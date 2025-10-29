LA NACION

La agenda del Bienestar Fest: clases de gym, meditación, tarot, compras, shows musicales, comida, charlas y más

El evento organizado por LA NACION junto a OSDE se realiza en el Hipódromo de Palermo

Este será el escenario principal del Bienestar Fest
Este fin de semana se hace la primera edición del Bienestar Fest en el Hipódromo de Palermo, el evento organizado por LA NACION junto a OSDE.

El plano del predio
El encuentro sin precedentes reúne a más de 50 referentes del bienestar y es ideal para quienes buscan probar en un mismo lugar diferentes disciplinas.

Las actividades se desarrollarán en cinco espacios en simultaneo y tienen una duración de media hora.

La agenda por día

Sábado: día 1

  • 11.30hs: Apertura de puertas.

Escenario Principal Flux

  • 12hs: Activate. “Salud, el nuevo lujo”. Daniel Tangona con Agustín Carmuega (Animal Flow) y  Sofi Lofi (Ecstatic Dance).
  • 13hs: Yoga Flow by Curflex. Nestor Martínez.
  • 14hs: Stretching by OSDE. Agustina Echegoyen. .
  • 15hs. Sesión de biohacking y neurolongevidad por Marcos Apud.
  • 16hs: Sesión de movimiento con EL Rufián by Rexona.
  • 17hs: Intención en movimiento por Dafne Schilling, 18hs: Show musical por Zoe Gotusso.

Espacio Inspiración

  • 12.30hs: Meditación para manejar la ansiedad por Pinky Zuberbühler
  • 13.15hs: Showcooking con la cocinera Karina Gao. 14hs: Sesión para atraer abundancia. terapia transformacional rápida (TTR) con Paula Echeverria
  • 14.30hs: Terapia postural holística (TPH), el método que mejora la postura y alivia los dolores de espalda con Nacho Monti.
  • 15.30hs: Vivir libres de estrés, prácticas para reconectar con el presente . Gaby Piccoli, autora de Del Autosabotaje al Autosalvataje- Manual de desbloqueo cuántico.
  • 16.30hs: Tips para dormir bien y descansar con Pablo Ferrero, también conocido como Dr. Sueño,
  • 17.30hs: “Qué cambiar de tu rutina para vivir mejor” con Dr. Conrado Estol

Zona Chill

  • 12.30hs: Conectá con la música con DJ. Jaroc, cuya creación está marcada por el Minimal, el Downtempo y el Progressive House.
  • 13.30-14hs: Animate a meditar y a conectar con el arte por PAE con  Tere Prieto y Romina Battaglini
  • 14.30hs: Práctica de reflexología biodeco con Paula Regazzoni
  • 15.30hs: Cómo trabajar nuestra autoestima y la de nuestros hijos por Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres, y Sofía Chas
  • 16.30hs: Aprender a desaprender-neurosonido epigenética & autoregulación emocional con Laura Muller & Mariano Monzón.
  • 17.30hs: Conectá con la música con DJ. Jaroc.

Isla Zen

  • 13.30hs: Taichi. Federico Vila
  • 15.30hs: Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo a cargo de Vicky Salguero.
  • 17.30hs: Pausa consciente y limpieza con sahumos por Pilar Pose y  Uriel Santos .

DOMINGO: día 2

  • 11.30HS. APERTURA DE PUERTAS

Escenario Principal Flux

  • 12hs: “Habitar el cuerpo a través del yoga”, con Micaela Pichniy, mejor conocida como @Yoguilover, 13hs: A moverse con Rexona. Maxi Santos y Daniela Nobrego
  • 14hs: Stretching by Osde. Diego Real. 
  • 15hs: Yogaflow by Curflex. Nestor Martínez. 
  • 16hs: 5 ritmos con Brenda Cohen,
  • 17hs: Movimientos libres, tapping y ejercicios para elevar tu energía con Naty Franz,
  • 18hs: Show musical de Yami Safdie

Espacio Inspiración

  • 12.30hs: Sesión de respiración consciente con Julieta Rubinstein. 
  • 13.30hs: Showcooking con Chantal Abad
  • 14.30hs: Sesión de Soundhealing con Belén Ortega
  • 15.15hs: Bienestar laboral: del equilibrio a la armonía, un taller organizado por Movistar
  • 15.30hs: “Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud” con el Dr. Facundo Pereyra.
  • 16.30hs: “Ikigai en acción” con Fer Niizawa.
  • 17.30hs: Recetas para vivir mejor y más tiempo con el Dr. Daniel López Rosetti. 

Zona Chill

  • 12.30hs: Conectá con la música de DJ. Jaroc
  • 13.30hs: Cómo ganarle a la resistencia al cambio: emociones y manejo del estrés con María Roca.
  • 14.30hs: Yoga Facial con Carolina Winograd.
  • 15hs: Aprendé a meditar con Nico Iglesias, autor del libro Meditación en zapatillas.
  • 15.30hs: Sesión de respiración inteligente para gestionar las emociones con Daniel Fersztand.
  • 16.30hs: Animal Flow con Agustín Carmuega
  • 17.30hs. Conectá con la música ( DJ.Jaroc).

Isla Zen

  • 13.30hs: Chi kung con Luciano Casalla, 
  • 15.30hs: “Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo” con María Victoria Salguero,
  • 16.30 hs: Entrenamiento ancestral: DeRose Method con Daniel Fersztand.
  • 17.30hs: Pausa consciente y limpieza con sahumos con Pilar Pose y Uriel Santos.

Megatlon tendrá dos islas con profesores en las que dará glute trainning, e-funcional, cardio hiit, combat, pilates, streching, taichí, yoga

Conseguí tus entradas para el Bienestar Fest haciendo clic acá. Cuestan $20.000 y hay dos por uno con Club La Nación y Osde Más.

Los astros también serán parte de la jornada con el espacio Ohlalá! Astral, donde los más osados podrán consultar sobre su futuro a Sol Lisdero y su equipo de tarotistas. Pato Vidiella dará una charla sobre astrología.

Clave: qué hay que traer

*Tu botella de agua: habrá puestos de recarga

*Lona o mat para las actividades

*Sombrero o gorro

*Protector solar

*Repelente aunque en el predio habrá

*No vengas con tu mascota: no es petfriendly por temas que exceden a la organización

*Se suspende solo en el caso de lluvia torrencial

Preparate para disfrutar del día entero. Hay patio de comidas, espacio para tomar mates y disfrutar y reconectar con vos mismo. También un paseo de compras. El sábado cierra un show musical de Zoe Gotusso y el domingo, Yami Safdie.

Propaganda bienestar fest: viví la experiencia de estar bien
Preguntas frecuentes hacé clic acá.

Las imágenes del predio

El render del predio
El agua será protagonista
