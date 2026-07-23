En segundos: violento robo de dos motochorros a una pareja que tomaba un café en Avellaneda

En solo cuestión de segundos, dos motochorros protagonizaron un violento robo en una cafetería situada en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda. Los sospechosos ingresaron al local, agredieron a diversas personas y huyeron. Toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Robo en una cafetería de Avellaneda

El episodio ocurrió el miércoles a las 16:15 cuando dos hombres con el casco puesto entraron a un lugar ubicado en el cruce de Avenida Mitre y Flores, en una zona neurálgica y muy concurrida en el centro de esta localidad.

Inmediatamente, los delincuentes -quienes por un momento pretendieron ser solo clientes- se dirigieron a una de las mesas donde se encontraban dos personas. Sin mediar palabra, uno de los sospechosos golpeó a una de ellas y comenzó a palparlo para robarle. En paralelo, el cómplice se acercó a la acompañante de la víctima y tomó posesión de una mochila.

Instantes después, uno de los ladrones arrojó a una mujer hacia el piso. La víctima se había levantado de su asiento con la aparente intención de abandonar la escena.

El momento en que ingresan los dos motochorros Captura

Tras completar el robo, en solo 20 segundos, los dos sospechosos salieron por la puerta y huyeron en una moto de alta cilindrada. Luego del escape, una de las víctimas llamó al 911 y en minutos la Policía inició una persecución en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, según informó una fuente cercana al caso en diálogo con LA NACION.

Sin embargo, los dos sospechosos lograron sortear a los efectivos. El seguimiento continuó desde el centro de monitoreo con las cámaras de seguridad hasta el límite del distrito. Todo el material ya se encuentra en manos de la Justicia.

Por otro lado, la mujer que cayó al piso fue atendida en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Tuvo un golpe, pero afortunadamente está fuera de peligro y no debió ser trasladada a un hospital.

“Eran cuatro, andaban en dos motos de alta cilindrada, una era oscura, creo que azul o negra. Tenían casco todos. En un minuto, entraron, agarraron el bolso, subieron y se fueron para el lado de Capital. El robo duró lo que dura el video, 20 segundos, una cosa de locos”, manifestó el trabajador de un puesto de revistas que trabaja enfrente de la confitería, en diálogo con TN.

Por su parte, Alejandro, dueño de una pizzería que se encuentra a metros del local robado, aseguró en conversación con LA NACION que solo dos horas antes del ilícito, cerca de las 14:30, dos delincuentes le rompieron el vidrio de un auto a una mujer que había salido antes de una financiera.

A su vez, denunció que en la propia pizzería habían sufrido un intento de robo el día del partido de la selección argentina con Inglaterra en el Mundial 2025. “Se fueron porque llamamos a la Policía cuando nos dimos cuenta”, manifestó.