entrar en estado de profunda relajación, equilibrar el sistema nervioso, calmar la mente y armonizar la energía.

. Una experiencia sonora y vibracional para entrar en estado de profunda relajación, equilibrar el sistema nervioso, calmar la mente y armonizar la energía. 17.30hs: Conectá con la música con DJ. Jaroc, cuya creación está marcada por el Minimal, el Downtempo y el Progressive House.

Isla Zen

13.30hs: Taichi. Federico Vila, instructor de Chen tai ji quan discípulo formal del maestro Chen Zijun enseñará ejercicios para quienes quieran inicarse en la actividad.

Taichi. Federico Vila, instructor de Chen tai ji quan discípulo formal del maestro Chen Zijun enseñará ejercicios para quienes quieran inicarse en la actividad. 15.30hs: Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo a cargo de Vicky Salguero, la creadora del programa de transformación personal Shamanic & Healing Program .

la creadora del programa de transformación personal . 17.30hs: Pausa consciente y limpieza con sahumos por Pilar Pose, formada en mindfulness, meditación y habilidades interpersonales en la Universidad de Stanford en Estados Unidos; y Uriel Santos (Sagrada Madre), especializado en la sanación a través de la defumación y la limpieza energética.

Isla 1 by MEGATLON

12hs: E - Funcional. Rutinas que combinan fuerza, coordinación y resistencia.

Rutinas que combinan fuerza, coordinación y resistencia. 13hs: Zumba. Una clase que fusiona coreografías fáciles con música latina para elevar el ánimo y disfrutar sin presión.

Una clase que fusiona coreografías fáciles con música latina para elevar el ánimo y disfrutar sin presión. 14hs: Glute Training. Entrenamiento localizado y efectivo para fortalecer glúteos y tren inferior.

Entrenamiento localizado y efectivo para fortalecer glúteos y tren inferior. 15hs: Combat. Inspirado en artes marciales, combina golpes y patadas con música.

Inspirado en artes marciales, combina golpes y patadas con música. 16hs: Cardio Hiiit. Intervalos de alta intensidad que trabajan el cuerpo en poco tiempo, para acelerar el metabolismo y mejorar el rendimiento cardiovascular.

Intervalos de alta intensidad que trabajan el cuerpo en poco tiempo, para acelerar el metabolismo y mejorar el rendimiento cardiovascular. 17hs: Zumba. Una clase que fusiona coreografías fáciles con música latina para elevar el ánimo y disfrutar sin presión

Isla 2 by MEGATLON

12.30hs: Pilates . Trabajo consciente sobre el core, la postura y la respiración. Movimientos lentos y precisos que fortalecen desde adentro hacia afuera.

. Trabajo consciente sobre el core, la postura y la respiración. Movimientos lentos y precisos que fortalecen desde adentro hacia afuera. 13.30hs: Taichí . Disciplina milenaria que combina movimientos suaves, concentración y respiración.

. Disciplina milenaria que combina movimientos suaves, concentración y respiración. 14.30hs: Stretching . Elongación guiada para soltar rigidez muscular y mejorar la flexibilidad

. Elongación guiada para soltar rigidez muscular y mejorar la flexibilidad 15.30hs: Yoga . Una práctica integral para alinear cuerpo, mente y respiración.

. Una práctica integral para alinear cuerpo, mente y respiración. 16.30hs: Pilates. Trabajo consciente sobre el core, la postura y la respiración. Las actividades organizadas por Megatlon podría sufrir algunos cambios en los horarios.

DOMINGO: día 2

11.30HS. APERTURA DE PUERTAS

Escenario Principal Flux

12hs: “Habitar el cuerpo a través del yoga”, con Micaela Pichniy, mejor conocida como @Yoguilover , quien enseñará mediante asanas a calmar la mente y conectar con el momento presente.

, quien enseñará mediante asanas a calmar la mente y conectar con el momento presente. 13hs: Stretching by Osde , allí se realizarán ejercicios suaves y controlados para mejorar la flexibilidad, liberar tensiones musculares y favorecer la postura corporal.

, allí se realizarán ejercicios suaves y controlados para mejorar la flexibilidad, liberar tensiones musculares y favorecer la postura corporal. 14hs: 5 ritmos con Brenda Cohen , el espacio tendrá la finalidad de enseñar el poder del cuerpo en movimiento a través de distintas fases rítmicas que buscarán conectar cuerpo, mente y emociones.

, el espacio tendrá la finalidad de enseñar el poder del cuerpo en movimiento a través de distintas fases rítmicas que buscarán conectar cuerpo, mente y emociones. 15hs: Yogaflow by Curflex , se realizarán secuencias fluidas de posturas enlazadas con la respiración, promoviendo fuerza, equilibrio y flexibilidad.

