A sangre fría: fue a comprar repuestos para su camioneta y lo mataron de dos disparos durante un intento de robo en Merlo

Abelardo Jorge Acosta, con domicilio en Remedios de Escalada, se había acercado a Merlo con el objetivo de comprar repuestos para su camioneta. Sin embargo, antes de poder bajarse de su vehículo, un delincuente lo abordó y, con el fin de robarle, le disparó dos veces, matándolo en el acto. La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad de la zona y el sospechoso fue detenido horas después tras una persecución policial.

El episodio ocurrió al mediodía del sábado, en la intersección de las calles Salta y Balbín. En las imágenes se observa cómo la víctima, de 64 años, llegó a bordo de una camioneta Ford Limited de color negro. Apenas instantes después, arribó el sospechoso, identificado como Gustavo Daniel Lezcano, de 41, en un Peugeot 207 gris.

Así fue el momento del asesinato del transportista en Merlo

El asesino bajó de su vehículo y se aproximó a Acosta con la intención de robarle. Sin mediar palabra, desenfundó su arma y le disparó dos veces, una en el tórax y otra en la axila. Los impactos causaron el deceso inmediato del hombre. Tras rematarlo, regresó a su auto, pero tras presentar problemas para salir de la zona, se bajó y huyó a pie.

Según el parte oficial al que tuvo acceso LA NACION, Lezcano corrió cerca de tres cuadras hasta calle Córdoba, entre Balbín y Moreno, donde le robó una camioneta Renault Kangoo gris a otra víctima, identificada como Roberto Martínez, de 61 años. La Policía llegó al lugar y uno de los efectivos disparó en tres oportunidades luego de que el delincuente exhibiera su arma, aunque no logró detenerlo.

Ante ello, el sospechoso continuó con su huida, pero luego de varias cuadras chocó la camioneta, a la altura de Pavón y Cámpora. En la misma calle, le quitó un Citroën Berlingo blanco a una persona de nombre Alejandro Ariel Galarraga, de 50 años. Su segundo intento de escape duró hasta Hipólito Yirigoyen y Garay, donde tras una mala maniobra frenó sobre una vereda y fue finalmente detenido.

En el lugar la Policía incautó una pistola Astra A75, de calibre 9 milímetros, serie 0884A, con seis municiones más una en la recámara. Por la causa interviene la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°8 de Morón, a cargo de Adriana Elizabeth Suárez Corripio, quien imputó al sospechoso por homicidio criminis causa, robo automotor, resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de guerra.