Una niña de dos años murió en Villa Gesell e investigan a su madre

Investigan la muerte de una niña de dos años en Villa Gesell cuya madre fue absuelta en el pasado por la muerte de otras dos hijas y perdió la tenencia de otros cuatro.

De acuerdo a lo consignado por el Diario La Capital, el lunes pasado la menor identificada como Isabella fue trasladada de urgencia al Hospital Arturo Illia e ingresó con un cuadro grave de una presunta broncoaspiración donde murió horas más tarde. Según la versión de la madre, la pequeña entró en crisis respiratoria mientras tomaba la mamadera.

La nena murió en el hospital municipal de Villa Gesell

Tras el fallecimiento de la niña, las autoridades del centro médico avisaron a la policía. En la causa caratulada “averiguación de causales de muerte” intervino el fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFI N°4 de Pinamar.

Mientras la fiscalía espera el resultado de la autopsia, los investigadores reactivaron los antecedentes de la madre, sobre quien pesaban denuncias previas por la pérdida de la tenencia de otros hijos debido a presunto maltrato y un entorno familiar disfuncional.

Un inquietante prontuario

El caso de la muerte de Isabella cobró un giro al confirmarse que la madre de la menor es Lucía Sosa, la mujer que en 2018 fue juzgada y absuelta por los tribunales de Mar del Plata tras haber permanecido dos años en prisión preventiva, acusada por el presunto homicidio y abuso de su hija de 11 meses.

Antes de ser arrestados en 2016, generó inquietud en la Costa Atlántica la repentina fuga y desaparición de la pareja. La policía los buscó por varios días mientras permanecían ocultos en diversos campos de la zona. Una semana después, ya sin recursos, se entregaron y defendieron su inocencia.

Tanto ella como su entonces pareja estuvieron tras las rejas hasta 2018 cuando un tribunal determinó que no existían pruebas para condenarlos y que no se comprobaron los delitos.

En aquel expediente se consideró otra detalle: la muerte de otra hija en 2013. En ese caso la justicia atribuyó la muerte a complicación respiratoria.

En medio de esas investigaciones judiciales, la mujer perdió la tenencia de cuatro hijos tras sospechas de maltrato infantil y “ambiente de convivencia inconveniente”. Algunos ingresaron en el ámbito de Hogares de Belén y otros fueron adoptados.

Después de la absolución en 2018, Lucía Susa, se mudó a Villa Gesell, se separó, formó una nueva pareja y dio a luz dos hijos más, entre ellos Isabella.