, se realizarán secuencias fluidas de posturas enlazadas con la respiración, promoviendo fuerza, equilibrio y flexibilidad. 16hs: “A moverse” by Rexona contará con personal trainers que guiarán el ritmo de una serie ejercicios para tonificar durante una hora.

contará con personal trainers que guiarán el ritmo de una serie ejercicios para tonificar durante una hora. 17hs: Movimientos libres, tapping y ejercicios para elevar tu energía con Naty Franz , una de las gurúes del bienestar enseñará el método de liberación emocional que creó y que es furor en la comunidad wellness .

, una de las gurúes del bienestar enseñará el método de liberación emocional que creó y que es furor en la comunidad . 18hs: Show musical de Yami Safdie, la estrella pop del momento que cantará éxitos como En Otra Vida, Querida Yo y El Bolero.

Espacio Inspiración

12hs: “Claves para ser feliz en el trabajo” , un taller organizado por Movistar que dará Myriam Álvarez Iturre, líder visionaria y coach innovadora en gestión de personas, como speaker.

, un taller organizado por Movistar que dará Myriam Álvarez Iturre, líder visionaria y coach innovadora en gestión de personas, como speaker. 12.30hs: Sesión de respiración consciente con Julieta Rubinstein. Instructora del Método Wim Hof y del de respiración consciente “The Breath Act” (el acto de respirar), realizará una práctica de respiración consciente según el método Wim Hof. Una herramienta de liberación emocional que oxigena el cuerpo, calma la mente y expande la capacidad pulmonar.

Instructora del Método Wim Hof y del de respiración consciente “The Breath Act” (el acto de respirar), realizará una práctica de respiración consciente según el método Wim Hof. Una herramienta de liberación emocional que oxigena el cuerpo, calma la mente y expande la capacidad pulmonar. 13.30hs: Showcooking con Chantal Abad , la cocinera estrella de la televisión compartirá su mirada sobre la gastronomía como un camino hacia el equilibrio y el disfrute junto con recetas y tips de cocina.

, la cocinera estrella de la televisión compartirá su mirada sobre la gastronomía como un camino hacia el equilibrio y el disfrute junto con recetas y tips de cocina. 14.30hs: Sesión de Soundhealing con Belén Ortega. Sonidos y vibraciones de instrumentos como cuencos, gongs y campanas inducirán a los presentes en un profundo estado de relajación.

Sonidos y vibraciones de instrumentos como cuencos, gongs y campanas inducirán a los presentes en un profundo estado de relajación. 15hs: Aprendé a meditar con Nico Iglesias , psicólogo, instructor en meditación y autor del libro Meditación en zapatillas.

, psicólogo, instructor en meditación y autor del libro 15.30hs: “Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud” con el Dr. Facundo Pereyra. El médico especialista en Medicina Interna y Gastroenterología. dará una charla sobre cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud.

El médico especialista en Medicina Interna y Gastroenterología. dará una charla sobre cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud. 16.30hs: “Ikigai en acción” con Fer Niizawa. A través de reflexiones y ejercicios prácticos, el conferencista internacional y coach laboral mostrará cómo alinear el bienestar personal con los objetivos vitales y profesionales.

con Fer Niizawa. A través de reflexiones y ejercicios prácticos, el conferencista internacional y laboral mostrará cómo alinear el bienestar personal con los objetivos vitales y profesionales. 17.30hs: Recetas para vivir mejor y más tiempo con el Dr. Daniel López Rosetti. El reconocido especialista dará una charla donde explicará cómo cuidar el cuerpo, manejar el estrés y mejorar la calidad de vida de forma integral.

Zona Chill

12.30hs: Conectá con la música de DJ. Jaroc , pionero del Minimal, Downtempo y Progressive House.

Conectá con la música de , pionero del Minimal, Downtempo y Progressive House. 13.30hs: Cómo ganarle a la resistencia al cambio: emociones y manejo del estrés con María Roca. La doctora en psicología y coordinadora científica de la Fundación INECO, dará consejos para ganarle a la resistencia al cambio.

La doctora en psicología y coordinadora científica de la Fundación INECO, dará consejos para ganarle a la resistencia al cambio. 14.30hs: Yoga Facial con Carolina Winograd. Enseñará ejercicios y automasajes para tonificar los músculos del rostro, mejorar la circulación y relajar las tensiones faciales.

Enseñará ejercicios y automasajes para tonificar los músculos del rostro, mejorar la circulación y relajar las tensiones faciales. 15.30hs: Sesión de respiración inteligente para gestionar las emociones con Daniel Fersztand . El instructor del innovador Método DeRose demostrará con ejercicios como tener control emocional en segundos.

