Asesinaron a un barrabrava de Colón y hay temor por posibles venganzas

SANTA FE.- La violencia armada entre dos grupos de barrabravas del club Colón sumó otra víctima mortal y genera expectativa porque lo que podría ocurrir el domingo próximo cuando el equipo sabalero reciba a Chaco For Ever por una nueva fecha de la Primera Nacional.

En un enfrentamiento armado, ocurrido ayer a la tarde, a pocas cuadras del estadio del barrio Centenario, al sur de la ciudad, un joven de 29 años, que tendría vinculación con Los de siempre, el sector que disputa con La Negrada el control de la tribuna y otros negocios afines, fue asesinado a balazos.

La víctima fue identificada como Leandro Fuentes, alias El tucumano, de 29 años, quien conducía su automóvil cuando fue atacado a tiros por dos personas que se trasladaban en una moto.

Como consecuencia del ataque, Fuentes perdió el control del vehículo, que chocó contra otros autos estacionados. El tucumano fue trasladado por personal del servicio médico provincial al Hospital Provincial Doctor José María Cullen, donde, a pesar de los esfuerzos de los médicos del servicio de guardia, falleció.

La represalia no se demoró: anoche, pasadas las 21, hubo otros hechos violentos en el barrio, como un ataque armado a una vivienda y el intento de incendio de otra.

Los agresores estarían identificados por testigos y están siendo buscados por la policía de esta capital.

El ataque

Según informaron fuentes de la investigación, todo comenzó ayer, minutos antes de las 13, en Vera Mujica y Bolívar, al sur de la ciudad y del estadio sabalero, una zona identificada históricamente como territorio de la facción Los de Siempre.

A esa hora y por ese lugar circulaba el automóvil Suzuki Fun conducido por Fuentes, quien iba acompañado por un amigo. En forma repentina aparecieron dos hombres en una moto de alta cilindrada quienes iniciaron el ataque con armas de fuego.

Si bien no hubo confirmación policial, vecinos de la zona indicaron que se habría registrado un tiroteo, tras lo cual el auto chocó contra otros vehículos estacionados en las inmediaciones, mientras los atacantes emprendían la fuga por las calles internas del barrio.

De inmediato, el acompañante de El tucumano comenzó a pedir ayuda y se habría comunicado con el número de emergencias 911 solicitando la atención médica.

A los pocos minutos, el barra fue trasladado hasta el hospital público donde minutos después de su ingreso se comunicó el fallecimiento. Había recibido un impacto mortal en el tórax, comentaron fuentes médicas.

Fuentes era oriundo de Santo Tomé, una ciudad vecina a la capital provincial.

Pocoas horas después del crimen, se registró un violento ataque a balazos contra una vivienda ubicada en O’Higgins al 3400, a pocas cuadras del estadio de Colón y a pocos metros del lugar del ataque mortal. El domicilio atacado pertenecería al presunto tirador.

En la escena del ataque , los peritos policiales secuestraron más de 10 vainas servidas.

Los investigadores policiales sostienen que el trasfondo del crimen responde a un ajuste de cuentas enmarcado en las disputas internas por el control de la barra brava rojinegra.

El caso, que entiende el Ministerio Público de la Acusación, genera inquietud entre los funcionarios de la seguridad deportiva ya que las dos facciones de la barra brava asistirán al estadio el próximo domingo cuando,a partir de las 15.30, Colón reciba a Chaco For Ever, por el torneo de la Primera Nacional.