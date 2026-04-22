Este martes, un delincuente que asaltó a una joven de 22 años, vecina de un barrio del municipio bonaerense de Merlo, fue retenido por un grupo de obreros que trabajaban en la zona y que lo interceptaron. “Ponete a laburar, amigo”, le decía uno de los trabajadores que tenía sujeto al ladrón bajo su cuerpo, con la cara aplastada contra el suelo, hasta que fue entregado a efectivos de una comisaría local.

Un testigo registró el momento en que al menos cinco personas arrastraban por una calle de tierra al ladrón que, según pudo saber LA NACIÓN de fuentes policiales, le había sustraído el celular a una mujer con un arma blanca luego de cruzarla con su motocicleta en el cruce de avenida Sica y Lafayette, en el barrio Rivadavia de ese partido al oeste del conurbano.

“Ponete a laburar”. Un grupo de obreros detuvo a un delincuente que había amenazado a una mujer

“¡Llamen a la Policía. Que se lo lleven!“, gritaba uno de los obreros luego de que un compañero le quitara el calzado al delincuente y lo arrojara hacia un descampado.

Cuando arribaron los uniformados, el ladrón, que tiene 37 años y un pedido de secuestro por el robo de una moto ocurrido días atrás, estaba totalmente desnudo, agregaron las fuentes consultadas. En su poder, la Policía secuestró el teléfono de la víctima y el cuchillo con el que la amenazó. Por disposición de la UFI N° 5, el ladrón quedó detenido acusado por el delito de robo agravado por el uso de arma.

Un grupo de obreros detuvo en Merlo a un delincuente que había amenazado a una mujer y lo entregó a la Policía bonaerense. Ministerio de Seguridad bonaerense

Inseguridad en Merlo

Dos meses atrás, en pleno centro de Merlo, dos delincuentes le robaron el auto a un hombre y uno de ellos le pegó una fuerte patada en la cabeza a la víctima cuando yacía en el piso, indefensa.

El episodio ocurrió en la intersección de Maipú y Avellaneda, a dos cuadras de Avenida del Libertador y a cuatro de la estación de tren de la ciudad cabecera del partido, perteneciente a la línea de ferrocarril Sarmiento. En el video que registró el violento hecho quedaron registrados los dos sospechosos cuando caminaban por la vereda.

Al detectar a la víctima, uno de los ladrones comenzó a acercarse por la parte delantera del coche, mientras que su cómplice lo hizo de forma sigilosa, agachado, por la parte trasera. El objetivo era encerrarlo para que no tuviera escapatoria si intentaba salir y escapar. En el instante en que el hombre abrió la puerta de su auto, uno de los ladrones lo tomó por sorpresa y le robó.