. El instructor del innovador Método DeRose demostrará con ejercicios como tener control emocional en segundos. 16.30hs: Animal Flow con Agustín Carmuega , se harán movimientos inspirados en los animales que combinan fuerza, movilidad y coordinación.

, se harán movimientos inspirados en los animales que combinan fuerza, movilidad y coordinación. 17.30hs. Conectá con la música ( DJ.Jaroc).

Isla Zen

13.30hs: Chi kung con Luciano Casalla, enseñará esta actividad que con movimientos suaves y conscientes combinados con la respiración equilibran la energía vital ( chi ).

enseñará esta actividad que con movimientos suaves y conscientes combinados con la respiración equilibran la energía vital ( ). 15.30hs: “Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo” con María Victoria Salguero , experta en crecimiento y evolución personal.

, experta en crecimiento y evolución personal. 16.30 hs: Entrenamiento ancestral: DeRose Method con Daniel Fersztand. Se practicarán técnicas de respiración, concentración, relajación y movimientos conscientes.

Se practicarán técnicas de respiración, concentración, relajación y movimientos conscientes. 17.30hs: Pausa consciente y limpieza con sahumos con Pilar Pose y Uriel Santos. Los especialistas realizarán un momento de conexión interior que se acompañará con el uso de sahumos para limpiar energías y renovar el ambiente.

Isla 1 by MEGATLON

12hs: E - Funcional: Rutinas que combinan fuerza, coordinación y resistencia. Adaptables a todos los niveles, pensados para mejorar la movilidad, la postura y la energía general del cuerpo.

Rutinas que combinan fuerza, coordinación y resistencia. Adaptables a todos los niveles, pensados para mejorar la movilidad, la postura y la energía general del cuerpo. 13hs: Zumba: Una clase que fusiona coreografías fáciles con música latina para elevar el ánimo, quemar calorías y disfrutar sin presión.

Una clase que fusiona coreografías fáciles con música latina para elevar el ánimo, quemar calorías y disfrutar sin presión. 14hs: Glute Training: Entrenamiento localizado y efectivo para fortalecer glúteos y tren inferior.

Entrenamiento localizado y efectivo para fortalecer glúteos y tren inferior. 15hs: Combat: Inspirado en artes marciales, combina golpes y patadas con música

Inspirado en artes marciales, combina golpes y patadas con música 16hs: Cardio Hiiit: Intervalos de alta intensidad que trabajan el cuerpo en poco tiempo, para acelerar el metabolismo y mejorar el rendimiento cardiovascular.

Intervalos de alta intensidad que trabajan el cuerpo en poco tiempo, para acelerar el metabolismo y mejorar el rendimiento cardiovascular. 17hs: Zumba: Una clase que fusiona coreografías fáciles con música latina para elevar el ánimo, quemar calorías y disfrutar sin presión.

Isla 2 by MEGATLON

12.30hs: Pilates: Trabajo consciente sobre el core, la postura y la respiración. Movimientos lentos y precisos que fortalecen desde adentro hacia afuera.

Trabajo consciente sobre el core, la postura y la respiración. Movimientos lentos y precisos que fortalecen desde adentro hacia afuera. 13.30hs: Taichi: Disciplina milenaria que combina movimientos suaves, concentración y respiración. Ideal para equilibrar cuerpo y mente, y cultivar la energía vital.

Disciplina milenaria que combina movimientos suaves, concentración y respiración. Ideal para equilibrar cuerpo y mente, y cultivar la energía vital. 14.30hs: Stretching: Elongación guiada para soltar rigidez muscular, mejorar la flexibilidad y regalarle al cuerpo una pausa activa y reparadora.

Elongación guiada para soltar rigidez muscular, mejorar la flexibilidad y regalarle al cuerpo una pausa activa y reparadora. 15.30hs: Pilates: Trabajo consciente sobre el core, la postura y la respiración. Movimientos lentos y precisos que fortalecen desde adentro hacia afuera.

Trabajo consciente sobre el core, la postura y la respiración. Movimientos lentos y precisos que fortalecen desde adentro hacia afuera. 16.30hs: Yoga: Una práctica integral para alinear cuerpo, mente y respiración. Ideal para despertar la energía, ganar flexibilidad y cultivar presencia. Las actividades organizadas por Megatlon podría sufrir algunos cambios en los horarios.

Los astros también serán parte de la jornada con el espacio Ohlalá! Astral, donde los más osados podrán consultar sobre su futuro a Sol Lisdero y su equipo de tarotistas. Pato Vidiella dará una charla sobre astrología.

El festival abrirá sus puertas a las 11.30 con experiencias que se extenderán hasta las 18.30. En caso de lluvia torrencial, se reprogramará para los días 28 y 29 de noviembre.