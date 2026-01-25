Villa Traful: la pequeña aldea neuquina que invita a soñar, en plena transformación   

En el corazón del Parque Nahuel Huapi y rodeada de bosques, Villa Traful vive este año lo que podría ser el último verano de la primera parte de su vida. Extendida a orillas de un lago de aguas asombrosamente cristalinas, la pequeña villa ha sido hasta ahora un destino reservado a los viajeros más aventureros, que no temen transitar un camino de ripio que se interna en un bosque profundo. Pero con la futura terminación de las obras de pavimentación en curso, la pequeña aldea se va acercando cada vez más a la mundialmente famosa Ruta de los Siete Lagos.

Esta ruta, de los Siete Lagos o nueve, si se consideran las variantes incorporadas en los últimos años, es uno de los circuitos escénicos más reconocidos de Sudamérica y una de las “marcas registradas” del turismo patagónico. Une Villa La Angostura con San Martín de los Andes a lo largo de poco más de cien kilómetros que suelen recorrerse sin apuro, obligados por la cantidad de miradores y desvíos que impone el paisaje.

Villa Traful se convirtió en el destino argentino con mayor crecimiento en búsquedas vinculadas a viajes y vacaciones Gentileza

Lagos de origen glaciario, bosques andinos, montañas y ríos conforman un trayecto que sorprende en cada curva e invita a detenerse una y otra vez. Ese mismo trazado guarda extensiones laterales que funcionan como “yapas” del viaje principal: destinos señalizados, accesibles, pero que muchas veces quedan fuera del ritmo del turismo más estructurado o punto a punto. Villa Traful fue durante años uno de ellos.

En diciembre pasado, sin embargo, la localidad tuvo un inesperado momento de visibilidad: se convirtió en el destino argentino con mayor crecimiento en búsquedas vinculadas a viajes y vacaciones, según datos de Google. El fenómeno volvió a poner en primer plano a esta aldea patagónica, que hasta hace poco se mantenía al margen de las rutas más transitadas.

Este verano, en simultáneo con su cumpleaños número 90, podría ser el último en que Traful se muestre tal como fue durante años: una villa pequeña, de ritmo lento, reflejada en un lago tan diáfano que funciona como un espejo natural, y conocida por ofrecer experiencias singulares, entre ellas la navegación sobre un bosque sumergido.

La Villa Traful de los habitués, de los pobladores que abrieron los primeros hospedajes y servicios, está destinada a transformarse en los próximos años. La inversión sostenida en la pavimentación de la RP 65 apunta a integrar definitivamente a la localidad al circuito de la Ruta de los Siete Lagos y a consolidarla como un nuevo polo turístico del sur neuquino, en diálogo con Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

El Río Pichi Traful en Villa Traful Shutterstock

La ruta bordea primero el lago Traful y ofrece algunas de las vistas panorámicas más abiertas de la región. Más adelante, el paisaje cambia de manera abrupta: el bosque patagónico cede paso a la estepa en pocos kilómetros. El camino sigue entonces el valle del río Traful hasta su desembocadura en el Limay.

El nombre no es casual: Traful proviene del mapudungun y refiere a la idea de unión o confluencia, una referencia directa al encuentro de los cursos de agua. En ese punto, la RP 65 empalma con la Ruta 237, que permite continuar hacia Bariloche atravesando el Valle Encantado, otro de los recorridos escénicos del norte patagónico.

El circuito puede iniciarse tanto desde San Martín de los Andes como desde Villa La Angostura o Bariloche, combinando tramos de las rutas 40, 65 y 237. Hacia el norte, el viaje atraviesa extensiones de estepa hasta Junín de los Andes, puerta de acceso al volcán Lanín.

Si el objetivo no es sumar kilómetros, sino quedarse, Villa Traful ofrece suficientes razones para pasar varios días. Uno de sus rasgos más citados es el clima tranquilo del pueblo, donde la escala humana sigue marcando el pulso. Las actividades van desde una caminata matinal por la costanera hasta senderos que se internan en el bosque y conducen a cascadas, miradores o pequeñas playas lacustres.

La costanera es el paseo más accesible y cotidiano. Más allá del cartel que identifica al pueblo –convertido en un punto habitual para fotos–, el recorrido se abre en una sucesión de bancos y claros desde los que el lago se presenta con distintos tonos según la luz y el clima. Durante años, este paseo fue parte de la rutina diaria de vecinos y visitantes frecuentes, mucho antes de que el destino comenzara a ganar visibilidad.

La gastronomía acompaña ese ritmo: al mediodía, trucha patagónica; por la tarde, una picada frente al lago. El menú puede variar, pero el paisaje se mantiene como constante, con un silencio apenas interrumpido por el viento o el movimiento del agua.

El lago Traful, de origen glaciario, guarda uno de los atractivos más singulares de la Patagonia. Se trata del bosque sumergido Shutterstock

El lago Traful, de origen glaciario, guarda uno de los atractivos más singulares de la Patagonia. Se trata del bosque sumergido. Un deslizamiento de tierra ocurrido a mediados del siglo XX hizo que un conjunto de coihues cayera de pie dentro del agua. Las bajas temperaturas permitieron su conservación casi intacta. Hoy es posible navegar sobre las copas de esos árboles, visibles bajo la superficie, en una escena que combina precisión geológica y rareza visual.

Pero no es el único punto de interés. En los alrededores del lago y en algunos senderos menos transitados se conservan sitios con pinturas rupestres, testimonio de los pueblos originarios que habitaron la zona siglos antes de la creación del parque nacional. También hay pequeñas grutas naturales vinculadas a relatos de navegantes y pescadores, y miradores como el del Viento o las Lagunas Mellizas, que amplían el abanico de recorridos posibles.

Villa Traful es, además, un destino elegido por pescadores deportivos, en particular los mosqueros, que encuentran en ríos como el Pichi Traful un escenario propicio para una práctica reglamentada y con devolución. A esto se suman actividades lacustres como kayak, stand up paddle y buceo.

La partida de nacimiento de Villa Traful indica que el próximo 30 de noviembre cumplirá 90 años. Pero este rincón de cielo, bosque y lago, que hoy asoma a una transformación tras décadas de intimidad, seguirá ofreciendo en sus paisajes infinitos un instante de eternidad.