“Siento calor, pero no dolor”: cómo funciona la terapia con fuego para aliviar contracturas

“Siento calor, pero no dolor”, reconoce Iván Rey Olmos, deportista amateur de 27 años, al hablar de cómo percibe el cuerpo una sesión de terapia de fuego.

Aquejado por molestias musculares y contracturas recurrentes que los masajes tradicionales no solucionaban, un conocido le recomendó que probase con un método de origen chino que prometía distender rápidamente los dolores corporales. “Lo probé por primera vez hace seis meses y hasta ahora las veces que fui me quitó contracturas que no podía calmar ni con pastillas”, cuenta.

Si bien la medicina occidental no incluye a esta terapia asiática en su repertorio ni tampoco es tan popular como otros métodos terapéuticos alternativos, sus practicantes aseveran que cura el estrés, libera energía estancada, tensiones profundas y relaja muscularmente.

¿Qué es la terapia de fuego? 🔥

Es un método de tratamiento de la Medicina Tradicional China que se basa en la aplicación de calor intenso y breve sobre determinadas zonas del cuerpo, con el objetivo de “calentar” los meridianos del cuerpo y favorecer el movimiento del qi (energía) y de la sangre. Julio Daniel Guerrero, instructor en terapias integrales del Centro Juma Fitness, añade que combina los beneficios del masaje manual con la termoterapia profunda.

“Al activar las funciones de los órganos, nutrir la sangre y estimular la circulación sanguínea es posible eliminar factores patógenos y equilibrar el Yin y el Yang del organismo”, informa también el instituto naturópata MedChine, de Luxemburgo.

Sse basa en la aplicación de calor intenso y breve sobre determinadas zonas del cuerpo dotshock - Shutterstock

En la práctica, el fuego no tiene contacto directo con la piel, sino que el terapeuta lo que busca es generar una exposición breve al calor a través de las capas de material (generalmente toallones) que se colocan sobre el cuerpo. “Se encienden de forma segura”, asevera Guerrero.

Según se describe en el paper “Terapias de Fuego y Beneficios Naturales” publicado por el Centro de Estudios y Terapias Alternativas de Xanco, México, en una sesión el calor/fuego también surge de activos como aceites esenciales de hierbas que son colocados por encima de la piel para potenciar la relajación. “Tapamos al paciente de pies a cabeza para evitar que el fuego llegue a cualquier zona del cuerpo. Luego ponemos una de las toallas que asignaremos para prender fuego sobre los otros materiales que ya fueron puestos sobre el paciente, rociaremos alcohol con un atomizador y prenderemos fuego unos segundos”, informan.

“Así haremos unas 10 aplicaciones en las cuales cada vez que apaguemos el fuego haremos presiones sobre la espalda y la mezcla que se colocó hará que broten las propiedades de los activos”, continúan.

Algunos también promueven este método bajo el nombre de “masaje imperial de fuego” o “terapia de toallas de fuego”, a pesar de que emplean la misma metodología. Guerrero menciona a los siguientes como efectos comunes posteriores a la sesión:

Relaja la rigidez muscular de forma inmediata, por lo que su práctica podría ser beneficiosa para espaldas sobrecargadas.

Leve rojez temporal (hiperemia), que es la prueba visual de que la sangre está fluyendo y oxigenando los músculos.

Sensación de ligereza y calor residual que persiste por horas.

Activación del sistema nervioso para lograr una relajación total.

Sueño profundo debido a la liberación de endorfinas.

Bajo los toallones se aplican aceites esenciales y hierbas anyatachka95 - Shutterstock

Profundizando en sus beneficios, en el escrito previamente mencionado se destaca también que la terapia de fuego es capaz de mejorar la respuesta del sistema inmune al trabajar sobre el canal Du Mai —uno de los meridianos extraordinarios de la medicina china tradicional que va desde la zona pélvica hasta la cabeza— que es donde se conectan todos los paquetes neurovasculares.

Quizás el éxito de esta terapia no radique únicamente en el efecto del calor y los principios activos de los aceites esenciales. Vale la pena tener en cuenta que, desde tiempos remotos, el fuego ha ocupado un lugar especial en la vida humana. Las primeras comunidades lo utilizaban para sobrevivir (cocinaban, se calentaban y se protegían con él) y servía como punto de encuentro comunitario.

Las investigaciones incluso han demostrado que el parpadeo de las llamas puede desencadenar una respuesta de relajación capaz de disminuir la presión arterial, el ritmo cardíaco y aumentar la producción de serotonina, la hormona del bienestar.

¿Para someterse a la terapia de fuego se debe estar adolorido? Guerrero explica que “si bien es altamente efectiva para contracturas crónicas, dolores lumbares o musculares, la terapia funciona excelente como terapia preventiva y de bienestar”.

Respecto de la rigurosidad que debe tener el profesional a cargo, Guerrero añade que hay que asegurarse de que el terapeuta cuente con preparación y experiencia en el manejo de terapias térmicas y de bioseguridad para aplicar en el consultorio. “También es importante transmitirle al paciente calma, atención e intención durante la sesión”, enfatiza.

Por último, pero no menos importante, el kinesiólogo especializado en Tratamiento del Dolor con Acupuntura y Cuppings, Chung Yuan Fann, advierte que no se recomienda la aplicación de terapias que usen alcohol o fuego en embarazadas, pacientes con problemas cardíacos o presión arterial alta, afecciones renales, cuadros febriles o infecciones, lesiones en la piel y várices expuestas o problemas severos de circulación sanguínea.