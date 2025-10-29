La agenda del Bienestar Fest: clases de gym, meditación, tarot, compras, shows musicales, comida, charlas y más

Este fin de semana se hace la primera edición del Bienestar Fest en el Hipódromo de Palermo, el evento organizado por LA NACION junto a OSDE.

El plano del predio

El encuentro sin precedentes reúne a más de 50 referentes del bienestar y es ideal para quienes buscan probar en un mismo lugar diferentes disciplinas.

Las actividades se desarrollarán en cinco espacios en simultaneo y tienen una duración de media hora.

La agenda por día

Sábado: día 1

11.30hs: Apertura de puertas.

Escenario Principal Flux

12hs: Activate. “Salud, el nuevo lujo”. Daniel Tangona con Agustín Carmuega (Animal Flow) y Sofi Lofi (Ecstatic Dance).

13hs: Yoga Flow by Curflex. Nestor Martínez.

14hs: Stretching by OSDE. Agustina Echegoyen. .

15hs. Sesión de biohacking y neurolongevidad por Marcos Apud.

16hs: Sesión de movimiento con EL Rufián by Rexona.

17hs: Intención en movimiento por Dafne Schilling, 18hs: Show musical por Zoe Gotusso.

Espacio Inspiración

12.30hs: Meditación para manejar la ansiedad por Pinky Zuberbühler

13.15hs: Showcooking con la cocinera Karina Gao. 14hs: Sesión para atraer abundancia. terapia transformacional rápida (TTR) con Paula Echeverria

14.30hs: Terapia postural holística (TPH), el método que mejora la postura y alivia los dolores de espalda con Nacho Monti.

15.30hs: Vivir libres de estrés, prácticas para reconectar con el presente . Gaby Piccoli, autora de Del Autosabotaje al Autosalvataje - Manual de desbloqueo cuántico.

- Manual de desbloqueo cuántico. 16.30hs: Tips para dormir bien y descansar con Pablo Ferrero, también conocido como Dr. Sueño,

17.30hs: “Qué cambiar de tu rutina para vivir mejor” con Dr. Conrado Estol

Zona Chill

12.30hs: Conectá con la música con DJ. Jaroc, cuya creación está marcada por el Minimal, el Downtempo y el Progressive House.

13.30-14hs: Animate a meditar y a conectar con el arte por PAE con Tere Prieto y Romina Battaglini

14.30hs: Práctica de reflexología biodeco con Paula Regazzoni

15.30hs: Cómo trabajar nuestra autoestima y la de nuestros hijos por Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres, y Sofía Chas

16.30hs: Aprender a desaprender-neurosonido epigenética & autoregulación emocional con Laura Muller & Mariano Monzón.

17.30hs: Conectá con la música con DJ. Jaroc.

Isla Zen

13.30hs: Taichi. Federico Vila

15.30hs: Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo a cargo de Vicky Salguero.

17.30hs: Pausa consciente y limpieza con sahumos por Pilar Pose y Uriel Santos .

DOMINGO: día 2

11.30HS. APERTURA DE PUERTAS

Escenario Principal Flux

12hs: “Habitar el cuerpo a través del yoga”, con Micaela Pichniy, mejor conocida como @Yoguilover, 13hs: A moverse con Rexona. Maxi Santos y Daniela Nobrego

14hs: Stretching by Osde. Diego Real.

15hs: Yogaflow by Curflex. Nestor Martínez.

16hs: 5 ritmos con Brenda Cohen,

17hs: Movimientos libres, tapping y ejercicios para elevar tu energía con Naty Franz,

18hs: Show musical de Yami Safdie

Espacio Inspiración

12.30hs: Sesión de respiración consciente con Julieta Rubinstein.

13.30hs: Showcooking con Chantal Abad

14.30hs: Sesión de Soundhealing con Belén Ortega

con Belén Ortega 15.15hs: Bienestar laboral: del equilibrio a la armonía, un taller organizado por Movistar

15.30hs: “Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud” con el Dr. Facundo Pereyra.

16.30hs: “Ikigai en acción” con Fer Niizawa.

17.30hs: Recetas para vivir mejor y más tiempo con el Dr. Daniel López Rosetti.

Zona Chill

12.30hs: Conectá con la música de DJ. Jaroc

13.30hs: Cómo ganarle a la resistencia al cambio: emociones y manejo del estrés con María Roca.

14.30hs: Yoga Facial con Carolina Winograd.

15hs: Aprendé a meditar con Nico Iglesias, autor del libro Meditación en zapatillas.

15.30hs: Sesión de respiración inteligente para gestionar las emociones con Daniel Fersztand.

16.30hs: Animal Flow con Agustín Carmuega

17.30hs. Conectá con la música ( DJ.Jaroc).

Isla Zen

13.30hs: Chi kung con Luciano Casalla,

15.30hs: “Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo” con María Victoria Salguero,

16.30 hs: Entrenamiento ancestral: DeRose Method con Daniel Fersztand.

17.30hs: Pausa consciente y limpieza con sahumos con Pilar Pose y Uriel Santos.

Megatlon tendrá dos islas con profesores en las que dará glute trainning, e-funcional, cardio hiit, combat, pilates, streching, taichí, yoga

Conseguí tus entradas para el Bienestar Fest haciendo clic acá. Cuestan $20.000 y hay dos por uno con Club La Nación y Osde Más.

Los astros también serán parte de la jornada con el espacio Ohlalá! Astral, donde los más osados podrán consultar sobre su futuro a Sol Lisdero y su equipo de tarotistas. Pato Vidiella dará una charla sobre astrología.

Clave: qué hay que traer

*Tu botella de agua: habrá puestos de recarga

*Lona o mat para las actividades

*Sombrero o gorro

*Protector solar

*Repelente aunque en el predio habrá

*No vengas con tu mascota: no es petfriendly por temas que exceden a la organización

*Se suspende solo en el caso de lluvia torrencial

Preparate para disfrutar del día entero. Hay patio de comidas, espacio para tomar mates y disfrutar y reconectar con vos mismo. También un paseo de compras. El sábado cierra un show musical de Zoe Gotusso y el domingo, Yami Safdie.

