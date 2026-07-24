A punta de pistola le robaron el auto, pero como no podían arrancar, le exigieron que explicara cómo se ponían los cambios

El vecino sacaba las herramientas del baúl de su automóvil para llevarlas a su casa. Había tomado la precaución de estacionar en la puerta de su vivienda. Faltaban pocos minutos para las 17, cuando tres delincuentes armados descendieron de un Volkswagen Up negro y amenazaron con matarlo.

Los asaltantes se movieron con la seguridad de que ningún policía llegaría al lugar para detenerlos. Durante un minuto y veinte segundos los delincuentes fueron los dueños de la vida del vecino. Le apuntaron con sus armas en la cabeza, dispararon al aire para amedrentarlo, le metieron las manos en los bolsillos para quitarle el celular y le sacaron la campera.

Después que el vecino les entregó las llaves de su Peugeot 207, abordaron el rodado, pero no pudieron ponerlo en marcha. Entonces los delincuentes bajaron del vehículo, lo obligaron a tirarse al piso a que les explicara cómo se ponían los cambios de automóvil.

Los segundos pasaban y los ladrones no podían poner en marcha el vehículo. Con cada momento que transcurría sin que lograran arrancar el rodado, aumentaba la violencia que los asaltantes ejercían sobre el propietario.

En esa espiral de violencia, los malvivientes blandían sus armas y apuntaban al vecino y al cualquier habitante de la cuadra que intentara defender a la víctima.

Bernal: las imágenes de un robo piraña

Ningún policía apareció. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, el asalto ocurrió anteayer en Ameghino al 1700, en el barrio La Cañada, de Bernal, a ocho cuadras de la comisaría 5° de Quilmes.

Con la explicación del vecino, los ladrones lograron arrancar el automóvil y huyeron. El vehículo fue abandonado y el propietario lo encontró y lo recuperó al día siguiente. Pero los asaltantes todavía no fueron detenidos.

No se trató de un episodio aislado en la zona. Uno de los episodios que causó mayor conmoción fue el homicidio del repartidor Danilo Marcieri, de 20 años, asesinado de dos balazos por un grupo de delincuentes que le robaron la moto que usaba para trabajar. El sangriento episodio ocurrió en el cruce de Zapiola y calle 162, a tres cuadras del lugar donde ayer asaltaron al dueño del vehículo.

El repartidor fue atacado en febrero de 2023 por tres asaltantes que lo interceptaron cuando entregaba un pedido. La investigación por el homicidio de Danilo tiene dos sospechosos detenidos.

Ambos acusados habían sido apresados una hora después del asesinato a pocas cuadras del lugar en el que mataron a Danilo.

En diciembre de ese año, tampoco había policías en la esquina de Calchaquí y Jujuy, cuando un grupo de ladrones interceptó a Hernán Damián Costa, de 49 años, para robarle la moto.

Ante decenas de vecinos que, minutos después de las 16, caminaban por la zona donde hay dos paradas de colectivos, un bar, una clínica y varios locales comerciales, uno de los asaltantes mató de un balazo a Costa.

El homicidio ocurrió a no más de seis cuadras del lugar donde habían matado a Danilo, también para robarle la moto y muy cerca de la cuadra en la que, anteayer atacaron al vecino para robarle su automóvil.

Un mes antes, a veinte cuadras del lugar en el que fue asesinado Costa, en la esquina de Braggio y calle 183 mataron a José María Acuña, de 71 años. El móvil del homicidio fue el robo del celular. Regresaba a su casa después de haber concurrido a una agencia de lotería y quiniela.

El lugar en el que, anteayer, asaltaron al automovilista está a la vuelta de la escuela N° 48 y a una cuadra de la casa, en la que pasaron su infancia los hermanos Diego y Gabriel Milito.